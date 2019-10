RIETI - Vittoria casalinga per il Vazia, che apre positivamente questa stagione, ai danni dello Scandriglia. Finisce 1-0 per il Real, che gioisce dopo 90 minuti combattuti ed intensi.



Primo tempo nettamente a favore dei padroni di casa, pericolosi già dai primi minuti quando Volpi tenta il tiro, dopo aver raccolto un bel passaggio, ma Splendori non si fa sorprendere e difende la porta. È solo la prima delle diverse occasioni in cui il portiere ospite è decisivo: al 25’ para in tuffo un ottimo colpo di testa e salva il risultato. Non mancano anche spiragli di gioco da parte dello Scadriglia, che però non riesce ad essere incisivo e ad andare oltre lo 0-0 nei primi 45 minuti.

La seconda parte di gara sembra subito più equilibrata, le difese vengono impegnate abbondantemente da una parte e dall’altra, ma nessuno trova il colpo vincente fino al 35’, quando Paglia raccoglie un ottimo passaggio dalla sinistra e segna dall’interno dell’area. Nonostante il grande cuore messo sul campo, lo Scandrglia non trova il modo di riportare il match sui binari giusti ed è il Vazia a portare casa i primi tre punti della stagione.

I COMMENTI

Walter Troiani (All. Vazia): «Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio; il secondo è iniziato male e loro hanno dominato. Sono contento che Paglia abbia trovato questo gol, continuiamo su questa strada».

Roberto Gamberoni (All. Scandriglia): «È stata una buona partita, considerando anche che è una delle prime che i ragazzi fanno insieme. Dispiace solo per il risultato, ma sono comunque soddisfatto e faccio i complimenti al Vazia perché si è dimostrato una bella squadra».

IL TABELLINO

Real Vazia: Rinaldi, Galasso, Gentili (44’st Tolli), Amedei (21’ st Morelli), Micheli, Eleuteri, Maccioni (13’ st Paglia), D’Angeli, Volpi (23’ st Faraglia), Cavalli, Nucci. A Disp. Casciani, Dessi, Tiberti, Figorilli.

Scandriglia: Splendori, Cinardi (37’ st Liggeri), Barletta, Tancredi (44' st Fusca), Troiani, Dionisi, Ventura (Catania 44’st), Basilici, Targusi, Angeloni, Marinangeli. A Disp. Griscioli, Moscatelli P.

Arbitro: D’Orazi di Rieti

Reti: 37’ st Paglia (RV)

Note: ammonito Eleuteri (RV)

© RIPRODUZIONE RISERVATA