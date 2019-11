RIETI - Nella quarta giornata del campionato di Terza categoria si conclude con il pareggio per 1-1 al campo "Vincenzo Tempesta" di Cantalupo la sfida tra Gens e Poggio Bustone.



I padroni di casa partono bene e dopo nove minuti Ouhogui impegna il portiere avversario che devia il pallone in angolo ma al 15' il gol arriva con Murati che dopo un bel dribbling lascia partire uno spiovente dal limite dell'area sul quale nulla può fare Festus. La replica del Poggio Bustone è condotta da Ide che al 19' si procura tre calci d'angolo consecutivi ma alla fine Bianchini sventa ogni minaccia ribattendo lontano. Al 26' lo stesso portiere interviene con successo su un tiro di Camara mentre dalla parte opposta, al 30', Festus para in due tempi la conclusione di Murati.

a ripresa inizia con un nuovo tiro di Murati che sorvola di poco la traversa mentre gli ospiti replicano al 12' con una rivesciata in area di Daniele Mostarda ed un minuto dopo con una girata dello stesso giocatore che non portano ai frutti sperati. Il Poggio Bustone aumenta il ritmo di gioco ed al 37' conquista il pareggio con un gol di Joof, abile nel cogliere un rimpallo in area ed insaccare di prontezza con un diagonale a mezza altezza. I padroni di casa chiudono la gara in inferiorità numerica per l'espulsione di Corazzesi a quattro minuti dalla fine.

I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

Un pareggio che gli ospiti hanno meritato ma le nostre numerose assenze hanno sicuramente influito e che abbiamo pagato nel secondo tempo. Speriamo di poter recuperare in breve tempo diversi giocatori tuttora indisponibili per vari motivi.

Maurizio Rubimarca, tecnico Poggio Bustone

«Un pareggio che va un po' stretto a noi, considerando le occasioni create soprattutto nella ripresa quando abbiamo mostrato reazione e carattere su un campo dove finora non avevamo mai raccolto punti. Complimenti alla squadra avversaria e al pubblico per l'accoglienza e la sportività che hanno mostrato per tutta la partita».

IL TABELLINO

Gens Cantalupo: Bianchini, S.Boccolucci (40' st Nobili), A. Boccolucci, Bonifazi (24' pt Borgucci), Speranzoso, Corso, Murati, Fabbrini, Ouhogui (29' st Zappaterreno), Cortella (4' st Corazzesi), Di Curzio (25' st D'Amico). A disp. Fabrizi, Pompili. All. Zappaterreno

Poggio Bustone: Festus, D.Ianni, Piacente (31' pt Djaby), Wujeh, Battisti, V.Mostarda (24' st Rinaldi), Camara, D.Mostarda, Joof (42' st Gentileschi), M.Gentileschi, Ide. A disp. Masiello, M.Ianni, Marioni, Alfredini, Desideri, Santori. All. Rubimarca

Arbitro: Bejan di Rieti

Reti: 15' pt Murati, 37' st Joof

Note: espulso 41' st Corazzesi; ammoniti Bonifazi, Murati, A.Boccolucci, Zappaterreno, Wujeh; angoli: 2-6

Ultimo aggiornamento: 18:12

