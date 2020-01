RISULTATI XI GIORNATA

RIETI - Concluso il girone di andata per le 12 squadre di Terza categoria: la classifica continua a mutare, ma il Santa Maria si riconferma in testa, seguito da Torpedo e Real Gavignano.Tre punti meritati per la capolista, che non lascia scampo al Poggio Bustone battendolo per 7-2; ringrazia il Monteleone di mister Russo che approfitta per salire in quarta posizione, dopo la vittoria registrata in trasferta contro lo Scandriglia. Derby di Rieti che si conclude in favore dei padroni del Gudini: gli uomini di Basilici battono il Vazia per 2 reti a 0, spianando la strada al sorpasso del Vigor Collevecchio, che porta a casa tre punti a tavolino, visto che gli avversari del Suna Nersae non si presentano al campo. Continua la marcia la matricola Real Gavignano che resta salda in seconda posizione dopo i quattro gol realizzati ai danni della veterana Gens Cantalupo; gioisce anche il Poggio Catino che guadagna posizioni grazie all’1-0 registrato contro il Montopoli.C’è però la prima giornata di ritorno a rimettere tutto in discussione, in una classifica più che mai incerta. Si parte sabato con il Real Gavignano impegnato in casa contro il Montopoli; a seguire la Torpedo tenterà di riacciuffare la vetta, dando il meglio contro il Collevecchio. Match in casa per il Suna Nersae che ospita un avversario spinoso come il Cantalupo; stessa cosa per lo Scandriglia che dovrà vedersela in casa contro il Real Vazia. A chiudere le gare della domenica mattina il big match tra Santa Maria e Real Monteleone, rispettivamente a 28 e a 23 punti; mentre nel pomeriggio il Poggio Bustone cercherà di riscattarsi dall’ultima sconfitta, calcando il campo del Poggio Catino.Real Gavignano – Gens Cantalupo 4-0Torpedo – Real Vazia 2-0Poggio Catino – Montopoli 1-0Santa Maria Calcio – Poggio Bustone 7-2Scandriglia – Real Monteleone 0-2Vigor Collevecchio – Suna Nersae v.d.g.s. (3-0)Sabato 11 ore 14.30Real Gavignano – Montopoli (Battilocchi di Rieti)Ore 16.30Vigor Collevecchio – Torpedo (Bejan di Rieti)Domenica 12 ore 11.00Suna Nersae – Gens Cantalupo (So. Petrillo di Rieti)Scandriglia – Real Vazia (Bejan di Rieti)Santa Maria – Real Monteleone (Russo di Rieti)Ore 14.30Poggio Catino – Poggio Bustone (Loreti di Rieti)Santa Maria 28Torpedo 26Real Gavignano Ponzano 25Real Monteleone 23Poggio Bustone 20Vigor Collevecchio 16Real Vazia 15Gens Cantalupo 13Scandriglia 10Poggio Catino 7Montopoli 5Suna Nersae -1