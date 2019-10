I Giornata (andata 20/10/19, ritorno 12/1/20)

II Giornata (andata 27/10/19, ritorno 19/1/20

III Giornata (andata 3/11/19, ritorno 9/2/20)

IV Giornata (andata 10/11/19, ritorno 16/1/20)

V Giornata (andata 17/11/19, ritorno 23/2/20)

VI Giornata (andata 24/11/19 – 1/3/20)

VII Giornata (andata 1/12/19, ritorno 8/3/20)

VIII Giornata (andata 8/12/19, ritorno 15/3/2020)

IX Giornata (andata 15/12/19, ritorno 22/3/20)

X Giornata (andata 22/12/19, ritorno 29/3/19)

XI Giornata (andata 5/1/20, ritorno 5/4/20)

RIETI - L’attesa sta per finire: meno di dieci giorni e sarà l’ora del fischio d’inizio per la stagione 2019-2020 di Terza Categoria. 12 squadre coinvolte nel torneo provinciale, che quest’anno saluta le promosse Casperia, Fiamignano, Micioccoli, Posta, Sporting Corvaro e Torri In Sabina ma acquisisce numerose novità (Suna Nersae di Pescorocchiano, Montopoli, Santa Maria di Montopoli, Poggio Catino, Real Gavignano Ponzano, Scandriglia e Vigor Collevecchio, quest'ultima approdata al girone reatino da quello viterbese) provenienti da tutto il Reatino e già pronte a lottare per la conquista del titolo. È già noto il calendario che scandirà le 22 giornate complessive: si parte domenica 20 ottobre. E dopo il 5 aprile ci sarà spazio alla Coppa Provincia di Rieti.Gens Cantalupo 2.0 F.C. – Suna NersaeMontopoli – Real Gavignano PonzanoPoggio Bustone 2014 – Poggio CatinoReal Monteleone Sabino – Santa Maria CalcioReal Vazia – ScandrigliaS.C. Torpedo Rieti – Vigor Collevecchio F.C.Poggio Catino – Real Monteleone SabinoReal Gavignano Ponzano – Poggio Bustone 2014Santa Maria Calcio – Real VaziaScandriglia – S.C. Torpedo RietiSuna Nersae – MontopoliVigor Collevecchio F.C. – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Montopoli – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Poggio Bustone 2014 – Suna NersaeReal Monteleone Sabino – Real Gavignano PonzanoReal Vazia – Poggio CatinoS.C. Torpedo Rieti – Santa Maria CalcioScandriglia – Vigor Collevecchio F.C.Gens Cantalupo 2.0 F.C. – Poggio Bustone 2014Poggio Catino – S.C. Torpedo RietiReal Gavignano Ponzano – Real VaziaSanta Maria Calcio – ScandrigliaSuna Nersae – Real Monteleone SabinoVigor Collevecchio F.C. – MontopoliPoggio Bustone 2014 – MontopoliReal Monteleone Sabino – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Real Vazia – Suna NersaeS.C. Torpedo Rieti – Real Gavignano PonzanoSanta Maria Calcio – Vigor Collevecchio F.C.Scandriglia – Poggio CatinoGens Cantalupo 2.0 F.C. – Real VaziaMontopoli – Real Monteleone SabinoPoggio Catino – Santa Maria CalcioReal Gavignano Ponzano – ScandrigliaSuna Nersae – S.C. Torpedo RietiVigor Collevecchio F.C. – Poggio Bustone 2014Poggio Catino – Vigor Collevecchio F.C.Real Monteleone Sabino – Poggio Bustone 2014Real Vazia – MontopoliS.C. Torpedo Rieti – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Santa Maria Calcio – Real Gavignano PonzanoScandriglia – Suna NersaeGens Cantalupo 2.0 F.C. – ScandrigliaMontopoli – S.C. Torpedo RietiPoggio Bustone 2014 – Real VaziaReal Gavignano Ponzano –Poggio CatinoSuna Nersae – Santa Maria CalcioVigor Collevecchio F.C. – Real Monteleone SabinoPoggio Catino – Suna NersaeReal Gavignano Ponzano – Vigor Collevecchio F.C.Real Vazia – Real Monteleone SabinoS.C. Torpedo Rieti – Poggio Bustone 2014Santa Maria Calcio – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Scandriglia – MontopoliGens Cantalupo 2.0 F.C. – Poggio CatinoMontopoli – Santa Maria CalcioPoggio Bustone 2014 – ScandrigliaReal Monteleone Sabino – S.C. Torpedo RietiReal Vazia – Vigor Collevecchio F.C.Suna Nersea – Real Gavignano PonzanoPoggio Catino – MontopoliReal Gavignano Ponzano – Gens Cantalupo 2.0S.C. Torpedo Rieti – Real VaziaSanta Maria Calcio – Poggio Bustone 2014Scandriglia – Real Monteleone SabinoVigor Collevecchio F.C. – Suna Nersae