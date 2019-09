RIETI - Terza categoria a 12 squadre, 4 in meno della scorsa stagione, visti anche i ripescaggi in Seconda. Sette le novità, considerando anche la Vigor Collevecchio che era stata inserita le scorse stagioni nel girone viterbese. Le altre new entry sono Montopoli, Poggio Catino, Real Gavignano Ponzano, Santa Maria Calcio (giocherà a Montopoli), Scandriglia e Suna Nersae (giocherà a Sant'Elpidio di Pescorocchiano). Le conferme sono quelle di Gens Cantalupo, Poggio Bustone, Real Monteleone, Real Vazia e Torpedo. Il calendario è atteso entro la prossima settimana, il campionato prenderà il via il 19 ottobre. Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA