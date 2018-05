di Raffaele Passaro

RIETI - Ultima giornata di campionato di Terza categoria 17/18 che ha decretato gli ultimi dubbi in merito alla classifica. Vincitrice del campionato, ed automaticamente promossa in Seconda, Borgo Quinzio, che però conclude in maniera negativa il campionato. Il match contro Fiamignano, infatti, è stato sospeso al 37’ del primo tempo a causa di una duplice rissa, mentre il punteggio era fermo sullo 0-2. Ora, bisogna solo aspettare le decisioni del giudice sportivo: probabile la sconfitta a tavolino di entrambe le squadre. Praticamente in Seconda attraverso domanda di ripescaggio è anche l’Atletico Cantalice di mister Bruni, che in questa giornata ha riposato. In terza posizione si classifica la Gens di Cantalupo, che in quest’ultima giornata viene sconfitta di misura dalla Pol.Poggio Moiano di mister Ottaviani.



Lotta al quarto posto che viene risolta dall’Atletico Torano. La formazione del Presidente Di Francesco, anche capocannoniere del campionato, ha concluso la sua stagione con una netta vittoria per 7-1 nei confronti del Poggio Bustone. I tori giallo-blu chiudono la stagione anche l statistica del miglior attacco, con 103 gol fatti. Rispettivamente a quota 62 le due formazioni reatine del Real Vazia, in questa giornata vittorioso di misura in casa del Ponzano Romano, e Micioccoli, vincente al “Gudini” di Rieti per 6-2 nei confronti del Montopoli Calcio. Nonostante lo stesso punteggio, è Vazia che si posiziona al quinto posto, a causa degli scontri diretti, favorevoli ai bianco-rossi capitanati da Gunnella. Terza vittoria consecutiva per la Torpedo di mister Basilici che, dopo aver battuto, nelle ultime 5 gare, squadre di alta classifica come Micioccoli, Gens e Borgo Quinzio, chiude in bellezza con un convincente 2-0 in trasferta, ai danni del Casperia. Chiude in bellezza anche Torri in Sabina, che rifila 5 gol al fanalino di coda Rocca Valle Turano. Infine, netta vittoria del Torricella Sabina, che vince in casa per 4-0 contro una rimaneggiata Vigor Collevecchio.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XVII DI RITORNO



Atletico Torano-Poggio Bustone 7-1

2 Carducci, M.Di Felice, A.Felli, Maceroni, J.Colle, D.Nitti (A), L.Gentileschi (P)

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Partita alla fine vinta meritatamente, ma un plauso va fatto ai nostri avversari che, nonostante erano 10, si sono messi in campo ed hanno provato a fare qualcosa: per questo, li ringraziamo. Dopo il triplice fischio, abbiamo partecipato al classico terzo tempo insieme ai nostri avversari, mangiando la porchetta portata dai nostri avversari ed offrendo la nostra birra del borgo e, alla fine, il campionato è solo un ricordo. E’ stato un bel campionato da parte di tutti noi e soprattutto dei nostri avversari. Ringraziamo tutti e speriamo di vederci il prossimo anno…».

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Classica ultima giornata di campionato. Siamo andati a giocare in 10, ma mancavano almeno 5-6 titolari. Al campo ci ha aspettato un Torano pronto per il match e voglioso di confermare un meritato quarto posto. Al 20’ della prima frazione eravamo già sotto di 2 gol. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un titolare in meno. I nostri avversari hanno controllato bene il match, aspettando solo il fischio finale. Sconfitta, ovviamente, meritatissima ma, a mio avviso, non potevamo fare meglio di così. I presupposti erano di non giocare il match a causa del numero di giocatori però, nonostante l’esiguo numero di giocatori, siamo andati lo stesso, perché era giusto mantenere l’impegno. A fine gara, abbiamo colto l’occasione dell’ultima partita della stagione per festeggiare insieme ai nostri avversari e partecipare ad un terzo tempo che ha visto protagonisti i prodotti Doc sia di Poggio Bustone che di Torano. Finalmente questo lungo campionato è finito. Presto ci organizzeremo per fare un resoconto di quello che abbiamo fatto di buono quest’anno e le cose che vanno migliorate, valutando qualsiasi cosa a 360°».



Borgo Quinzio-Fiamignano SOSPESA

Partita sospesa al 37’ del primo tempo per rissa sullo 0-2

Tamara Fioravanti (presidente Borgo Quinzio): «Quello che è accaduto ieri credo sia uno degli episodi più brutti nella storia di questa società e di questa squadra. Per tutto ciò chiedo scusa come presidente e come persona, a nome mio e a nome di tutti coloro che hanno condiviso con me questo percorso. Eravamo pronti a festeggiare il raggiungimento di un obiettivo sudato, tant’è che avevamo invitato anche Fiamignano a fermarsi e a festeggiare con noi. La partita è iniziata con tranquillità, poi uno scontro di gioco che ci può stare, è normale...ma chiudere la partita con una sospensione a causa di una rissa, per colpa di un nostro tesserato, da cui abbiamo preso e prendiamo le distanze e che è stato allontanato, ci lascia senza parole... E' un fattoche crea rammarico e tristezza, per questo chiedo scusa alla squadra avversaria e a chi stava guardando la partita. Non doveva finire in questo modo assolutamente: era un giorno di festa e tale doveva rimanere...».

Emiliano Lucentini (presidente Fiamignano): «Ovviamente, accettiamo le scuse della formazione del Borgo Quinzio. Siamo contenti di sapere che si sono distaccati e preso le distanze da questi elementi. Dispiace per l’accaduto, perché era un giorno di festa e dovevamo festeggiare, tutti insieme. Questo ipotetico ambiente gioviale e sereno è stato, però, rovinato. Peccato. Mi auguro, però, che la cosa finisca qui e che non ci siano futuri replay».



Casperia-Torpedo Rieti 0-2

Francia, Marrocchi

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Eravamo convinti di fare bottino quest’oggi, portando a casa i tre punti e finendo la stagione con una vittoria. Così, purtroppo, non è stato: non abbiamo messo in campo quella giusta grinta e quella voglia dei 3 punti. Abbiamo affrontato una bella squadra, ben messa in campo e ben organizzata. Abbiamo dato spazio a chi ha giocato di meno durante la stagione. Ora pensiamo al futuro, cercando di ripartire presto più in forma che mai».

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Classica ultima partita di campionato. Abbiamo dato la possibilità a chi ha giocato di meno durante la stagione di divertirsi. I nostri avversari non ci hanno regalato nulla ma i miei ragazzi sono stati bravi nel voler conseguire la vittoria. Siamo contenti del risultato e nel vedere che siamo piazzati nelle prime otto del campionato. Da parte mia, vorrei fare un ringraziamento sincero, per come si è svolta questa stagione, ai giocatori ed ai dirigenti di tutta la società S.C.Torpedo Rieti e, soprattutto, vorrei ringraziare i giocatori un po’ più esperti che mi hanno facilitato il compito di mister. Infine, nota di merito va al nostro portiere Agostino Broccoletti, per la grossa mano che ci ha dato durante l’anno».



Micioccoli-Montopoli Calcio 6-2

Mei, Mastroiaco, Ranalli, Graziani, Fernane, Scappa (Mi), Colafigli, Rantica (Mo)

Fabio Angeletti (Dirigente Micioccoli): «Partita semplice: i nostri avversari erano contati ed abbiamo messo la gara sui giusti binari fin dai primi minuti. Personalmente, vorrei ringraziare tutti: dirigenti, giocatori, mister e tutti i nostri sostenitori. Ad inizio anno avevamo due obiettivi: fare almeno un punto in più della Torpedo Rieti e fare più punti della scorsa stagione. Con il duro lavoro, siamo riusciti a centrare entrambi gli obbiettivi. A nome della società posso dire che siamo assolutamente soddisfatti. L’anno prossimo, sicuramente, faremo di meglio».

Giampiero Colafigli (Allenatore Montopoli Calcio): «Sconfitta, purtroppo meritata. Abbiamo avuto delle defezioni all’ultimo minuto, perciò eravamo quasi contati. Siamo crollati fisicamente alla distanza, facendo sì un buon primo tempo ma calando nel secondo. Il campo, ovviamente, non ci ha favorito: non siamo abituati a questo tipo di campo, abbastanza pesante. Anche l’arbitraggio non ci è stato favorevole, con alcune decisioni dubbie a nostro sfavore».



Pol.Poggio Moiano-Gens Cantalupo 1-0

S.Sciarra

Angelo Ottaviani (Allenatore Pol.Poggio Moiano): «Partita bella e tranquilla, classica di fine stagione. Bella prestazione dei miei ragazzi, che hanno fatto quello che avevo chiesto. Si sono comportati bene. Siamo passati in vantaggio nel primo tempo con Stefano Sciarra. Potevamo allargare il risultato con tre occasioni per Zingaretti capitati nella ripresa, ma una volta il portiere avversario ha fatto una bella parata e le altre due volte il pallone è terminato fuori. Infine, vorrei ringraziare la presidente Ferri che i ha dato la possibilità di allenare questo bel gruppo nella mia prima vera esperienza da allenatore di tutto il gruppo e non solo come preparatore dei portieri. Inoltre, vorrei ringraziare il mister della squadra di Scandriglia, Colantoni, che mi ha fornito preziosi consigli per preparare al meglio questo gruppo partita dopo partita».

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Classica partita di fine stagione. Siamo partiti in 15. E’ stata una partita tranquillissima. Nel primo tempo, nei primi 20’, abbiamo collezionato alcune buone occasioni da gol, che però non abbiamo sfruttato al meglio. Subito dopo, sono passati in vantaggio i nostri avversari. Nella ripresa abbiamo cercato di alzarci ma i nostri avversari si sono resi pericolosi in contropiede. Nota di merito va a al nostro portiere Fabrizi, oggi per la prima volta in campo dal 1’: ha compiuto notevoli interventi, che non hanno permesso ai nostri avversari di arrotondare il punteggio. Nonostante la sconfitta, faccio i complimenti ai miei ragazzi che, nonostante il caldo e i pochi cambi a disposizione, hanno giocato una buona partita. Infine, passerei ai ringraziamenti: vorrei ringraziare il presidente, Bianchi Walter, per avermi dato la possibilità di allenare la Gens; Bonifazi Iuri, per il sostegno e la collaborazione durante tutta la stagione; tutto lo staff societario: gli amici Pierpaolo, Alberto, Marco, Maurizio, Mattia, Stefano e Roberto; il mio splendido gruppo di giocatori: 30 ragazzi che si sono messi sempre a disposizione negli allenamenti e nelle partite, con grande dedizione e attaccamento alla maglia. A tutti i sostenitori, sempre numerosi sia in casa che in trasferta, che non hanno fatto mai mancare l’incitamento e l’affetto verso la squadra. Grazie a tutti e avanti Gens!».



Ponzano Romano-Real Vazia 0-1

Nucci

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Sconfitta immeritata. Abbiamo subìto il gol del vantaggio avversario al 10’ della prima frazione da una palla inattiva. Da lì in poi, la partita si è giocata sul filo dell’equilibrio. I nostri avversari si sono difesi bene e noi, purtroppo, abbiamo peccato di poca precisione e poco cinismo sotto porta. Il pareggio poteva sicuramente starci… forse anche qualcosa di più!».

Claudio Gunnella (Capitano Real Vazia): «Bella partita. Oltre a qualche solita e normale scaramuccia, la partita è stata corretta e tranquilla. Noi non abbiamo fatto molto, ma neanche i nostri avversari. Sicuramente, entrambe le due formazioni hanno sofferto l’improvviso caldo. Anche i nostri avversari hanno creato poco: verso la fine della ripresa hanno avuto un’azione importante, ma non limpida, che infatti non ci ha impensierito più di tanto. Abbiamo sicuramente avuto il vantaggio del possesso palla, ma non abbiamo creato tanto come azioni salienti e limpide. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo su calcio di punizione. Successivamente abbiamo difeso il risultato. I nostri avversari hanno provato a riacciuffare il pareggio, senza mai impensierirci più di tanto».



Torri in Sabina-Rocca Valle Turano 5-1

3 Di Giuliani, Bruni, M.Tocci (T), L.Vellucci (R)

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Bella vittoria. E’ stata una partita bella, gradevole e correttissima ambo le parti. Abbiamo giocato bene e, soprattutto, abbiamo trascorso una splendida giornata, salutando il nostro pubblico. Vorrei ringraziare tutte le formazioni che abbiamo affrontato quest’anno. Alla fin fine, posso dire che abbiamo trascorso una bella stagione, meglio delle iniziali aspettative. Abbiamo unito tutto il paese attorno alla nostra società ed abbiamo formato un gruppo non solo di calciatori ma di amici. Ovviamente la cosa continuerà, con speciali iniziative che stiamo organizzando per questa estate. Inoltre, siamo contenti del fatto che stia già decollando il nostro futuro settore giovanile: già abbiamo ricevuto delle iscrizioni! Infine, il ringraziamento più importante va al nostro paese, che ci ha sempre sostenuto nonostante i risultati non sempre brillanti. Quest’anno abbiamo creato il gruppo, da l’anno prossimo cercheremo di curare un po’ di più l’aspetto calcistico».

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Come spiegare questo 1 a 5 ? Fatta salva la forza dei nostri avversari di oggi (all'andata tuttavia avevamo vinto), avevamo un solo cambio e con il caldo torrido che c'era, era necessario disporre dei 5 cambi ammessi. Inoltre, quando per tre mesi ci si allena in sei e in maggio una sola volta non si riesce ad inseguire un avversario o rincorrere un pallone per 30 o 40 metri più di due o tre volte e si concede superiorità o ci si fa anticipare da un avversario. Saluto infine tutti i colleghi e i signori arbitri».



Torricella Sabina-Vigor Collevecchio 4-0

2 L.Sanesi, A.Proni, S.Bernardini

Carlo Di Beo (Presidente Torricella Sabina): «Ci siamo sbloccati proprio alla fine del campionato. Si è deciso tutto nella ripresa, quando abbiamo giocato in modo più sbarazzino e trovato il gol a più riprese. Siamo stati anche fortunati, contro un avversario che non meritava un passivo così pesante. Tutta la dirigenza vuole ringraziare e fare i complimenti alla squadra e al mister che, nonostante le tante difficoltà incontrate e la fortuna spesso avversa, ci hanno permesso di portare a termine una stagione lunga e difficile con assoluta dignità, nonostante la posizione che ci sta un po' stretta. Ora si sta già lavorando per il prossimo anno, dove punteremo certamente a un piazzamento migliore».

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Partita molto difficile, perché eravamo in undici contati e, come se non bastasse, alla mezz'ora si è fatto male un giocatore. Un primo tempo equilibrato è finito sullo 0-0 poi, nel secondo tempo, gli avversari sono passati in vantaggio. Dopo 20’ della ripresa si è infortunato un altro giocatore e da lì non c'è stata partita, anche se abbiamo colpito due legni e sbagliato un rigore».



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 83

Atletico Cantalice 76

Gens Cantalupo 69

Atletico Torano 64

Real Vazia 62

Micioccoli 62

Fiamignano 57

Torpedo Rieti 56

Pol.Poggio Moiano 55

Montopoli Calcio 55

Casperia 52

Poggio Bustone 50

Torricella Sabina 33

Vigor Collevecchio 28

Ponzano Romano 24

Torri in Sabina 21

Rocca Valle Turano 8

