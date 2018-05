di Raffaele Passaro

RIETI - Ultima di campionato, partita che non contava nulla ai fini della classifica. Eppure si è giocato solo un terzo di match a causa di una rissa scoppiata nel primo tempo tra le due squadre in un caldo pomeriggio di fine primavera.



Finisce non nella maniera prevista l’ultima giornata del campionato di Terza categoria per la neopromossa in Seconda, Borgo Quinzio, e per la formazione del Fiamignano. Il match, in programma sabato 26 alle ore 16.30, è stato sospeso alla mezz’ora di gioco della prima frazione dal direttore di gara Lorenzo Santilli, della sezione di Rieti. Il motivo della sospensione è una duplice rissa: il primo focolaio al 30’ e l'epilogo 7’ più tardi.



Tutto è nato da un presunto contatto in area di rigore del Fiamignano, che l’arbitro non ha ritenuto da rigore; dopo le solite recriminazioni di turno, la cosa sembrava essersi risolta. A un tratto, un giocatore del Borgo Quinzio, che sedeva in panchina, è entrato in campo e ha scatenato una rissa generale, dove sono volate parole grosse e anche qualche colpo. Il direttore di gara, perciò, ha espulso due giocatori del Borgo Quinzio (la riserva entrata in campo ed un giocatore che faceva parte dell’undici titolare) e un giocatore del Fiamignano.



La partita, poi, è ripresa ma solo per un paio di minuti, poiché nella zona antistante gli spogliatoi, sembra che uno dei due giocatori espulsi di Borgo Quinzio abbia colpito con un pugno il giocatore del Fiamignano, anch'esso espulso. Il match si è nuovamente bloccato ed è scoppiato il putiferio: gli ospiti sono accorsi in aiuto del loro compagno e anche i giocatori del Borgo Quinzio non sono stati a guardare. Poco dopo la situazione si è tranquillizzata e sono arrivate anche le forze dell’ordine per capire cosa fosse accaduto.



Il direttore di gara non ha ritenuto opportuno continuare il match, che perciò è stato ufficialmente sospeso al minuto 37 della prima frazione. Ora si aspettano le decisioni del giudice sportivo.



I COMMENTI

Tamara Fioravanti (presidente Borgo Quinzio): «Quello che è accaduto ieri credo sia uno degli episodi più brutti nella storia di questa società e di questa squadra. Per tutto ciò chiedo scusa come presidente e come persona, a nome mio e a nome di tutti coloro che hanno condiviso con me questo percorso. Eravamo pronti a festeggiare il raggiungimento di un obiettivo sudato, tant’è che avevamo invitato anche Fiamignano a fermarsi e a festeggiare con noi. La partita è iniziata con tranquillità, poi uno scontro di gioco che ci può stare, è normale...ma chiudere la partita con una sospensione a causa di una rissa, per colpa di un nostro tesserato, da cui abbiamo preso e prendiamo le distanze e che è stato allontanato, ci lascia senza parole... E' un fattoche crea rammarico e tristezza, per questo chiedo scusa alla squadra avversaria e a chi stava guardando la partita. Non doveva finire in questo modo assolutamente: era un giorno di festa e tale doveva rimanere...».

Emiliano Lucentini (presidente Fiamignano): «Ovviamente, accettiamo le scuse della formazione del Borgo Quinzio. Siamo contenti di sapere che si sono distaccati e preso le distanze da questi elementi. Dispiace per l’accaduto, perché era un giorno di festa e dovevamo festeggiare, tutti insieme. Questo ipotetico ambiente gioviale e sereno è stato, però, rovinato. Peccato. Mi auguro, però, che la cosa finisca qui e che non ci siano futuri replay».

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:20



