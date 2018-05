di Raffaele Passaro

RIETI - Nella penultima giornata del campionato di Terza categoria 17/18, vince ancora l’ormai vincitrice della competizione Borgo Quinzio, che asfalta in trasferta 0-5 il fanalino di coda Rocca Valle Turano. Quarta sconfitta stagionale per l’Atletico Cantalice di mister Bruni, che si piega al Fiamignano di mister Lucentini, che esce vittorioso dal proprio campo casalingo di Brusciano con un notevole 3-1. 3-1 è anche il punteggio che è maturato nel derby tra la Gens di Cantalupo e Casperia, vinto proprio dai padroni di casa, che consolidano un già matematico terzo posto.



Un solo gol porta alla vittoria la Torpedo Rieti nel derby reatino del “Gudini” contro Micioccoli. Durante il match, brutto infortunio capitato all’esterno della formazione allenata da mister Attore, Deli. Il ragazzo, dopo un contatto spalla a spalla, è caduto male sul polso ed è stato subito fasciato ma, nonostante ciò, ha continuato il match. Subito dopo, è stato portato al de Lellis, dove gli è stato riscontrato un problema al radio del braccio destro. Il ragazzo è stato medicato ed è poi uscito dall’ospedale in serata.



Dopo la sconfitta di misura subìta contro Casperia, torna a vincere Poggio Bustone e lo fa in casa battendo per 3-2 la Pol.Poggio Moiano. Spettacolo al “Brecciari”, dove due pretendenti al quarto posto, Real Vazia ed Atletico Torano, si sfidano a suon di gol: il match si è concluso con un pirotecnico 3-3. Altro pareggio, questa volta con il punteggio di 1-1, è quello che è maturato nel match di bassa classifica tra Vigor Collevecchio e Ponzano Romano. Ultimo match in programma è quello tra Montopoli Calcio e Torri in Sabina, vinta dai ragazzi capitanati da Marco Colafigli per 2-0. Per questa giornata, a raccogliere i 3 punti a tavolino è stata la formazione del Torricella Sabina.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XVI DI RITORNO



Fiamignano-Atletico Cantalice 3-1

Pocorobba, Brandini, De Sanctis (F), Bernard (A)

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «E’ stata una bellissima partita, maschia ma corretta e condita da un buon arbitraggio. Entrambe le formazioni hanno giocato molto bene, a viso aperto. Il campo, purtroppo, era pesante ma, nonostante ciò, abbiamo assistito ad un buon calcio, giocato bene da entrambe le squadre. Tutto è accaduto nei primi 45’. Noi siamo stati bravi e cinici. I nostri avversari, oltre al gol realizzato, hanno avuto solo un’altra azione limpida, finita con il pallone che ha toccato il palo. Per il resto, non abbiamo rischiato molto. Risultato, a mio avviso, giusto e vittoria assolutamente meritata».

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Non avevamo la rosa completa. Abbiamo provato a fare la partita nel miglior modo possibile, anche se oramai non avevamo più nulla da chiedere a questo campionato. Il campo, purtroppo, era pesante e impraticabile. Abbiamo colpito un palo e, i nostri avversari, hanno siglato le tre segnature su tre nostre disattenzioni. E’ una sconfitta che accettiamo, contro una squadra che sicuramente è felice di aver battuto una formazione neopromossa, nonostante ci fossimo presentati con un organico carente a causa di impegni lavorativi dei nostri giocatori».



Gens Cantalupo-Casperia 3-1

2 Fabbrini, Fr.Corinaldesi (G), Autogol (C)

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «E’ stata una bella partita, ben arbitrata. Sicuramente è un derby molto sentito, perciò la cornice di pubblico è stata notevole. Il primo tempo l’abbiamo giocato meglio noi, prima andando in vantaggio e poi continuando ad avere il pallino del gioco ma perdendo concretezza al momento del tiro o dell’ultimo passaggio. Nel secondo tempo, abbiamo cacciato fuori più grinta e più voglia di vincere ed abbiamo portato il risultato a casa. I nostri avversari, nella ripresa, non ci hanno in alcun modo impensierito. A tratti è stata una partita nervosa, com’è giusto che sia quando si gioca un derby. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione odierna e li ringrazio per questa vittoria: volevamo vincere sia perché è stata l’ultima partita in casa sia perché era il derby. Vittoria strameritata, che ci aiuta ancora a consolidare ancor di più il terzo posto».

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Bella partita, maschia ma corretta. I nostri avversari hanno sicuramente avuto più cattiveria agonistica di noi. A mio avviso, abbiamo giocato un ottimo primo tempo, creando belle azioni da gol salvo poi non concretizzarle al momento opportuno. I tre gol avversari sono arrivati sempre su palla inattiva; una delle tre reti è stata anche dubbia: a causa di un infortunio del nostro portiere, la palla ha colpito la traversa interna ed è rimbalzata sulla linea; il nostro portiere ha giurato di non aver visto il pallone entrare, ma l’arbitro ha comunque concesso il gol ai padroni di casa. Dispiace per il risultato, ma ora cerchiamo di reagire e concludere con una vittoria questo lungo campionato».



Montopoli Calcio-Torri in Sabina 2-0

S.Carbonara, Goktas

Marco Colafigli (Capitano Montopoli Calcio): «Partita che, fortunatamente, abbiamo messo subito sui giusti e prevedibili binari. Purtroppo, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo creato. Faccio i complimenti al direttore di gara, che ha arbitrato con grande professionalità. Abbiamo aperto le marcature con un calcio di rigore, salvo poi raddoppiare nella ripresa sfruttando un errore di comunicazione tra il portiere ed il difensore ospiti. Subito dopo, abbiamo gestito la gara aspettando solo il triplice fischio finale. Purtroppo, sono ancora costretto a sottolineare il mancato supporto dei nostri tifosi: noi facciamo sacrifici giornalieri ma, purtroppo, nessuno ci viene mai a dare sostengo. Dispiace».

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Anzitutto, vorrei ringraziare tutti i ragazzi dell’Asd Torri in Sabina perché, nonostante i tanti impegni, sono riusciti a rendersi disponibili a questa trasferta a Montopoli. Sappiamo che è sempre difficile giocare in un giorno infrasettimanale, soprattutto in trasferta, perciò grazie a tutti! Il punteggio di 2-0 è frutto di una poca voglia di vincere: quest’oggi ci è mancato il coraggio e la cattiveria giusta per tornare a casa con almeno un punto. A causa di vari problemi, oggi eravamo molto rimaneggiati, tant’è che molti ragazzi hanno giocato in ruoli che non ricoprono solitamente, e di questo li ringrazio nuovamente, poiché hanno dimostrato il vero attaccamento alla squadra ed alla maglia. Ora pensiamo all’ultima partita del campionato, che giocheremo in casa. Sarà sicuramente una bella giornata, per salutare tutti i tifosi e i nostri amici di Rocca Valle Turano».



Poggio Bustone-Pol.Poggio Moiano 3-2

Ianni, F.Desideri, L.Gentileschi (PB), Zingaretti, S.Sciarra (PM)

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Siamo andati in duplice vantaggio dopo soli 3’, prima con un eurogol di Ianni e poi con un tiro di Felice Desideri. Al 19’ i nostri avversari hanno accorciato le distanze con un gol simile al nostro secondo gol: purtroppo, però, nell’azione del 2-1 l’attaccante ospite, sulla fascia, si è allungato il pallone, che è terminato fuori dalla linea di gioco; io ero adibito al ruolo di guardalinee ed ho subito alzato la bandierina ma, inspiegabilmente, il direttore di gara ha lasciato continuare il gioco, che poi si è concluso con il gol ospite. Al 38’ è arrivato il gol del pareggio, perciò il primo tempo si è concluso sul punteggio di 2-2. Al 2’ della ripresa, ci siamo riportati in vantaggio, con il tap-in vincente di Luigi Gentileschi, rapido a concludere in rete la palla che era stata precedentemente respinta dall’estremo difensore ospite. Ovviamente, i nostri avversari hanno cercato di riacciuffare il pareggio, ma non ci sono riusciti e la partita si è conclusa con la nostra vittoria. Arbitraggio, tutto sommato, ottimo, nonostante quella svista, umana, che ha portato al 2-1. A mio avviso, abbiamo meritato di vincere. Nonostante il turno infrasettimanale, abbiamo limitato i danni alla rosa, come anche i nostri avversari. Bene così e ora testa all’ultima giornata».

Angelo Ottaviani (Allenatore Pol.Poggio Moiano): «Partita tranquilla. A causa del giorno infrasettimanale, avevamo molte defezioni e, perciò, eravamo rimaneggiati. Il direttore di gara odierno si è comportato bene, nonostante un errore che ci ha portato alla sconfitta: sul 2-2, il gol del vantaggio avversario doveva essere annullato, in quanto all’inizio dell’azione c’era da fischiare un fallo ai danni di un nostro giocatore».



Real Vazia-Atletico Torano 3-3

2 Nucci, F.Rossi (V), 2 Coletta, A.Felli (T)

Lorenzo Faraglia (Capitano Real Vazia): «Partita maschia ma corretta, condita da un sufficiente arbitraggio, che ha commesso qualche errore però ambo le parti. Il risultato, a mio avviso, è giusto: nella prima mezz’ora del primo tempo, hanno giocato meglio i nostri avversari; subito dopo siamo cresciuti noi, portandoci anche in vantaggio in contropiede. Nella ripresa, subito abbiamo siglato il 2-0 poi, dopo una nostra girandola di cambi, abbiamo subìto il 2-1 su calcio d’angolo. Siamo riusciti a siglare il 3-1, ancora con un contropiede. Purtroppo, dopo il 3-1, ci siamo un po’ chiusi e, al 35’, con un bel gol i nostri avversari hanno accorciato le distanze, salvo poi arrivare al pareggio nell’ultimo minuto di gioco con un bel gol su punizione».

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Partita giocata, purtroppo, senza tanti titolari, ma siamo riusciti ugualmente a prendere un punto importante, contro una squadra che è lì sopra dall’ inizio. Grande prova dei 12 presenti oggi».



Rocca Valle Turano-Borgo Quinzio 0-5

3 F.Mariani, Camilloni, Autogol

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Quella di oggi era la 33esima partita e non ho mai commentato le direzioni arbitrali, se non velatamente in un paio di occasioni. Oggi non riesco proprio ad esimermi: classica partita di fine stagione e, dopo una buona direzione nel primo tempo finito a reti inviolate, purtroppo il signor arbitro è incappato in due o tre errori in situazioni di fuorigioco nemmeno troppo complicate. Intendiamoci, la differenza tecnica tra noi ed il Borgo Quinzio, cui faccio i miei complimenti per la promozione in II categoria, è ben evidente; detto questo, preferirei che a sconfiggerci fosse esclusivamente il merito dei nostri avversari».

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Bella partita. La prima frazione si è conclusa sul punteggio di 0-0. Ovviamente, la nostra formazione era alquanto rimaneggiata a causa del giorno infrasettimanale; nonostante ciò, quest’oggi i ragazzi che hanno giocato di meno durante la stagione sono scesi in campo, dimostrando il loro vero valore, giocando una splendida partita. Faccio i complimenti anche ai nostri avversari, che si sono rivelati sportivi, gentili e corretti».



Torpedo Rieti-Micioccoli 1-0

Francia

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Partita molto equilibrata. Il primo tempo è stato giocato meglio da noi, mentre il secondo dai nostri avversari. I miei ragazzi sono stati bravi comunque a resistere fino all’ultimo minuto, raggiungendo la vittoria. E’ sicuramente una grande soddisfazione per tutto l’ambiente Torpedo. Ovviamente, complimenti ai nostri avversari, che ci hanno messo in difficoltà per tutta la durata della ripresa. Siamo contenti per la continua crescita del gruppo e contenti per l’impegno della società e per la continuità che i ragazzi dimostrano in allenamento, sacrificandosi volta per volta. Nel girone di ritorno, abbiamo battuto quattro delle prime cinque in classifica: questo è motivo di grande orgoglio. Ora, cerchiamo di concludere in bellezza il campionato».

Fabio Angeletti (Dirigente Micioccoli): «Primo tempo molto equilibrato. I nostri avversari hanno calciato solo una volta in porta e hanno segnato. Il secondo tempo è stato un assedio continuo da parte dei nostri giocatori ma, purtroppo, non siamo riusciti a mettere la palla in rete. Perciò, bravi loro».



Vigor Collevecchio-Ponzano Romano 1-1

Bevilacqua (V), Ginocchi (P)

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Partita molto equilibrata ma troppo spezzettata da un arbitraggio inadeguato. Il primo tempo si è giocato veramente poco, con falli inesistenti fischiati in continuazione da ambedue le parti a discapito del gioco; l'unico modo per creare palle gol sono state le palle inattive e, proprio da queste, sono scaturiti i 2 gol, il primo per noi con una punizione di Bevilacqua calciata bene che scavalca la barriera e si insacca in rete, il secondo per gli avversari che da posizione defilata trovano una traiettoria che colpisce il palo prima di finire in rete. Nel secondo tempo, ci sono state alcune occasioni che potevamo sfruttare meglio con 3 parate del portiere avversario, ma abbiamo anche subìto altrettante azioni pericolose. Complimenti a Lorenzo Agostini che ha giocato in porta, non essendo il suo ruolo, cavandosela egregiamente».

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Partita corretta e abbastanza equilibrata. Il campo è piccolo, perciò entrambe le formazioni hanno cercato la giocata solo sulle palle inattive. Infatti, sia il vantaggio della Vigor che il nostro pareggio sono arrivati su due palle inattive. Il secondo tempo abbiamo giocato meglio, però il loro estremo difensore di è fatto trovare pronto. Risultato giusto».



PROSSIMO TURNO, XVII GIORNATA DI RITORNO

Sabato 26, ore 16.30

Atletico Torano-Poggio Bustone

Borgo Quinzio-Fiamignano

Micioccoli-Montopoli Calcio

Ponzano Romano-Real Vazia

Torri in Sabina-Rocca Valle Turano

Torricella Sabina-Vigor Collevecchio

Casperia-Torpedo Rieti

Domenica 27, ore 11

Pol.Poggio Moiano-Gens Cantalupo

Riposo: Atletico Cantalice



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 83

Atletico Cantalice 73

Gens Cantalupo 69

Atletico Torano 61

Micioccoli, Real Vazia 59

Fiamignano 57

Montopoli Calcio 55

Torpedo Rieti 53

Pol.Poggio Moiano, Casperia 52

Poggio Bustone 50

Torricella Sabina 30

Vigor Collevecchio 28

Ponzano Romano 24

Torri in Sabina 18

Rocca Valle Turano 8

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



