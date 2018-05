di Raffaele Passaro

RIETI - Match pirotecnica quella che si è giocata oggi al “Gudini” di Rieti tra la Torpedo e la Gens di Cantalupo. A uscire vinta è proprio la formazione ospite allenata dal mister Zappaterreno, che gioca un ottimo primo tempo, andando in vantaggio di due reti, salvo poi farsi rimontare di cinque reti da parte della Torpedo di mister Basilici.



Primo tempo inizialmente molto equilibrato. Devono passare 12’ prima di assistere alla prima vera palla gol del match, creata dalla Torpedo: dai 23’ su punizione, Simeoni inquadra la porta ma trova preparato Stentella, che respinge in tuffo. Al 18’, però, è la Gens a passare in vantaggio, con Manolo Bonifazi, abile e schiacciare di testa il pallone dopo un buon cross dalla destra di Boccolucci. Torpedo cerca subito il pareggio, ma la Gens non perdona e raddoppia: il gol arriva dai piedi di Francesco Corinaldesi che, servito in profondità da Lattanzi, batte con un preciso rasoterra Palma, uscito in presa bassa. Al 42’ è ancora la Gens a rendersi pericolosa, colpendo la traversa con Fabbrini dopo uno schema su punizione. Quando la prima frazione sembra finita, arriva il gol dei padroni di casa: sugli sviluppi di un corner, Francia si getta sulla palla, che era stata spizzata verso il secondo palo e viene atterrato dal portiere ospite; il direttore di gara non ha dubbi e concede un calcio di rigore, che Giordano Simeoni non sbaglia, accorciando le distanze. A fine primo tempo, il punteggio vede la Gens in vantaggio 1-2 sulla Torpedo.



Secondo tempo elettrizzante. Al 15’ la Torpedo trova il pareggio ancora con Simeoni, bravo ad insaccare di testa un ottimo cross dalla destra del neo entrato Novelli. Dopo 1’ la Torpedo la ribalta. Questa volta il cross arriva dalla sinistra, grazia a Francia, che serve un ottimo filtrante basso in area che trova Francesco Rinaldi pronto al tap-in. 3-2 Torpedo. Al 28’ è Marco Aquilini a siglare il poker per i padroni di casa, su calcio di punizione. Al 37’ c’è spazio anche per la manita di Cavallini: il centrocampista della Torpedo batte una punizione dai 18 metri spostato sul centrosinistra; la palla sbatte sulla barriera e, sulla ribattuta, lo stesso giocatore calcia con un preciso esterno destro, che trova sorpreso Stentella. Negli ultimi minuti, la Gens ha la possibilità di accorciare le distanze con un calcio di rigore, battuto da Remediani e prontamente parato da Palma, oggi autore di un’ottima partita. Al “Gudini” di Rieti, perciò, finisce così: Torpedo Rieti batte Gens Cantalupo 5-2.



Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Bellissima partita, ricca di emozioni continue. I miei ragazzi sono cresciuti alla distanza, grazie alla costanza dimostrata in allenamento. Bravi tutti per l’impegno messo in campo quest’oggi e anche per l’ottima prestazione fornita. Cercheremo di finire al meglio questa stagione, togliendoci anche qualche soddisfazione».

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. E’ stata una delle classifiche partite di fine stagione. Nel secondo tempo, purtroppo, abbiamo mollato. A causa di defezioni, oggi siamo calati nella ripresa. I nostri avversari ci hanno creduto, giocando un ottimo secondo tempo, meritando la vittoria. Il punteggio, a mio avviso, è stato un po’ troppo rotondo. Inoltre, abbiamo colpito una traversa e sbagliato un rigore: siamo stati, purtroppo, poco cinici».



Torpedo Rieti : Palma, Chellini (dal 1’ st. Novelli), Silvestri, Marrocchi, Cordeschi, Muggia (dal 11’ st. Paolucci), Fasciolo, M.Aquilini (dal 35’ st. Cinardi), F.Rinaldi (dal 16’ st. Cavallini), Francia (dal 31’ st. Giuli), Simeoni. A disposizione: Maioli. All. Luca Basilici.

Gens Cantalupo : Stentella, Giuliani (dal 30’ st. Remediani), D.Bonifazi, Fabbrini, Lattanzi, M.Bonifazi, Boccolucci (dal 22’ st. Animati), Maierini, Di Curzio, Fr.Corinaldesi, Pazzaglia (dal 15’ st. Pitoni). A disposizione: Bianchini, Zappaterreno. All. Luca Zappaterreno.

Arbitro : L.Santilli di Rieti

Reti : Simeoni (45+1’ pt. e 15’ st.), F.Rinaldi (16’ st.), M.Aquilini (28’st.), Cavallini (37’ st.) (T), M.Bonifazi (18’ pt.), Fr.Corinaldesi (28’ pt.) (G).

Note : ammoniti: Paolucci, Silvestri, Marrocchi (T), Maierini, M.Bonifazi, Lattanzi (G); angoli: 7-3.

