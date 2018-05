di Raffaele Passaro

RIETI - Tutto è pronto per la terzultima gara del girone di ritorno del campionato di Terza categoria. Le 18 squadre reatine scenderanno in campo questo weekend, per giocare la 15esima giornata.



Cinque i match che si giocheranno sabato: la capolista Borgo Quinzio affronterà l’ex capolista Montopoli Calcio, tra le mura amiche. Solo in caso di vittoria, gli uomini di mister Tomassetti avranno la matematica certezza di aver vinto il campionato e di aver strappato il pass per la Seconda Categoria. Al “Gudini” di Rieti, a sfidare la Torpedo, arriveranno i ragazzi della Gens Cantalupo, vogliosi di battagliare ancora contro l’Atletico Cantalice per posizionarsi sul secondo gradino del podio. Battaglia per il quarto posto che si giocherà a Borgorose e Torri: l’Atletico Torano, in casa, affronterà la Vigor Collevecchio invece, al “Luchetti” di Torri, si affronteranno Torri in Sabina e Micioccoli, con i reatini obbligati a fare risultato per mantenere ancora aperta la lotta al quarto posto. Il Fiamignano di mister Lucentini, infine, sarà ospitato dal Torricella Sabina.



Quattro i match in programma per domenica: alle ore 11 scenderanno in campo Casperia e Pol.Poggio Moiano, che ospiteranno rispettivamente Poggio Bustone e Real Vazia; quest’ultima, è la terza formazione in lotta al quarto posto. Alle ore 16,30, infine, si giocherà la sfida tra Atletico Cantalice e Rocca Valle Turano, con i ragazzi di mister Bruni vogliosi di mantenere il secondo posto e le distanze dalla Gens di mister Zappaterreno. Per questa giornata, riposerà la formazione tiberina del Ponzano Romano.



GIUDICE SPORTIVO

Queste le decisioni del giudice sportivo in merito a quanto successo nella scorsa giornata: squalifica per due gare effettive a Emiliano Aquilini (Micioccoli) e a Fabrizio Vittori (Torricella Sabina), il quale «allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, reiterava tale comportamento fuori dal recinto di gioco». Squalifica per una gara effettiva a Federico Fioravanti (Borgo Quinzio) e Matteo Scappa (Micioccoli). Squalifica per una gara per recidiva in ammonizione a: Andrea Cavolata (Real Vazia), Daniele Forcellini (Casperia), Marcello Del Re (Borgo Quinzio), Alessio Ottaviani e Matteo De Sanctis (Fiamignano), Stefano Biondini (Torpedo Rieti), Gianluca Martini (Micioccoli), Marco Ceccani (Torri in Sabina).



PROSSIMO TURNO, XV GIORNATA DI RITORNO

Sabato 19, ore 16.30

Atletico Torano-Vigor Collevecchio (arbitro Mittarelli di Rieti)

Borgo Quinzio-Montopoli Calcio (arbitro Siby di Rieti)

Torpedo Rieti-Gens Cantalupo (arbitro L.Santilli di Rieti)

Torri in Sabina-Micioccoli (arbitro Pinelli di Rieti)

Torricella Sabina-Fiamignano (arbitro Chiaretti di Rieti)

Domenica 20, ore 11

Casperia-Poggio Bustone (arbitro Bejan di Rieti)

Pol.Poggio Moiano-Real Vazia (arbitro J.Bertini di Rieti)

Ore 16.30

Atletico Cantalice-Rocca Valle Turano (arbitro A.Bertini di Rieti)

Riposo: Ponzano Romano



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 77

Atletico Cantalice 70

Gens Cantalupo 66

Real Vazia, Atletico Torano 57

Micioccoli 56

Montopoli Calcio 52

Pol.Poggio Moiano, Fiamignano 51

Casperia 49

Torpedo Rieti, Poggio Bustone 47

Vigor Collevecchio, Torricella Sabina 27

Ponzano Romano 20

Torri in Sabina 18

Rocca Valle Turano 8

Venerdì 18 Maggio 2018



