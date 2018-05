di Raffaele Passaro

RIETI - Nella 14esima giornata del girone di ritorno del campionato di Terza categoria, vincono ancora le prime due della classe: la capolista Borgo Quinzio vince in trasferta 1-3 al “Gudini” di Rieti contro Micioccoli, mentre l’Atletico Cantalice di mister Bruni vince sempre 1-3 in casa del Montopoli. Vittoria tennistica quella maturata dal Fiamignano che, in casa, batte Ponzano Romano con il punteggio di 6-0. Importante vittoria in chiave quarto posto per Vazia, che batte 2-0 Casperia. Sconfitta in trasferta per la Torpedo di mister Basilici, che perde contro Torri in Sabina con il netto punteggio di 4-2. Tre pareggi in questa giornata: Vigor Collevecchio-Pol.Poggio Moiano termina 2-2 mentre sia la sfida Poggio Bustone-Gens Cantalupo che Rocca Valle-Torricella si sono concluse a reti bianche. Tre punti a tavolino sono stati assegnati all’Atletico Torano.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XIV DI RITORNO



Fiamignano-Ponzano Romano 6-0

2 Di Cesare, 2 Paladini, Valente, Di Pietrantonio

Emiliano Lucentini (Allenatore Fiamignano): «Abbiamo sbloccato il match dopo soli 2’, grazie ad un rigore concesso dal direttore di gara dopo un fallo di mano avversario. Siamo riusciti a mantenere la concentrazione per tutti i 90’. Quest’oggi eravamo in 18, compreso il ritorno del nostro capitano Di Cesare, tornato in campo dopo un lungo stop ma comunque di nuovo presente: al suo ritorno in campo, infatti, ha subito siglato una doppietta. I nostri avversari erano contati ma, nonostante ciò, hanno rispettato l’impegno ed hanno giocato lo stesso: questo gli fa onore. Il loro estremo difensore ci ha anche negato altri 4-5 gol, in quanto ha effettuato degl’ottimi interventi. Ora, testa ai prossimi match, sperando di fare più punti possibili in queste ultime tre gare».

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Siamo partiti da casa con 11 uomini, compresi tre portieri. Infatti, due dei tre hanno acconsentito di giocare in mezzo al campo. Abbiamo giocato lo stesso per rispetto e per dovere nei confronti di Fiamignano, in quanto all’andata anche loro hanno fatto la trasferta. Il risultato, ovviamente, non poteva essere diverso. Ora ci tocca il turno di riposo, così potremo già pensare al derby con Collevecchio».



Micioccoli-Borgo Quinzio 1-3

Scappa (M), 2 Diallo, Marinelli (B)

Antonio Deli (Dirigente Micioccoli): «Bella partita, giocata contro una buona squadra, che merita il posto che occupa in classifica. A mio avviso, per ciò che si è visto in campo, il risultato è troppo ampio. Avremmo dovuto sfruttare al meglio le occasioni create ma, purtroppo, non l’abbiamo fatto».

Claudio Tomassetti (Allenatore Borgo Quinzio): «Bella partita, giocata contro una buona squadra, che gioca un buon calcio. E’ stato un match maschio ma fondamentalmente corretto. La mia squadra ha giocato molto bene, creando buone trame di gioco e sfruttando al meglio le occasioni create. Sono molto soddisfatto della prestazione odierna fornita dai miei ragazzi: ho a disposizione un’ampia rosa, fatta da giocatori con ottime qualità. Ogni qual volta cambio gli interpreti, il risultato non cambia. Il campionato, ovviamente, non è ancora finito ma vincere qui oggi è stato importante».



Montopoli Calcio-Atletico Cantalice 1-3

Della Rovere (M), R.Di Battista, 2 Bernard (A)

Marco Colafigli (Capitano Montopoli Calcio): «E’ stata una partita equilibrata, maschia ma corretta. Loro sono una buona squadra e meritano il posto che occupano in classifica. Nonostante ciò, a mio avviso, meritavamo noi la vittoria ma, purtroppo, i nostri avversari sono stati più cinici di noi. Arbitraggio, a mio avviso, poco professionale: ai nostri avversari, infatti, il primo gol è stato convalidato nonostante fosse viziato da un netto fuorigioco, di circa tre metri. Infine, dispiace dirlo ma, come al solito, anche quest’oggi abbiamo avuto un supporto da parte del nostro paese che è stato nullo: dispiace».

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Bellissima partita, giocata contro una buona squadra. Fa piacere vincere fuori casa contro questo tipo di avversario. Sono molto contento dell’atteggiamento espresso dai miei ragazzi in questa partita. A parte qualche sfumatura, abbiamo giocato benissimo. Sul punteggio di 1-2 siamo stati bravi a reagire, realizzando il nostro terzo gol, che ha chiuso il match. La cosa positiva di oggi è che siamo rimasti sempre in partita, per tutti i 90’, concedendo poco o nulla ai nostri avversari. Questa è sicuramente una vittoria importante, che ci permette di stare più tranquilli in classifica, a tre giornate dalla fine. Continuiamo così!».



Poggio Bustone-Gens Cantalupo 0-0

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «E’ stata una bella partita. Nel primo tempo, le due squadre hanno creato molte occasioni, ma mai veramente pericolose. Nella ripresa, entrambe volevano i tre punti, perciò i ritmi si sono alzati. Entrambe le formazioni hanno creato tante occasioni. A livello di pericolosità di conclusioni in porta, i nostri avversari sono stati più pericolosi di noi. Il nostro estremo difensore, infatti, ha compiuto tre interventi di grosso spessore. Arbitraggio discreto: unici due errori, un fuorigioco inesistente fischiato ai nostri avversari e, successivamente, un rigore netto non fischiato a noi. Nonostante ciò, vorrei lodare il lato umano del direttore di gara odierno, che ha mantenuto sotto controllo la partita con diligenza e buon senso».

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Abbiamo giocato un buon primo tempo, creando due limpide occasioni, che non abbiamo sfruttato al meglio anche perché è stato bravo il portiere avversario. Il secondo tempo è stato più equilibrato, ma nell’ultimo quarto d’ora abbiamo avuto due clamorose occasioni da gol che non abbiamo sfruttato al meglio. Oggi eravamo decimati. Nonostante ciò, i ragazzi che sono scesi in campo hanno giocato un’ottima gara. Peccato, perché oggi avremmo meritato la vittoria».



Real Vazia-Casperia 2-0

Nucci, Paglia

Claudio Gunnella (Capitano Real Vazia): «Abbiamo giocato una bella partita, giocata a centrocampo da entrambe le formazioni. E’ stato un match, per l’appunto, equilibrato. Non abbiamo concesso molto ai nostri avversari: qualche tiro da fuori, che non ci ha impensierito più di tanto. Nel primo tempo, abbiamo creato 3-4 palla gol limpide, che non abbiamo sfruttato al meglio. Nel secondo tempo, abbiamo impostato il nostro gioco in maniera più offensiva, per cercare di portare a casa i 3 punti, e così è stato. Nel primo tempo, i nostri avversari hanno avuto una predominanza a centrocampo, mentre nel secondo più noi, e ciò ci ha permesso di siglare le due reti. Dopo le dimissioni del nostro oramai ex mister, ci siamo ricompattati, ci siamo fatti forza l’un l’altro, aiutandoci nel concludere al meglio questa stagione. Avanti così».

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Deludente risultato, ma grande prestazione. Abbiamo fallito, purtroppo, molte occasioni da gol. Abbiamo affrontato una grande squadra, che gioca un buon calcio. Siamo stati un po’ sfortunati, perché meritavamo almeno il vantaggio. Abbiamo tenuto bene il campo per buoni 70’, poi dopo un violento acquazzone, che ha trasformato il campo in un acquitrino, abbiamo subìto due gol in contropiede. Arbitraggio discreto nel primo tempo, un po’ casalingo nella ripresa. Sono e siamo soddisfatti dalla prova offerta oggi dai nostri ragazzi, che sicuramente hanno dato tutto. Dispiace solo per il risultato».



Rocca Valle Turano-Torricella Sabina 0-0

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Una bella partita, combattuta agonisticamente e di buon livello, nel corso della quale ci siamo proposti ai nostri avversari a viso aperto. Giornata torrida, ciononostante abbiamo combattuto fino all'ultimo secondo. Il pareggio è stato il risultato che più ha rispecchiato l'andamento della gara. Sono mancati solo i gol».

Carlo Di Beo (Presidente Torricella Sabina): «Abbiamo giocato una cattiva partita, su un campo poco curato, con erba alta 20 cm. Siamo rammaricati per non esserci sbloccati contro un avversario abbordabile».



Torri in Sabina-Torpedo Rieti 4-2

Bruni, Ceccani, Proietti, Pandoli (TS), Chellini, Maioli (TR)

Alessio Ricottini (Allenatore Torri in Sabina): «Una bella vittoria, ottenuta con soddisfazione da parte di tutto il gruppo. Siamo entrati in campo con lo spirito giusto e vogliamo proseguire con l'armonia che regna tra tutti noi anche per il futuro».

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Una partita vergognosa da parte nostra, con gli avversari che hanno meritato la vittoria».



Vigor Collevecchio-Pol.Poggio Moiano 2-2

L.Agostini, E.Pedacchia (V), 2 Zingaretti (P)

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Partita bella da vedere e piena di emozioni. Siamo scesi in campo demoralizzati per le troppe assenze e, dopo 3’, gli avversari ne hanno approfittato andando in vantaggio. Dopo, ci siamo scossi ed abbiamo iniziato a creare gioco e ad essere pericolosi con un paio di tiri dalla distanza, un colpo di testa andato poco fuori, ma soprattutto due situazioni molto dubbie, dove doveva essere fischiato almeno un rigore. Nei primi 10’ del secondo tempo, abbiamo subìto l'iniziativa degli avversari poi, ci siamo aggiustati, ed abbiamo raggiunto il pareggio grazie a Lorenzo Agostini, un "ragazzo" di 55 anni che per tutto l'anno è stato d'esempio per i più giovani. Sembravamo avere la partita in pugno, quando un tiro dalla distanza si infila alla destra del nostro portiere, infortunatosi poco prima su un contrasto avversario. Subito dopo, siamo stati bravi a trovare il pareggio, grazie ad un cross di Perazzoni trovando in area Pedacchia che di testa non sbaglia. Sul finale, annullato un gol agli avversari per me regolare ma l'arbitro molto giovane ha commesso errori da ambedue le parti. Complimenti ai miei ragazzi e spero che abbiano imparato che le partite vanno sempre giocate e dobbiamo credere di più nelle nostre possibilità».

Angelo Ottaviani (Allenatore Pol.Poggio Moiano): «Come al solito, arbitraggio non all’altezza. E’ stata una partita tranquilla sotto il profilo di interventi fallosi. Purtroppo, il direttore di gara al 93’ ci ha annullato il gol del possibile 2-3 per fuorigioco, inesistente! Inoltre, nel primo tempo, l’arbitro non ha fischiato un rigore a favore dei nostri avversari. A ragion veduta, a mio avviso, il pareggio può starci».



PROSSIMO TURNO, XV GIORNATA DI RITORNO

Sabato 19, ore 16.30

Atletico Torano-Vigor Collevecchio

Borgo Quinzio-Montopoli Calcio

Torpedo Rieti-Gens Cantalupo

Torri in Sabina-Micioccoli

Torricella Sabina-Fiamignano

Domenica 20, ore 11

Casperia-Poggio Bustone

Pol.Poggio Moiano-Real Vazia

Atletico Cantalice-Rocca Valle Turano (ore 16.30)

Riposo: Ponzano Romano



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 77

Atletico Cantalice 70

Gens Cantalupo 66

Real Vazia, Atletico Torano 57

Micioccoli 56

Montopoli Calcio 52

Pol.Poggio Moiano, Fiamignano 51

Casperia 49

Torpedo Rieti, Poggio Bustone 47

Vigor Collevecchio, Torricella Sabina 27

Ponzano Romano 20

Torri in Sabina 18

Rocca Valle Turano 8

