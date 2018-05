di Raffaele Passaro

RIETI - Sotto una pioggia a tratti torrenziale, la capolista Borgo Quinzio espugna il “Gudini” di Rieti, superando Micioccoli con un convincente 1-3. I padroni di casa incappano, perciò, nella seconda sconfitta consecutiva. Il Borgo Quinzio ha ora 10 punti di vantaggio sull'Atletico Cantalice e domani potrebbe anche festeggiare la promozione in Seconda categoria se il Montopoli riuscisse a battere Cantalice. Visto che dopo mancherebbero solo tre giornate al termine.



Primo tempo molto equilibrato: tanto agonismo e buona intensità da parte di entrambe le squadre, subito concentrate nel portare a casa i 3 punti. La prima azione da gol la confeziona Micioccoli, con un bel colpo di testa di Aquilini da centro area: il pallone finisce sul fondo, dando l’impressione di essere entrato. Al 20’ è ancora Micioccoli ad andare vicino al gol con Mei: l’attaccante, servito in area da Cecchetelli, calcia il pallone addosso a De Marco, che salva il risultato. Dopo solo un giro d’orologio, sono gli ospiti a rendersi pericolosi, con un bel tiro di Micarelli da fuori area: parata plastica di Colantoni, che nega la felicità agli uomini di mister Tomassetti. Al 42’, però, Borgo Quinzio va in vantaggio: lancio dalle retrovie per Diallo, il quale approfitta di un buco nella difesa casalinga, entra in area, supera il portiere ed appoggia in rete il pallone dello 0-1. Proprio sullo 0-1 si chiude il primo tempo.



Ripresa che si prospetta molto più frizzante. Dopo qualche tiro da fuori e capovolgimenti di fronte continui, Borgo Quinzio cala il bis: al 14’ ancora Diallo, imbeccato dalla destra da uno splendido cross rasoterra del neo entrato Cinardi, in scivolata spiazza ed anticipa Colantoni, uscito in presa bassa. Nonostante il punteggio, Micioccoli continua a creare gioco, fino a colpire un clamoroso palo al 33’ con Graziani. Dopo due giri d’orologio, Micioccoli accorcia le distanze con Scappa, che trasforma il rigore assegnato dall’arbitro Mittarelli per un presunto fallo di un difensore ospite ai danni del subentrato Thiam. Dopo il gol del 1-2, Micioccoli tenta il tutto per tutto. La situazione rimane invariata, con Micioccoli che mantiene il pallino del gioco e Borgo Quinzio che riparte in contropiede. Nei minuti di recupero, forcing finale di Micioccoli, che sbatte sul muro della difesa della capolista, che sigla il gol del definitivo 1-3: in contropiede, Camilloni crossa dalla sinistra un ottimo pallone, che trova perfettamente Marinelli che, in volée batte Colantoni e sancisce la fine del match e permette a Borgo Quinzio di guadagnare 3 punti fondamentali per resistere alla ricorsa dell’Atletico Cantalice. Sconfitta amara per Micioccoli, ora in piena lotta con il Real Vazia per il quarto posto. I ragazzi di mister Attorre, però, quest’oggi hanno mostrato molta più grinta oggi rispetto alle scorse uscite, combattendo e lottando su ogni pallone fino al terzo gol ospite.



SPOGLIATOI

Antonio Deli (Dirigente Micioccoli): «Bella partita, giocata contro una buona squadra, che merita il posto che occupa in classifica. A mio avviso, per ciò che si è visto in campo, il risultato è troppo ampio. Avremmo dovuto sfruttare al meglio le occasioni create ma, purtroppo, non l’abbiamo fatto».

Claudio Tomassetti (Allenatore Borgo Quinzio): «Bella partita, giocata contro una buona squadra, che gioca un buon calcio. E’ stato un match maschio ma fondamentalmente corretto. La mia squadra ha giocato molto bene, creando buone trame di gioco e sfruttando al meglio le occasioni create. Sono molto soddisfatto della prestazione odierna fornita dai miei ragazzi: ho a disposizione un’ampia rosa, fatta da giocatori con ottime qualità. Ogni qual volta cambio gli interpreti, il risultato non cambia. Il campionato, ovviamente, non è ancora finito ma vincere qui oggi è stato importante».



IL TABELLINO

Micioccoli : Colantoni, Polidori, Martini, Mastroiaco (dal 27’ st. Thiam), Bastioni (dal 40’ pt. F.Rosati), Deli (dal 26’ st. Fernane), Cecchetelli (dal 1’ st. Scappa), Eleuteri (dal 20’ st. Graziani), Grillo, Aquilini, Mei. A disposizione: Ranalli. All.Roberto Attorre.

Borgo Quinzio : De Marco, Vittori (dal 6’ st. Cinardi), Fasano, Tranquilli, D.Fioravanti, Dionisi, Natalini (dal 27’ st. F.Fioravanti), Vasselli (dal 32’ st. Del Re), Diallo (dal 18’ st. Camilloni), Marinelli (dal 45+2’ Sanogo), Micarelli. A disposizione: Lupi, M.Mariani. All. Claudio Tomassetti.

Arbitro : Mittarelli di Rieti

Reti : 33’ st. Scappa (M), 2 Diallo (42’ pt. e 14’ st.), Marinelli.

Note . Ammoniti: Eleuteri, Bastioni, Aquilini, Mastroiaco, F.Rosati (M), Marinelli, Del Re, Natalini, Vasselli (B); Espulsi: Aquilini, Scappa (M), F.Fioravanti (B); angoli: 5-4.

Sabato 12 Maggio 2018



