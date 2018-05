di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo le emozioni della tredicesima giornata, questo weekend tornano in campo le 16 squadre di Terza categoria. Quattro le squadre che giocheranno domani, sabato 12 maggio, alle ore 16.30: big match al “Gudini” di Rieti, dove la capolista Borgo Quinzio affronterà Micioccoli, ferito dopo la netta sconfitta per 3-0 subìta sul campo dell’Atletico Cantalice. Sfida interessante quella che andrà in scena al “Brecciari” di Vazia, dove si affronteranno il Real e Casperia. Ostica trasferta per Ponzano Romano, che giocherà a Brusciano contro Fiamignano. Al “Luchetti” di Torri, invece, se la vedranno Torri in Sabina e Torpedo Rieti, con quest’ultima vogliosa di conquistare la terza vittoria di fila, dopo quelle contro la capolista Borgo Quinzio e contro Poggio Bustone.



Quattro i match in programma per domenica: alle ore 11, si sfideranno la Vigor Collevecchio e la Pol.Poggio Moiano, mentre alle ore 16.30 si giocheranno le restanti sfide: l’Atletico Cantalice, in ottima di rimanere in scia al Borgo Quinzio, farà visita all’ex capolista Montopoli, mentre la Gens di Cantalupo sarà ospitata dal Poggio Bustone. Infine, a Mercatello, ci sarà il match di medio-bassa classifica tra Rocca Valle e Torricella. Per questa giornata, riposerà l’Atletico Torano. Infine, in merito all’incidente avvenuto nel match tra Real Vazia e Poggio Bustone a Daniele Mostarda, operato martedì, tutta la società dell’Asd Real Vazia rinnova pubblicamente l’augurio di una veloce e pronta guarigione al ragazzo.



PROGRAMMA GARE, XIV GIORNATA DI RITORNO

Sabato, ore 16.30

Fiamignano-Ponzano Romano (a Brusciano, arbitro Bejan di Rieti)

Micioccoli-Borgo Quinzio (a Rieti, Gudini, arbitro Mittarelli di Rieti)

Real Vazia-Casperia (arbitro Santilli di Rieti)

Torri in Sabina-Torpedo Rieti (arbitro Basilici di Rieti)

Domenica, ore 11

Vigor Collevecchio-Pol.Poggio Moiano (arbitro Chiaretti di Rieti)

Ore 16.30

Montopoli Calcio-Atletico Cantalice (arbitro Fazzitta di Tivoli)

Poggio Bustone-Gens Cantalupo (a S.Pietro, arbitro Aguzzi di Rieti)

Rocca Valle Turano-Torricella Sabina (a Mercatello, arbitro Baciu di Tivoli)

Riposo: Atletico Torano



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 74

Atletico Cantalice 67

Gens Cantalupo 65

Micioccoli 56

Real Vazia, Atletico Torano 54

Montopoli Calcio 52

Pol.Poggio Moiano 50

Casperia 49

Fiamignano 48

Torpedo 47

Poggio Bustone 46

Vigor Collevecchio, Torricella Sabina 26

Ponzano Romano 20

Torri in Sabina 15

Rocca Valle Turano 7

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



