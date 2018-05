di Raffaele Passaro

RIETI - Nella tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Terza categoria, vincono le prime tre: la capolista Borgo Quinzio, in casa, batte di misura un Torri in Sabina mai domo; l’Atletico Cantalice, nella sfida contro Micioccoli, supera la formazione reatina con un secco 3-0; la Gens di Cantalupo, invece, batte in rimonta un Real Vazia rimaneggiata e, da martedì, senza allenatore. Il mister Federico Vicari, infatti, ha rassegnato le sue dimissioni proprio nella giornata di martedì. Per le prossime partite, infatti, i ragazzi del Real faranno una sorta di autogestione.



Derby bellissimo e combattutissimo quello che si è giocato a Borgorose, tra Atletico Torano e Fiamignano, terminato con il punteggio di 2-2. Netta vittoria del Casperia, che batte con un perentorio 5-2 la Vigor Collevecchio, mentre al “Gudini” di Rieti la Torpedo di mister Basilici ha superato la formazione del Poggio Bustone con il risultato di 2-0. Alla fine del match, clima testo tra gli ospiti ed il direttore di gara, accusato di aver pronunciato frasi discriminatorie proprio nei confronti dei ragazzi di Poggio Bustone. Fuochi d’artificio a Gavignano, dove Ponzano Romano ha battuto con il punteggio di 3-2 Rocca Valle Turano. Chiude la lista dei match, la vittoria di misura per Montopoli, che ha battuto in trasferta Torricella Sabina. Tre punti a tavolino, invece, vengono assegnati alla Pol.Poggio Moiano, per questa giornata a riposo.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XIII DI RITORNO



Atletico Cantalice-Micioccoli 3-0

L.Patacchiola, R.Di Battista, Caperna

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Bella vittoria, arrivata contro una buona squadra. Oggi dovevamo vincere ed è stato importante vincere, sia per riscattarci dalla brutta prestazione della scorsa giornata ma anche per dare continuità al buon lavoro che abbiamo fatto in questa stagione. Inoltre, questa vittoria ha anche un sapore dolce perché Micioccoli è stata la prima squadra che, nel girone di andata, ci ha battuti. Bene così e ora, testa al prossimo match».

Fabio Angeletti (Dirigente Micioccoli): «Partita purtroppo giocata sotto tono dai nostri. Complimenti agli avversari e testa alla prossima. Difenderemo il nostro quarto posto! Infine, facciamo gli auguri al nostro super centrocampista Miccioni, che quest’oggi si è purtroppo infortunato».



Atletico Torano-Fiamignano 2-2

2 Di Francesco (T), Pocorobba, D’Andrea (F)

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Partita bellissima. Purtroppo, abbiamo giocato in dieci uomini dal 20’ del primo tempo, per un’espulsione che, a nostro avviso, poteva essere evitata. Nonostante in inferiorità numerica, abbiamo giocato i restanti 70’ benissimo e tutti i ragazzi sono stati perfetti. Purtroppo, siamo passati in svantaggio, per poi ribaltare il risultato con due gol di Di Francesco. Poco dopo, però, abbiamo subìto il gol del nuovo pareggio e, nei minuti finali, abbiamo “rischiato” di andare in vantaggio, grazie ad un rigore che ci è stato assegnato dal direttore di gara. Purtroppo, la palla ha colpito due volte la traversa, superando però la linea di porta di almeno mezzo metro, ma l’arbitro non ci ha concesso il gol e, perciò, la gara è terminata in pareggio. Meritavamo qualcosa in più: vincere in dieci sarebbe stato davvero bello. Bella partita anche dei nostri avversari, che non hanno mai mollato. Ora, pensiamo a vincere le prossime…».

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita bellissima, giocata alla grande da entrambe le formazioni, che hanno dato vita ad un match di un’altra categoria, sotto il profilo del gioco, dell’intensità e delle trame di gioco. Primo tempo dominato da noi, con due miracoli del loro portiere e da una pala che è stata salvata sulla riga di porta da un loro giocatore. Nel primo tempo, loro sono rimasti in 10 e noi abbiamo approfittato, siglando il momentaneo 1-0. Nella ripresa, siamo scesi in campo troppo sicuri di aver vinto, forti del vantaggio sia numerico che di uomini, ed abbiamo purtroppo subìto la rimonta avversaria. Subito dopo, abbiamo trovato il pareggio. Arbitraggio buono, anche se a noi manca un rigore e il rigore assegnato ai nostri avversari è dubbio, ma forse prima ce n’era uno a loro favore che l’arbitro non ha dato».



Borgo Quinzio-Torri in Sabina 1-0

Marinelli

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Siamo partiti volenterosi di riscattare la sconfitta della scorsa giornata. Tutti i ragazzi sono entrati in campo con la massima grinta e voglia di vincere. Tutti ciò si è dimostrato dal fatto che abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo, con una buona superiorità. Grazia ad alcune nostre disattenzioni, i nostri avversari hanno provato qualche tiro nella nostra porta, ma non sono riusciti a pervenire al gol. Dopo alcuni falli dubbi, siamo riusciti ad ottenere un rigore, verso la fine del secondo tempo, che abbiamo realizzato. Siamo stati bravi a mantenere il vantaggio, nonostante i nostri avversari hanno provato fino alla fine a pareggiare il conto dei gol. Oggi si è visto un buon calcio: è stata una bella partita e, perciò, faccio i complimenti ai nostri avversari, che sono stati molto corretti sia in campo che fuori».

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Sono molto soddisfatto della prestazione odierna dei nostri ragazzi. Nelle ultime tre gare, abbiamo messo in campo tanta grinta, determinazione e voglia di far bene. Quest’oggi, purtroppo, abbiamo subìto il gol della sconfitta verso la fine del secondo tempo, su un rigore dubbio concesso dal direttore di gara ai padroni di casa. Siamo rimasti tutti un po’ basiti, in quanto il fallo, che c’era, era accaduto fuori dall’area di rigore di almeno un metro. Nonostante ciò, ci sono stati degli episodi dubbi ambo le parti. Faccio i complimenti ai ragazzi, che stanno crescendo di partita in partita, e questo ci fa ben sperare per il finale di stagione. Infine, faccio anche i complimenti al Borgo Quinzio, per la sportività che hanno dimostrato, sia dentro che fuori dal campo e anche per l’episodio del rigore, in quanto alcuni giocatori ci hanno confermato che il fallo era accaduto fuori area. Va bene così».



Casperia-Vigor Collevecchio 5-2

Gioia, Benzi, Renzi, F.Colletti, M.Cocchi (C), 2 M.De Santis (V)

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Bella partita, giocata con grande rispetto da entrambe le formazioni. Nel primo tempo, sono partiti meglio loro, squadra compatta e ben messa in campo, nonostante fossero contati. Al 15’ siamo passati in vantaggio e, da quale momento, la partita si è incanalata sui binari giusti. Il primo tempo si è concluso sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo rischiato la rimonta, arrivando sul punteggio di 3-2 ma poi, fortunatamente, siamo riusciti a siglare altri due gol, che ci hanno permesso di portare a casa questi tre punti. Partita corretta e ottimo arbitraggio».

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Premetto che eravamo in 11 contati ed il nostro portiere titolare giocava con il numero 9, ma nonostante ciò abbiamo disputato una buona gara. Un primo tempo equilibrato, che si è concluso sul 2-0 per gli avversari, con due nostre grosse indecisioni. Nel secondo tempo, abbiamo subìto il terzo gol su punizione inesistente poi, con un’azione corale, abbiamo accorciato le distanze e, con un tiro dalla distanza, si è riaperta la partita. Siamo stati in gara fino all’ 87', dove il risultato era di 3-2; dopo abbiamo subìto 2 gol. Volevo complimentarmi con la squadra avversaria, che ha meritato i 3 punti, e con i miei ragazzi, che non hanno mai mollato».



Gens Cantalupo-Real Vazia 2-1

2 Fr.Corinaldesi (G), Nucci (V)

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, recuperando lo svantaggio scaturito dall' unico tiro in porta degli avversari. Una vittoria ancora più importante se consideriamo che abbiamo giocato senza la difesa titolare».

Lorenzo Faraglia (Capitano Real Vazia): «Una gara comunque equilibrata, che siamo stati costretti ad affrontare con una formazione largamente rimaneggiata e senza allenatore. Potevamo ottenere anche qualcosa in più».



Ponzano Romano-Rocca Valle Turano 3-2

D’Ascenzi, Nisi, Galassetti (P), L.Vellucci, I.Scipioni (R)

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Con soli 12 uomini, abbiamo dato il massimo. I nostri avversari non hanno mollato fino al 90’, cercando ininterrottamente il gol del pareggio, che poteva anche starci. Siamo stati bravi a difenderci nel finale».

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Che dire? L'ennesima sconfitta! Eppure, eravamo andati in vantaggio con Vellucci a conclusione di una bella azione in velocità sulla fascia sinistra. Normalmente andare in vantaggio dovrebbe portare anche un vantaggio psicologico ed invece abbiamo avuto un blackout totale per cinque minuti, nel corso dei quali abbiamo incredibilmente subito tre reti. Ne dovremo fare un’analisi e tesoro per i prossimi impegni. Ancora nel primo tempo, eravamo comunque ad accorciare le distanze con un gol di Scipioni. Nella ripresa, nonostante una certa pressione ed un palo colpito da Scipioni, non siamo riusciti a conseguire un pareggio che sarebbe stato meritato».



Torpedo Rieti-Poggio Bustone 2-0

Rinaldi, Simeoni

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Partita giocata dai miei ragazzi con un ritmo blando. Fortunatamente, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni a gol che abbiamo creato, concedendo poco ai nostri avversari. Bravi».

Armando Santori (Allenatore Poggio Bustone): «Partita giocata non all’altezza dai miei ragazzi. Oggi, purtroppo, sono pesate le assenze di quattro giocatori che sono titolari. Abbiamo giocato sei partite in quattro settimane: troppe, per giocare in Terza categoria».



Torricella Sabina-Montopoli Calcio 0-1

Colafigli

Carlo Di Beo (Presidente Torricella Sabina): «Abbiamo avuto varie defezioni, vista la fascia oraria in una giornata lavorativa. Per questo motivo, avevamo richiesto agli ospiti un ritardo della partita, domanda che non ha avuto seguito. In campo, abbiamo giocato come solito una buona gara, contro un valido avversario. Dopo una prima frazione equilibrata, abbiamo schiacciato gli avversari nella prima parte della ripresa, fallendo il gol, che invece hanno trovato gli ospiti con l'unico fortunoso tiro in porta del secondo tempo. Buono l'arbitraggio».

Marco Colafigli (Capitano Montopoli Calcio): «Partita combattuta e maschia, ma corretta. Il campo è stato pesante. A metà della ripresa, abbiamo siglato il gol del vantaggio. Dopo di ciò, il match si è incanalato sui giusti binari, senza troppe apprensioni sul finale».



PROSSIMO TURNO, XIV GIORNATA DI RITORNO

Sabato, ore 16.30

Fiamignano-Ponzano Romano

Micioccoli-Borgo Quinzio

Real Vazia-Casperia

Torri in Sabina-Torpedo Rieti

Domenica, ore 11

Vigor Collevecchio-Pol.Poggio Moiano

Montopoli Calcio-Atletico Cantalice (ore 16.30)

Poggio Bustone-Gens Cantalupo (ore 16.30)

Rocca Valle Turano-Torricella Sabina (ore 16.30)

Riposo: Atletico Torano



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 74

Atletico Cantalice 67

Gens Cantalupo 65

Micioccoli 56

Real Vazia, Atletico Torano 54

Montopoli Calcio 52

Pol.Poggio Moiano 50

Casperia 49

Fiamignano 48

Torpedo 47

Poggio Bustone 46

Vigor Collevecchio, Torricella Sabina 26

Ponzano Romano 20

Torri in Sabina 15

Rocca Valle Turano 7

