RIETI - Con due gol, uno per tempo, la Torpedo Rieti porta a casa 3 punti importantissimi per la classifica di Terza categoria a 4 giornate dal termine: la formazione di casa al “Gudini”, supera in classifica proprio gli avversari odierni, i ragazzi di Poggio Bustone, quest’oggi apparsi meno grintosi del solito. Clima molto teso a fine partita con gli ospiti inviperiti contro l'arbitro.



Partita che appare subito molto intensa: sommariamente si è giocato per lo più a centrocampo, con contrasti forti e spirito battagliero che invadeva l’animo dei 22 oggi in campo. Nonostante ciò, bisogna aspettare 17’ per assistere alla prima vera occasione da gol, questa volta a favore della Torpedo: Francia, dalla fascia sinistra, entra in ara di rigore, sterza sull’esterno e prova a piazzare il pallone sul primo palo, ma trova la splendida parata di Barbante, il quale devia la palla con il piede. Al 29’, la Torpedo passa in vantaggio con il subentrato Rinaldi che, imbeccato dalle retrovie, sulla fascia destra, finta il cross e, con il mancino, insacca il pallone sul secondo palo con un morbido pallonetto, per poco non deviato da Barbante. Il primo tempo, perciò, si chiude con il vantaggio dei padroni di casa.



Secondo tempo molto meno emozionante. Partono bene gli ospiti, vogliosi di pareggiare subito il conto dei gol. Purtroppo, però, gli spazi si chiudono e i ragazzi di mister Santori tentano, per più volte, solo tiri da fuori area, non inquadrando lo specchio della porta. Al 16’, però, il direttore di gara concede un calcio di rigore a favore della Torpedo: dalla fascia sinistra, Francia serve un morbido cross, che scavalca D’Artibbale e capita sui piedi di Simeoni, che conclude di pallonetto, superando il portiere, che era precedentemente uscito per anticipare l’attaccante; la sfera viene prontamente allontanata sulla linea da Piacente ma, il direttore di gara, decide che il vantaggio non si è concretizzato e fischia il calcio di rigore. Alla battuta va proprio Giordano Simeoni, il quale si fa ipnotizzare da Barbante, che para il rigore con una respinta alla sua destra e, sulla ribattuta, ancora Simeoni prova il tap-in ma viene contrastato da due difensori e da Barbante stesso. Ostili di Rieti, senza alcun dubbio, fischia un altro calcio di rigore, che questa volta Simeoni non sbaglia. Per tutta la restante mezz’ora di gioco, poche le azioni salienti da raccontare: Torpedo ancora incessante con il giro palla e Poggio Bustone che prova, invano, a riaprire il match, che si conclude col punteggio invariato di 2-0. Dopo il triplice fischio, clima alquanto teso tra il direttore di gara ed alcuni giocatori ospiti, sia per il doppio rigore concesso alla Torpedo ma, soprattutto, per una frase che il direttore di gara avrebbe detto nei confronti del Poggio Bustone a un giocatore della Torpedo.



Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Partita giocata dai miei ragazzi con un ritmo blando. Fortunatamente, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni a gol che abbiamo creato, concedendo poco ai nostri avversari. Bravi».

Armando Santori (Allenatore Poggio Bustone): «Partita giocata non all’altezza dai miei ragazzi. Oggi, purtroppo, sono pesate le assenze di quattro giocatori che sono titolari. Abbiamo giocato sei partite in quattro settimane: troppe, per giocare in Terza categoria».

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Come ha già detto il mister, oggi abbiamo giocato una brutta partita. A nostro avviso, il direttore di gara non ha arbitrato con umiltà. Ha voluto seguire alla lettera il regolamento, facendo troppo il preciso, infatti sbagliando su alcune decisioni. Certo, concedere un rigore sugli sviluppi di un calcio di rigore, è incredibile. Inoltre, la cosa più brutta è che, durante la gara, un nostro giocatore ha sentito lo stesso direttore di gara che, in maniera confidenziale, ha esclamato in dialetto reatino queste parole, a nostro avviso discriminatorie e offensive, al n°16 della Torpedo: “ma issi da do calano?!”. A fine gara, i nostri giocatori sono andati da lui per avere spiegazioni in merito a questa sua frase e lui, non solo non ha fornito alcuna spiegazione, ma ha anche avuto un provvedimento disciplinare nei confronti di un nostro giocatore. Ci riteniamo molto offesi da tutto questo: in queste categorie queste cose non devono accadere. Facciamo un appello all’Aia: non devono mandare ad arbitrare degli arbitri che hanno la mania di protagonismo e che offendono intere società calcistiche».



Torpedo Rieti : Masiello, Novelli (dal 20’ st. Giuli), M.Aquilini, Muggia, Serani (dal 36’ pt. Rinaldi), Biondini (dal 11’ st. Cordeschi), Cavallini, Fasciolo, Francia (dal 36’ st. Rosati), Simeoni, D.Aquilini. All. Luca Basilici

Poggio Bustone : Barbante, Piacente, Rinaldi (dal 33’ st. M.Santori), Marioni, D’Artibbale (dal 36’ st. Rubimarca), An. Battisti, A.Mostarda (dal 6’ st. Sampalmieri), Barberini, F.Desideri, Ric.Desideri (dal 33’ Ran.Desideri), M.Desideri. A disposizione: I.Santori, Al.Battisti, L.Gentileschi. All. Armando Santori

Arbitro : Ostili di Rieti

Reti : 29’ pt. Rinaldi, 18’ st. Simeoni

Note : ammoniti: D.Aquilini, M.Aquilini (T), Rinaldi, F.Desideri, M.Santori (P); angoli: 5-5

