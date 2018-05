di Raffaele Passaro

RIETI - Nella dodicesima giornata di ritorno, sconfitte per la capolista Borgo Quinzio e la sua inseguitrice, l’Atletico Cantalice: la formazione di mister Tomassetti viene battuta di misura, in casa, dalla Torpedo Rieti mentre i ragazzi di Cantalice escono sconfitti 3-1 dal Luchetti di Torri in Sabina. A questo punto, rimangono 7 le lunghezze che dividono le due squadre che comandano la classifica.



Nel sabato di Terza, vittoria importante per Micioccoli che, in casa, batte con un perentorio 3-0 il Torricella Sabina e ritorna nuovamente in quarta posizione, approfittando del passo falso del Real Vazia, battuto in casa dal Poggio Bustone. Terza vittoria consecutiva per Fiamignano che, in casa, batte in rimonta un’arcigna Pol.Poggio Moiano.



Tre i match che si sono giocati domenica: dopo la sconfitta di misura patita contro Fiamignano, torna a vincere la Gens Cantalupo he, sul campo della Vigor di Collevecchio, porta a casa i tre punti con un secco 1-3 rifilato ai padroni di casa. Nei posticipi delle 16.30, vincono Montopoli e Atletico Torano, che battono rispettivamente Ponzano Romano (3-1) e Rocca Valle Turano (1-7). Intanto, per questa giornata, i tre punti a tavolino vengono assegnati alla formazione del Casperia.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XII DI RITORNO



Borgo Quinzio-Torpedo Rieti 0-1

F.Rinaldi

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Brutta partita, sia al punto di vista calcistico che umano: alto tasso di nervosismo. Abbiamo creato moltissime occasioni, che non abbiamo sfruttato. Al tempo stesso, abbiamo fatto il gioco dei nostri avversari: ci siamo innervositi. Inoltre, la partita è stata condizionata da un arbitraggio discutibile: ci sono stati moltissimi falli gratuiti; il direttore di gara, sicuramente, avrebbe dovuto gestire meglio il match. Inoltre, all’appello, ci manca un calcio di rigore che non ci è stato assegnato. Ora, però, dobbiamo concentrarci sulle prossime partite: il campionato è ancora aperto e non deve assolutamente sopraggiungere in noi la paura e l’ansia di vincere. Tutto ciò ci porta a sbagliare tanto sotto porta e ne consegue che diventiamo nervosi e poco lucidi».

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «I miei ragazzi quest’oggi sono stati straordinari, giocando alla pari con la capolista e lottando incessantemente su ogni pallone. Complimenti a loro».



Fiamignano-Pol.Poggio Moiano 2-1

Paladini, De Sanctis (F), Zingaretti (P)

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita giocata benissimo dai miei ragazzi. Siamo, purtroppo, andati in svantaggio su un gol viziato da un netto fuorigioco, che l’arbitro non ha visto. Grazie alla grinta ed alla forte determinazione, siamo riusciti a ribaltarla. Il loro portiere ha, inoltre, compiuto due autentici miracoli. Alla fine della ripresa, su un calcio piazzato, il nostro estremo difensore ha evitato il loro gol del pareggio. All’appello, purtroppo, ci mancano due rigori che il direttore di gara non ci ha concesso. Quest’oggi abbiamo incontrato una buona squadra, ben organizzata e ben messa in campo però, nonostante ciò, la partita è stata a senso unico, non per demeriti avversari ma per grandi meriti nostri: abbiamo macinato gioco e occasioni per tutti i 90’. Ora, testa alla partita di mercoledì. A proposito di questo, vorrei esprimere un pensiero su questo turno infrasettimanale: a mio avviso, è stata una scelta pessima, quella di far giocare in un giorno lavorativo infrasettimanale».

Angelo Ottaviani (Allenatore Pol.Poggio Moiano): «Abbiamo giocato una buona partita, contro un buon avversario, ben messo in campo. Siamo riusciti a passare in vantaggio verso la fine del primo tempo. A causa di una distrazione della difesa, abbiamo subìto il pareggio avversario, avvenuto dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa. Poi, dopo aver subìto il 2-1, abbiamo reagito e, negli ultimi minuti, abbiamo avuto una limpida occasione da gol ma il loro portiere è stato molto bravo ad impedire il nostro gol. Arbitraggio odierno alquanto scandaloso, che ci ha penalizzato. Oggi la squadra si è comportata bene: dispiace, ma solo per il risultato».



Micioccoli-Torricella Sabina 3-0

2 Aquilini, Deli

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «Grande partita giocata dai miei ragazzi. A causa delle tante partite a distanza ravvicinata, avevamo accumulato un po’ di stanchezza. A mio avviso, questa era una partita importantissima, ed era importantissimo vincere. Sono soddisfattissimo della prestazione odierna. Quest’oggi mancavano anche alcuni elementi importanti ma, nonostante ciò, coloro che sono scesi in campo hanno dato il massimo e non hanno fatto sentire la mancanza degli indisponibili. Ora, testa alla sfida contro Cantalice».

Fabrizio Vittori (Allenatore Torricella Sabina): «Poco da dichiarare. Abbiamo subìto i 3 gol a causa di 3 infortuni del nostro estremo difensore. A mio avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, poiché oltre i 3 tiri andati in rete, non vi sono state altre conclusioni da parte di entrambe le formazioni. Nella ripresa, ho cambiato modulo, cercando di rompere la difesa casalinga ma ciò, purtroppo, non è avvenuto. Anche oggi avevamo alcuni ragazzi indisponibili, sia per infortunio che per diffida. Ora, testa alla prossima gara».



Montopoli Calcio-Ponzano Romano 3-1

2 Goktas, Filippi (M), Nisi (P)

Marco Colafigli (Capitano Montopoli Calcio): «Risultato mai messo in discussione e partita, a mio avviso, dominata per tutti i 90’, anche se la prima frazione si è conclusa con uno sterile 0-0. Tutto, infatti, è accaduto nella ripresa. Ottimo arbitraggio: da quando gioco a calcio, questo è stato di gran lunga il migliore. Unica nota negativa, il sostegno del nostro paese: ancora una volta non riceviamo un minimo sostegno da parte dei nostri compaesani».

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Primo tempo molto equilibrato, condito però da poche emozioni e terminato sullo 0-0. La ripresa è stata un po’ più vivace. Sono andati in vantaggio i nostri avversari, poi noi abbiamo avuto una grossa occasione per pareggiare ma il loro portiere è stato molto bravo ad evitare il gol. Subito dopo, abbiamo subìto il 2-0. Abbiamo comunque reagito, accorciando le distanze poco dopo. Infine, negli ultimi minuti ci siamo sbilanciati in avanti per provare a pareggiare e, purtroppo, abbiamo subìto il loro gol del definitivo 3-1 in contropiede, che ha chiuso perciò la gara».



Real Vazia-Poggio Bustone 1-2

Gianni (R), Marioni, L.Gentileschi (P)

Federico Vicari (Allenatore Real Vazia): «Partita in bilico fino all’ ultimo minuto: entrambe le squadre potevano vincere. Purtroppo, abbiamo perso noi e accettiamo il responso del campo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo di pronta guarigione ad un loro giocatore uscito per un infortunio».

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Nella prima frazione, le due squadre si sono studiate. Vi sono state molte occasioni da gol create, ambo le parti. Nonostante ciò, il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0. Nella ripresa, al 12’ è accaduto, purtroppo, l’infortunio al nostro Daniele Mostarda. Il match si è perciò fermato per circa 20’. Alla ripresa, al 22’, i padroni di casa sono passati in vantaggio con un pallonetto da fuori area, calcolato male dal nostro estremo difensore. Al 28’, grazie ad un rigore, siamo riusciti a pareggiare e, negli ultimi minuti, abbiamo trovato il gol della vittoria. Giornata no, a mio avviso, per il direttore di gara, oggi non brillantissimo: vi sono stati molti sbagli arbitrali, ambo le parti, che però hanno penalizzato più noi. Siamo soddisfatti: continua, infatti, la nostra striscia di risultati utili consecutivi, arrivata per ora a otto vittorie e due pareggi in altrettante giornate. Ora, dobbiamo subito pensare alla prossima sfida, contro la Torpedo. A mio avviso, la vittoria è meritata. Abbiamo trovato un Vazia meno brillante dell’andata, nonostante giocasse in casa. A proposito di vittoria, la vittoria odierna la dedichiamo a Daniele, ora al Gemelli di Roma e in procinto di essere operato. Purtroppo, nel calcio possono succedere questi incidenti, che ti lasciano un forte amaro in bocca e anche un po’ di tristezza».



Rocca Valle Turano-Atletico Torano 1-7

A.Angher (R), 3 Di Francesco, 2 A.Mattei, J. Battistoni, M.Di Felice

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Nella fase iniziale della gara non sembrava ci fossero oltre 40 punti di differenza con i nostri avversari di oggi in nostro sfavore. Poi la partita si è incanalata sfavorevolmente per noi a causa di un paio di episodi "sfortunati" e di un paio di disattenzioni che ci hanno portato a subire 4 reti in fotocopia. Sempre nel primo tempo, Antonello Angher ha marcato il nostro gol della bandiera su calcio di punizione. Nella ripresa, abbiamo avuto un netto calo fisico, cosicché forza e lucidità sono venute meno».

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Ottima partita, vinta meritatamente dalla nostra squadra. Ora, testa al derby di mercoledì contro Fiamignano».



Torri in Sabina-Atletico Cantalice 3-1

2 Di Giuliani, Bruni (T), A.Dionisi (C)

Davide Di Giuliani (Attaccante Torri in Sabina): «Abbiamo disputato oggi una delle più belle partite del campionato e questa vittoria è importantissima perchè ci ricarica anche moralmente dopo un periodo difficile. Una gran bella soddisfazione che ci sprona a dare il massimo per le restanti gare e vogliamo condividere questa gioia con tutte le persone del nostro paese che hanno creduto nel nostro progetto. Un plauso va rivolto anche ad Alessio Ricottini, che dalla scorsa settimana è alla guida della squadra e con lui abbiamo conquistato un bel pareggio fuori casa e oggi questa vittoria».

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Purtroppo oggi mancavano nella nostra formazione giocatori fondamentali che avrebbero potuto fare la differenza: chi è sceso in campo ha comunque dato il massimo ma oggi non siamo stati all'altezza. Accettiamo sportivamente questa sconfitta».



Vigor Collevecchio-Gens Cantalupo 1-3

Autogol (V), R.Di Curzio, D.Di Curzio, Fabbrini (G)

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «La prima frazione di gara è stata molto equilibrata anche se, dopo 5’, nell'unico tiro in porta avversario abbiamo subìto gol. Nel secondo tempo, siamo rientrati più convinti, segnando il gol del pareggio con una punizione di Brunetti respinta dal portiere ma carambolata in porta. Sembravamo reggere il campo bene, quando un tiro debole rasoterra da 20 metri beffa il nostro portiere che aveva giudicato male la traiettoria. Sul terzo gol, subìto da palla inattiva, la nostra retroguardia poteva fare di più. Nel finale, il nostro portiere ha neutralizzato il rigore del Cantalupo. Sconfitta meritata, causata da errori individuali che hanno compromesso il risultato e la prestazione».

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Siamo andati in vantaggio dopo soli 5’, alla prima azione che abbiamo creato. Tra l’altro, è stata una bella azione, ben costruita e sfruttata dai miei ragazzi. I nostri avversari non sono mai stati pericolosi nel primo tempo e, infatti, abbiamo controllato bene la frazione di gioco. Nel secondo tempo, sono partiti più forti loro e infatti, sono pervenuti al gol del pareggio, anche grazie ad un rimpallo che li ha favoriti. Poi ho inserito forze fresche in campo ed abbiamo cominciato ad avere noi il pallino del gioco, arrivando così a siglare altre due reti. Purtroppo, sul finale, abbiamo sbagliato un rigore con Federico Corinaldesi ma ormai la partita si era incanalata sulla nostra conquista dei tre punti. E’ stata una partita correttissima: inoltre, siamo stati ben accolti dai nostri amici di Collevecchio; è stata una bella domenica di calcio».



DOMANI DI NUOVO IN CAMPO



Intanto, domani già si torna in campo, per giocare la 13a giornata. Tutte le formazioni, ad accezione della Pol.Poggio Moiano che riposerà, giocheranno alle ore 16.30: la capolista Borgo Quinzio sarà di scena tra le mura amiche ed ospiterà Torri in Sabina mentre l’Atletico Cantalice se la vedrà, nel match clou di giornata, contro Micioccoli, in casa; a Borgorose, andrà in scena il Derby del Cicolano, tra Atletico Torano e Fiamignano. Altro match d’alta classifica è quello tra la Gens di mister Zappaterreno ed il Real Vazia. Al “Gudini” di Rieti, a sfidare la Torpedo, arriverà Poggio Bustone, mentre Montopoli, in trasferta, sfiderà Torricella. Casperia ospiterà la Vigor di Collevecchio mentre la matricola Rocca Valle sarà di scena a Gavignano contro i padroni di casa del Ponzano Romano.



PROGRAMMA GARE, XIII GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 9 ore 16.30

Atletico Cantalice-Micioccoli (arbitro J.Bertini di Rieti)

Atletico Torano-Fiamignano (arbitro Pinelli di Rieti)

Borgo Quinzio-Torri in Sabina (arbitro Aguzzi di Rieti)

Casperia-Vigor Collevecchio (arbitro Padovano di Rieti)

Gens Cantalupo-Real Vazia (arbitro Chiaretti di Rieti)

Ponzano Romano-Rocca Valle Turano (a Gavignano, arbitro Evangelista di Rieti)

Torpedo Rieti-Poggio Bustone (a Rieti, Gudini, arbitro Ostili di Rieti)

Torricella Sabina-Montopoli Calcio (arbitro Mittarelli di Rieti)

Riposo: Pol.Poggio Moiano



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 71

Atletico Cantalice 64

Gens Cantalupo 62

Micioccoli 56

Real Vazia 54

Atletico Torano 53

Montopoli Calcio 49

Fiamignano-Pol.Poggio Moiano 47

Casperia, Poggio Bustone 46

Torpedo Rieti 44

Vigor Collevecchio, Torricella Sabina 26

Ponzano Romano 17

Torri in Sabina 15

Rocca Valle Turano 7

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA