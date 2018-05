di Raffaele Passaro

RIETI - Convincente vittoria del Micioccoli che, grazie a tre gol accaduti tutti nella prima frazione, regala 3 punti importanti alla formazione reatina in vista del prossimo match contro il Cantalice di mister Bruni. Torricella sembrata stanca nei primi 45’, ma più arcigna e volenterosa nella ripresa ma, purtroppo, tutto ciò non è bastato per far raccogliere la palla alle spalle dell’estremo difensore di casa, Colantoni.



Primi 15’ del primo tempo giocato su ritmi blandi, nella quale le due squadre si sono studiate. Tanti i lanci lunghi, che a poco sono serviti. Al 17’ è Aquilini ad aprire le marcature. L’attaccante, oggi sostituto dell’infortunato Ometto e del diffidato Mei, sigla un bellissimo gol da calcio di punizione, tirato dal lato corto dell’area di rigore, che beffa il portiere Pitorri sul suo palo. Trascorrono 13’ ed è Deli a segnare: l’ala destra, servito da uno splendido lancio dalla fascia sinistra da parte del sempre volenteroso Cecchetelli, entra in area di rigore da destra e, al volo, conclude sul primo palo alla sinistra del portiere ospite, che tocca il pallone ma non riesce ad evitare che il pallone finisca in fondo alla rete. Trascorrono quattro giri d’orologio ed è ancora Aquilini ad andare in gol: contropiede 3vs3 dei padroni di casa, e lo stesso attaccante, da posizione centrale, scarica un sinistro letale, in driven shot, che sorprende Pitorri e si insacca in rete. 3-0 Micioccoli e partita messa in cassaforte. Il primo tempo, perciò, si conclude così: Micioccoli 3 Torricella 0.



Secondo tempo povero di emozioni: gli ospiti tentano il tutto per tutto pur di accorciare le distanze, ma la difesa casalinga regge bene i colpi. Micioccoli, invece, tenta spesso di ripartire in contropiede ma, per più volte, i suoi attaccanti finiscono in posizione di off-side. Due le conclusioni pericolose degli ospiti, prontamente salvate da Colantoni: al 36’ è Giuliangeli, su punizione, a centrare la porta, trovando però la respinta in angolo di Colantoni, mentre al 40’ è Vittori, su una conclusione dalla trequarti, a trovare pronta la risposta del portiere reatino. Al “Gudini” di Rieti, perciò, finisce così: Micioccoli batte Torricella Sabina 3-0.



I COMMENTI

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «Grande partita giocata dai miei ragazzi. A causa delle tante partite a distanza ravvicinata, avevamo accumulato un po’ di stanchezza. A mio avviso, questa era una partita importantissima, ed era importantissimo vincere. Sono soddisfattissimo della prestazione odierna. Quest’oggi mancavano anche alcuni elementi importanti ma, nonostante ciò, coloro che sono scesi in campo hanno dato il massimo e non hanno fatto sentire la mancanza degli indisponibili. Ora, testa alla sfida contro Cantalice».

Fabrizio Vittori (Allenatore Torricella Sabina): «Poco da dichiarare. Abbiamo subìto i 3 gol a causa di 3 infortuni del nostro estremo difensore. A mio avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, poiché oltre i 3 tiri andati in rete, non vi sono state altre conclusioni da parte di entrambe le formazioni. Nella ripresa, ho cambiato modulo, cercando di rompere la difesa casalinga ma ciò, purtroppo, non è avvenuto. Anche oggi avevamo alcuni ragazzi indisponibili, sia per infortunio che per diffida. Ora, testa alla prossima gara».



IL TABELLINO

Micioccoli : Colantoni, Eleuteri, Maiezza, Polidori, F.Rosati (dal 22’ st. Bastioni), Grillo, Cecchetelli (dal 12’ st. Scappa), Miccioni, Deli (dal 23’ Ranalli), Fernane (dal 32’ st. Quinzi), Aquilini (dal 9’ st. Graziani). A disposizione: T.Rosati, Thiam. All. Roberto Attorre

Torricella Sabina : L.Pitorri, Zughetti (dal 25’ st. Pezzotti), Torriero, Tomagra, M.Pitorri, Proni, Piermarini (dal 10’ st. Tofani), Betti, Sanesi (dal 15’ st. Lupi), Vittori, Giuliangeli. All. Fabrizio Vittori.

Arbitro : L.Santilli di Rieti

Reti : 17' e 34' pt Aquilini, 30' pt Deli

Note : ammonito T.Rosati (M); angoli: 7-3

