di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo le emozioni dell’undicesima giornata, questo weekend tornano in campo le 16 squadre di Terza categoria. Cinque i match che si giocheranno domani, sabato 5 maggio: la capolista Borgo Quinzio, dopo il pareggio esterno contro Cantalice, affronterà in casa la Torpedo di mister Basilici. Al “Gudini” di Rieti, invece, l’altra squadra reatina, il Micioccoli, ospiterà il Torricella mentre, a Brusciano, andrà in scena la sfida tra Fiamignano e Pol.Poggio Moiano. La seconda della classe, l’Atletico Cantalice, sarà ospitata dal Torri in Sabina mentre i ragazzi del Poggio Bustone saranno impegnati al “Brecciari” di Vazia contro il Real di mister Vicari.



Intanto, ieri sono uscite le decisioni del giudice sportivo. In merito al match proprio tra Poggio Bustone e Vigor Collevecchio (match non giocato per assenza degli ospiti), il giudice ha così deciso: alla squadra di mister Boni è stata inflitta la sconfitta a tavolino (3-0), l’ammenda di 100€ (prima rinuncia) e un punto di penalizzazione. Quest’ultima decisione, non favorisce la formazione biancoverde, in quanto ora si trova a pari punti con Torricella Sabina e, perciò, rischia di essere scavalcata. Situazione differente, invece, per Poggio Bustone: i ragazzi di mister Santori ottengono, perciò, 3 punti, che permettono alla formazione reatina di scavalcare la Torpedo Rieti ed accasarsi al decimo posto in classifica, in coabitazione con Casperia.



Tornando al programma gare, quattro sono i match che si giocheranno domenica: alle ore 11 scenderà in campo la Vigor Collevecchio, che ospiterà la Gens Cantalupo mentre, alle ore 16.30, si giocheranno le rimanenti sfide: a Mercatello, il fanalino di coda Rocca Valle ospiterà l’Atletico Torano mentre la formazione romana del Ponzano Romano giocherà tra le mura amiche dell’ex capolista Montopoli Calcio. Per questa giornata, a riposare sarà la formazione del Casperia.



PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA DI RITORNO

Sabato 5 maggio ore 16.30

Borgo Quinzio-Torpedo Rieti (arbitro A.Bertini di Rieti)

Fiamignano-Pol.Poggio Moiano (a Brusciano, arbitro Aguzzi di Rieti)

Micioccoli-Torricella Sabina (a Rieti, arbitro L.Santilli di Rieti)

Real Vazia-Poggio Bustone (arbitro Siby di Rieti)

Torri in Sabina-Atletico Cantalice (arbitro Ostili di Rieti)

Domenica 6 maggio ore 11

Vigor Collevecchio-Gens Cantalupo (arbitro Matteucci di Rieti) Ore 16.30

Montopoli Calcio-Ponzano Romano (arbitro Verdecchia di Ostia Lido)

Rocca Valle Turano-Atletico Torano (a Mercatello, arbitro Chiaretti di Rieti)

Riposo: Casperia



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 71

Atletico Cantalice 64

Gens Cantalupo 59

Real Vazia 54

Micioccoli 53

Atletico Torano 50

Pol.Poggio Moiano 47

Montopoli Calcio 46

Fiamignano 44

Casperia, Poggio Bustone 43

Torpedo Rieti 41

Vigor Collevecchio, Torricella Sabina 26

Ponzano Romano 17

Torri in Sabina 12

Rocca Valle Turano 7

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA