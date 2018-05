di Raffaele Passaro

RIETI - Nella giornata numero 11 del girone di ritorno del campionato di Terza, solo un punto per parte per le prime due della classe: nel match clou di giornata, infatti, pareggiano Atletico Cantalice e Borgo Quinzio, grazie a due rigori, uno per parte. La capolista, perciò, mantiene il distacco proprio dalla squadra di Cantalice di 7 punti. Tre punti, invece, per la Gens Cantalupo, che in questa giornata avrebbe dovuto giocare contro Santa Rufina.



Unico altro pareggio di giornata, dopo quello del big match, è quello tra Torricella Sabina e Torri in Sabina, finito anche questo con il risultato di 1-1. Netta vittoria, invece, della Pol.Poggio Moiano del nuovo mister Ottaviani, che asfalta per 8-2 il Rocca Valle. Vittoria di misura per Micioccoli che, dopo la sconfitta della scorsa giornata, vince sul campo del Ponzano Romano. Altre vittorie di misura sono quelle tra Torpedo- Real Vazia e Casperia-Fiamignano: entrambi i match sono stati vinti dagli ospiti con il punteggio di 1-2. Netta vittoria anche dell’Atletico Torano che, grazie ad una ennesima tripletta del solito Di Francesco, batte per 4-1 il Montopoli Calcio. Non si è giocata, invece, la sfida tra Poggio Bustone-Vigor Collevecchio, in quanto gli ospiti non si sono presentati al campo.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XI DI RITORNO



Atletico Cantalice-Borgo Quinzio 1-1

Di Battista (A), Lupi (B)

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Bellissima partita. Sapevamo di giocare un match non facile. Siamo stati bravi a gestire i momenti della partita, non concedendo nulla ai nostri avversari. Potevamo fare di più nell’azione che ha portato al rigore per gli ospiti ma, sinceramente, non ho nulla da rimproverare ai miei, ai quali faccio i miei complimenti per come abbiamo giocato oggi. Venivamo da due match difficili, contro Torricella e Torpedo e, in queste gare, avevamo sprecato molte energie. Accettiamo questo pareggio, sapendo che, per occasioni create e per il gioco, meritavamo i 3 punti. Ora, testa alla prossima gara».

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Pareggio che ci va bene, in vista del finale di stagione. E’ stata una partita nervosa e importante, arbitrata da un direttore di gara che avrebbe dovuto far meglio. Vi sono state numerose sviste, che ci hanno penalizzato durante la gara. Il rigore assegnato a Cantalice ci crea ancora qualche dubbio. Sicuramente, siamo stati superiori ai padroni di casa, infatti abbiamo giocato spesso nella loro metà campo. Nonostante il pareggio, che ci sta stretto, sono contenta di aver visto una squadra che ha dei ragazzi preparatissimi, sia coloro che sono scesi in campo e sia i subentrati, che hanno dimostrato di essere ragazzi che potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori. Inoltre, faccio i complimenti ai miei per come hanno gestito questa gara dai tratti nervosa: non si sono lasciati innervosire ed hanno pensato solo a giocare, mantenendo sempre la consueta calma».



Atletico Torano-Montopoli Calcio 4-1

3 Di Francesco, Carducci (A), Goktas (M)

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Partita dominata dall’ inizio alla fine. Purtroppo, abbiamo avuto, ad un certo punto del match, un calo fisico che, però, è durato solo qualche minuto. Sfortunatamente, però, proprio in questi pochi giri d’orologio, abbiamo subìto l’unico gol siglato quest’oggi dai nostri avversari. Inoltre, sempre in questo breve lasso di tempo, abbiamo anche subìto un calcio di rigore, prontamente scongiurato dalla parta del nostro estremo difensore. Peccato per alcune palle-gol che non abbiamo sfruttato al meglio. Avanti così».

Il Montopoli Calcio non rilascia alcuna dichiarazione



Casperia-Fiamignano 1-2

Flamini (C), 2 Fabrizi (F)

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Quella di quest’oggi è stata una delle migliori partite che abbiamo giocato da quando è iniziato il campionato. Abbiamo creato tante occasioni da gol ed abbiamo macinato gioco per circa 60’. Purtroppo, abbiamo subìto due gol, anche un po’ rocamboleschi. Il secondo gol ospite, infatti, è stato favorito da una netta deviazione di un nostro giocatore. Unica amarezza rimane quella di non aver sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo creato. Nonostante il risultato, non abbiamo nulla da rimproverare ai nostri ragazzi. Al di là del risultato, siamo soddisfatti della prestazione e del massimo impegno che oggi i nostri hanno messo in campo. Facendo una battuta, diciamo che abbiamo fatto un regalo ai nostri amici di Fiamignano».

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita bella, maschia ma corretta, arbitrata in maniera ottimale dal direttore di gara odierno. Abbiamo subìto poco ed abbiamo creato molto, subendo il loro gol solo negli ultimi secondi della ripresa. Abbiamo giocato contro una buona squadra, ben messa in campo e ben organizzata. Queste sono le belle partite da disputare, dirette da arbitri che sanno gestire bene le partite, facendo divertire tutti coloro che sono al campo: giocatori, allenatori, dirigenti e tifosi. A proposito di tifosi, vorrei fare un grosso ringraziamento ai nostri che, anche questa volta, ci hanno seguito in trasferta, nonostante oggi fosse un giorno di festa. Infine, siamo contenti della vittoria di oggi e ora testa subito alla prossima sfida».



Poggio Bustone-Vigor Collevecchio

non disputata, assenza ospiti

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Siamo molto dispiaciuti che una squadra debba rinunciare a giocare una partita e, soprattutto, sono dispiaciuto per i nostri ragazzi, che avevano mantenuto l’impegno preso con la società di giocare il match odierno, magari annullando i loro impegni personali. Purtroppo, in Terza categoria, con un girone di 18 squadre e iniziando tardi il campionato, questi sono i risultati: si poteva cominciare prima il campionato, evitare di inserire dei turni infrasettimanali così tardi, così da usufruire di questi giorni per recuperi vari. Ora, per quanto riguarda il Poggio Bustone, testa alla prossima sfida, contro il Real Vazia: sarà un match avvincente ma duro».

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Premetto che per una società nuova con una rosa ridotta dagli infortuni prolungati, diventa difficile sostenere partite ogni 3 giorni. Questa mattina, al momento di ritrovarci, come se non bastasse due giocatori hanno avuto problemi familiari e lavorativi, ritrovandoci con 12 giocatori tra cui due portieri e due calciatori con problemi fisici, che non avrebbero permesso il loro impiego per tutta la gara. A quel punto, la società ha preso la decisione di non presentarsi, comunicando in mattinata alla società di Poggio Bustone l'accaduto e scusandosi per il disagio causato. Vorrei porgere pubblicamente le mie scuse e quelle della Vigor Collevecchio ai ragazzi e alla società di Poggio Bustone, ma anche ai nostri giocatori disponibili che potevano gestire un giorno festivo in altro modo».



Pol.Poggio Moiano-Rocca Valle Turano 8-2

3 G.Massimi, Cicolani, Melilli, S.Sciarra, Stelian, Basilici (P), 2 Vellucci (R)

Antonio Cicolani (Capitano Pol.Poggio Moiano): «Partita giocata bene ed a senso unico. Abbiamo chiuso la prima frazione con un netto 4-0. Nel secondo tempo, siamo un po’ calati però il risultato non è mai stato in discussione».

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Ancora una volta, una manifestazione extra sportiva cui, nell'occasione si sono aggiunte un paio di squalifiche, ci ha privato di mezza squadra. La superiorità dei nostri avversari, già certificata dalla grande differenza di punti in classifica, è apparsa ancora più evidente. Ringrazio tuttavia i ragazzi, alcuni dei quali schierati in ruoli non abituali, sia a centrocampo che soprattutto in difesa, per l'impegno profuso e per essersi adattati a ruoli non consueti».



Ponzano Romano-Micioccoli 0-1

Deli

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Viste le tante partite a distanza ravvicinata, quest’oggi abbiamo utilizzato una tattica più prudente e conservativa. Nel primo tempo, abbiamo difeso bene, gestendo la palla. Unica occasione concessa ai nostri avversari, è stata una conclusione da fuori, che è stata prontamente parata dal nostro estremo difensore. Nel secondo tempo, ci è stato annullato un gol per doppio fuorigioco e, sul capovolgimento di fronte, è stato convalidato lo stesso identico tiro a Micioccoli. A nostro avviso, oggi il direttore di gara ha utilizzato due pesi e due misure. Con lui ci sentiamo un po’ sfortunati».

Fabio Angeletti (Dirigente Micioccoli): «Partita corretta e ben giocata dai nostri avversari che, chiudendosi, sono riusciti a tenere lo 0-0 fino al 70'. Dalla nostra, eravamo decimati da assenze e squalifiche ma siamo comunque riusciti a portare a casa i 3 punti».



Torpedo Rieti-Real Vazia 1-2

Simeoni (T), Dessi, Nucci (R)

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Dispiace per il risultato. Ai miei ho poco da rimproverare. Sicuramente, abbiamo pagato la poca freddezza e poco cinismo sotto porta. Ora, testa a sabato contro la capolista. Proprio il prossimo match chiuderà questo filotto di tre partite difficili».

Federico Vicari (Allenatore Real Vazia): «Partita abbastanza equilibrata, giocata ad armi pari. Siamo stati in svantaggio, subendo un gol su un calcio di rigore, giustamente concesso dall’arbitro ai padroni di casa. Fortunatamente, siamo stati più bravi e più fortunati nel concretizzare le occasioni che abbiamo creato. Nonostante ciò, il pareggio sarebbe stato il risultato giusto, per quello che si è visto in campo».



Torricella Sabina-Torri in Sabina 1-1

M.Lupi (TS), Colangeli (TIS)

Luca Pitorri (Portiere Torricella Sabina): «Partita combattuta da entrambe le due formazioni. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0, senza nessuna chiara occasione da gol. Nella ripresa, siamo passati in vantaggio su un calcio di rigore; poi, i nostri avversari sono pervenuti al gol del pareggio grazie ad una mischia in area. Pareggio, alla fin fine, giusto e gara corretta. Infine, porgiamo un in bocca al lupo al Torri e li ringraziamo per la loro sportività».

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Abbiamo disputato una buona gara, giocando un buon calcio. Due giorni fa, abbiamo ricevuto le dimissioni dell’ex mister Serena. Al suo posto, è arrivato Alessio Ricottini, una figura sempre presente nella nostra società, prima come giocatore e poi, a causa di un infortunio, è rimasto comunque nella società, seguendoci sempre. Il debutto di mister Ricottini è stato buono: non abbiamo vinto, però abbiamo giocato un buon calcio. Infine, continua il nostro obbiettivo di socializzazione con tutte le squadre di Terza: anche con Torricella, si è creato un bel clima, sia dentro il terreno di gioco che dopo il triplice fischio dell’arbitro».



PROSSIMO TURNO, XII GIORNATA DI RITORNO

Sabato 5 maggio ore 16.30

Borgo Quinzio-Torpedo Rieti

Fiamignano-Pol.Poggio Moiano

Micioccoli-Torricella Sabina

Real Vazia-Poggio Bustone

Torri in Sabina-Atletico Cantalice

Domenica 6 maggio ore 11

Vigor Collevecchio-Gens Cantalupo

Montopoli Calcio-Ponzano Romano (ore 16.30)

Rocca Valle Turano-Atletico Torano (ore 16.30)

Riposo: Casperia



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 71

Atletico Cantalice 64

Gens Cantalupo 59

Real Vazia 54

Micioccoli 53

Atletico Torano 50

Pol.Poggio Moiano 47

Montopoli Calcio 46

Fiamignano 44

Casperia 43

Torpedo Rieti 41

Poggio Bustone 40

Vigor Collevecchio 27

Torricella Sabina 26

Ponzano Romano 17

Torri in Sabina 12

Rocca Valle Turano 7

