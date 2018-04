di Raffaele Passaro

RIETI - Nella decima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria reatina, vincono ancora le prime due della classe: Borgo Quinzio asfalta, con un perentorio 5-0, Torricella Sabina mentre l’Atletico Cantalice vince 3-1 nel derby reatino contro la Torpedo di mister Basilici.



Scivolano Gens, Micioccoli e Vazia: la squadra di mister Zappaterreno viene sconfitta di misura dal Fiamignano, a Brusciano; i reatini, al “Gudini”, interrompono la loro striscia di risultati utili (12 giornate) perdendo contro l’Atletico Torano per 1-3; il Real di mister Vicari viene fermata dal pareggio 1-1 in casa della Vigor di Collevecchio. Dopo quattro giornate senza i tre punti, torna a vincere il Montopoli Calcio, che batte in casa la Pol.Poggio Moiano col punteggio di 4-2. Seconda vittoria consecutiva per Casperia che, sul campo di Mercatello, supera con un rotondo 1-4 il Rocca Valle Turano. Chiude la lista dei match la sfida tra Torri in Sabina e Ponzano Romano: due gol del solito D’Ascenzi regalato ai romani tre punti importantissimi proprio per allontanare Torri, relegato in terz’ultima posizione di classifica.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, X DI RITORNO



Atletico Cantalice-Torpedo Rieti 3-1

3 Bernard (A), Fasciolo (T)

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Bellissima partita. Non è stato facile vincere oggi, anche perché i nostri avversari sono venuti qui non per essere spettatori ma per vincere. Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol, sapendo che bisognava fare di più per vincere. A causa di una disattenzione, abbiamo subìto il gol del pareggio, prima di siglare altre due reti, che ci hanno permesso di vincere. Oggi bisognava vincere sia per dare continuità e anche in vista del big match di martedì contro la capolista. Contenti per aver portato a casa questi 3 punti».

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Poco da dichiarare. Faccio i complimenti sia ai miei ragazzi, che hanno affrontato alla pari una delle formazioni più forti del campionato, sia al direttore di gara per come ha diretto il match. Ora pensiamo già alla prossima sfida».



Borgo Quinzio-Torricella Sabina 5-0

3 Camilloni, F.Fabriani, Natalini

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Partita giocata un po’ sottotono dai miei ragazzi. Nonostante ciò, abbiamo cercato di segnare subito nel primo tempo e, dopo alcune sostituzioni tecniche tra il primo ed il secondo tempo, abbiamo concluso a rete nei primissimi minuti della ripresa. Abbiamo giocato quasi sempre nella metà campo avversaria. Inoltre, devo fare i complimenti al portiere avversario, che ci ha negato alcune buone conclusioni, che potevano allargare il punteggio».

Manuele Castellano (Dirigente Torricella Sabina): «Con una squadra rimaneggiata per le troppe assenze, il mister è riuscito comunque a schierare una buona formazione. Abbiamo retto il primo tempo ma nel secondo, a causa di un errore individuale, abbiamo subito il primo gol che ha sbloccato la partita agli avversari e tagliato le gambe a noi che avevamo un solo cambio in panchina. Complimenti a Borgo Quinzio e un augurio per il raggiungimento dei suoi traguardi».



Fiamignano-Gens Cantalupo 1-0

Di Pietrantonio

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita maschia ma corretta. Dopo due partite in cui il direttore di gara non è stato all’altezza, penalizzandoci con decisioni errate, quest’oggi l’arbitraggio è stato ottimo. E’ stata una bella partita, giocata da due formazioni ben messe in campo e ben organizzate. Poche occasioni ambo le parti ma grande intensità di gioco a centrocampo. Noi eravamo, come al solito, decimate dalle ante assenze ma, nonostante ciò, i ragazzi che sono scesi in campo hanno giocato un’ottima partita, sotto il profilo mentale, fisico e caratteriale. A loro vanno i miei complimenti».

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Siamo partiti per Brusciano solo con 15 uomini, perciò eravamo già penalizzati in partenza. Purtroppo, abbiamo giocato una brutta gara, giocata con poca verve e poco carattere. I nostri avversari ci hanno messo più grinta e determinazione e, com’è giusto che sia, hanno vinto il match. Sono molto deluso dai miei ragazzi per la prestazione alquanto indecorosa e per il poco impegno mostrato oggi».



Micioccoli-Atletico Torano 1-3

Ometto (M), 2 Di Francesco, Battistoni (A)

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «E’ stata una bella partita, giocata, a mio avviso, molto bene da entrambe le squadre. Siamo passati in vantaggio e raggiunti da un rigore al 95’ a nostro avviso inesistente come quello di mercoledì scorso. Faccio ancora una volta i complimenti ai miei ragazzi che, da due mesi, si sacrificano in ruoli diversi per colpa di svariati infortuni. A prescindere da tutto, sono molto orgoglioso di allenare un gruppo formato da veri e propri gladiatori. Bravo Torano, a mio avviso una buona e forte squadra. Adesso, puntiamo a rialzarci già dalla prossima gara».

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Partita dura e difficile ma bella ed emozionante. A mio avviso, abbiamo vinto meritatamente. Faccio i complimenti al Micioccoli, squadra migliorata davvero tanto. Infine, ringrazio tutti i ragazzi avversari per l’ospitalità nei nostri confronti».



Montopoli Calcio-Pol.Poggio Moiano 4-2

Cortella, 2 Filippi, Rantica (M), Cicolani, Forcellini (P)

Montopoli Calcio non rilascia alcuna dichiarazione

Angelo Ottaviani (Allenatore Pol. Poggio Moiano): «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, senza però sfruttare al meglio le occasioni create. A 2’ dalla fine, però, abbiamo subìto il loro gol e poi la partita si è sviluppata diversamente da come ci aspettavamo. Arbitraggio discutibile: il portiere avversario ha preso la palla con le mani al di fuori della sua area di porta ed il direttore di gara lo ha solo ammonito. Inspiegabile».



Rocca Valle Turano-Casperia 1-4

Vellucci (R), Gioia, Papi, Forcellini, Cocchi (C)

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Dopo un primo tempo con grandi difficoltà e troppo nervosismo, abbiamo iniziato un po' meglio la ripresa, ma solo nella seconda metà siamo riusciti a mettere in difficoltà i nostri avversari con un paio conclusioni molto impegnative per il portiere avversario che comunque se l'è cavata egregiamente, oltre ad aver colpito una traversa clamorosa».

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Partita tranquilla e bella. Risultato mai messo in discussione. Vittoria che ci da morale in vista di questo finale di stagione. Onore ai nostri avversari, per l’impegno che mettono in ogni partita, al di là dei pronostici. Ora, testa alla prossima sfida».



Torri in Sabina-Ponzano Romano 0-2

2 D’Ascenzi

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Partita deludente, giocata sottotono dai miei ragazzi. I nostri avversari sono stati bravi ad approfittare di alcune nostre indecisioni e disattenzioni. Oggi è mancata la voglia di vincere e di lottare, voglia che ci ha sempre contraddistinto in ogni match giocato fino ad oggi. Quest’anno, posso dire che l’Asd Torri in Sabina non ha brillato sotto il profilo del piazzamento in classifica ma, nel sociale, si è sempre impegnata, grazie a continue manifestazioni a cui tutti i membri della squadra hanno partecipato in prima linea. Inoltre, già ci stiamo mobilitando per il prossimo anno, per creare due settori giovanili. Come abbiamo sempre detto, il nostro è un progetto a lungo termine».

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Quest’oggi abbiamo giocato su un campo davvero molto grande. Perciò, abbiamo giocato più corti, cercando di approfittare delle ripartenze in contropiede. Nel primo tempo, siamo stati anche sfortunati, centrando il palo su una buona conclusione di Carlo Fabi e sbagliando sempre l’ultimo passaggio. Nella ripresa, invece, siamo stati più precisi, siglando due reti. Ci è stato negato un rigore molto dubbio e, inoltre, ci è stato annullato un gol per fuorigioco, a nostro avviso anche in questo caso dubbio. Nonostante questi due episodi, posso affermare che l’arbitraggio è stato buono. Torri ha avuto e creato alcune occasioni, ma mai limpidissime».



Vigor Collevecchio-Real Vazia 1-1

Grandoni (V), Morelli (R)

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Partita bella e molto combattuta da ambedue le squadre. Nel primo tempo siamo partiti bene, procurandoci subito un calcio di rigore purtroppo sbagliato da Bevilacqua. Poi, abbiamo subìto un gol su un errore del portiere Dominicis che però si è prontamente riscattato effettuando tre parate importanti. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e chi è subentrato si è fatto trovare pronto, come Grandoni che sfrutta una ribattuta del portiere per siglare il pareggio. Nel finale, potevamo vincere con due occasioni nitide sfruttate male, ma potevamo anche perdere perché su un errore difensivo gli avversari hanno colpito il palo. Complimenti ai ragazzi che hanno interpretato la partita come avevo richiesto».

Federico Vicari (Allenatore Real Vazia): «Partita giocata non bene dai miei ragazzi. Siamo stati in vantaggio per circa 60’. A mio avviso, dovevamo chiuderla prima. Siamo stati anche sfortunati: in un’occasione, abbiamo colpito il palo mentre, in un’altra, la palla è stata respinta da un giocatore avversario sulla linea di porta. Abbiamo subìto il gol del pareggio su una nostra disattenzione difensiva. Potevamo fare di più».



DOMANI SI RITORNA IN CAMPO



Intanto, domani già si torna in campo, per giocare l’undicesima giornata. Alle ore 11, scenderanno in campo Torricella Sabina, Casperia e Pol.Poggio Moiano che se la vedranno rispettivamente contro Torri in Sabina, Fiamignano e Rocca Valle Turano. Alle ore 16.30, i restanti match: big match a Cantalice, dove l’Atletico di mister Bruni sfiderà la capolista Borgo Quinzio, in un match che può decidere le sorti del campionato; Montopoli Calcio sarà di scena a Borgorose, mentre la Vigor Collevecchio sarà ospitata dal Poggio Bustone; Micioccoli sarà in trasferta, ospitata dal Ponzano, mentre la Torpedo, al “Gudini”, ospiterà il derby reatino contro il Real Vazia. La squadra che starà a riposo questa giornata e che riceverà 3pti a tavolino sarà la Gens Cantalupo.



PROGRAMMA GARE, XI GIORNATA DI RITORNO

Martedì ore 11

Torricella Sabina-Torri in Sabina

Casperia-Fiamignano

Pol.Poggio Moiano-Rocca Valle Turano

Ore 16.30

Atletico Cantalice-Borgo Quinzio

Atletico Torano-Montopoli Calcio

Poggio Bustone-Vigor Collevecchio

Ponzano Romano-Micioccoli

Torpedo Rieti-Real Vazia

Riposa: Gens Cantalupo



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 70

Atletico Cantalice 63

Gens Cantalupo 56

Real Vazia 51

Micioccoli 50

Atletico Torano 47

Montopoli Calcio 46

Pol.Poggio Moiano 44

Casperia 43

Torpedo Rieti, Fiamignano 41

Poggio Bustone 40

Vigor Collevecchio 27

Torricella Sabina 25

Ponzano Romano 17

Torri in Sabina 11

Rocca Valle Turano 7

