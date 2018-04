di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo le emozioni della nona giornata di ritorno, giocata nel turno infrasettimanale, sabato 28 e domenica 29 tornano in campo le 16 squadre del campionato di Terza categoria, per giocare la giornata numero 10.



Quattro i match che si giocheranno nella giornata degli anticipi: la capolista Borgo Quinzio giocherà tra le mura amiche ed ospiterà la formazione del Torricella Sabina mentre la sua seconda inseguitrice, la Gens di mister Zappaterreno, sarà di scena a Brusciano, sul campo del Fiamignano. La formazione tiberina del Ponzano Romano giocherà in trasferta, ospitata dal Torri in Sabina mentre a Rieti, al “Gudini”, i ragazzi del Micioccoli se la vedranno contro l’Atletico Torano.



Quattro i match in programma per domenica: alle ore 11, la formazione reatina del Real Vazia sarà ospitata dalla Vigor di Collevecchio mentre, alle ore 16.30 giocheranno le restanti formazioni: la seconda della classe, l’Atletico Cantalice, giocherà in casa il derby reatino contro la Torpedo di mister Basilici mentre l’ex capolista, il Montopoli Calcio, ospiterà la Pol.Poggio Moiano. Chiude la lista dei match lo sfida tra il fanalino di coda Rocca Valle Turano e Casperia. Per questa giornata, sarà la formazione di Poggio Bustone a riposare, in quanto avrebbe dovuto giocare contro l’ormai ritirata squadra del Santa Rufina.



PROGRAMMA GARE; X GIORNATA DI RITORNO

Sabato 28 ore 16.30

Borgo Quinzio-Torricella Sabina (arbitro Matteucci di Rieti)

Fiamignano-Gens Cantalupo (a Brusciano, arbitro Mittarelli di Rieti)

Micioccoli-Atletico Torano (a Rieti, Gudini, arbitro Bejan di Rieti)

Torri in Sabina-Ponzano Romano (arbitro Santilli di Rieti)

Domenica 29 ore 11

Vigor Collevecchio-Real Vazia (arbitro A.Bertini di Rieti)

Ore 16.30

Atletico Cantalice-Torpedo Rieti (arbitro Turchetti di Rieti)

Montopoli Calcio-Pol.Poggio Moiano (arbitro Pinelli di Rieti)

Rocca Valle Turano-Casperia (a Mercatello, arbitro Siby di Rieti)

Riposo: Poggio Bustone



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 67

Atletico Cantalice 60

Gens Cantalupo 56

Micioccoli, Real Vazia 50

Pol.Poggio Moiano, Atletico Torano 44

Montopoli Calcio 43

Torpedo Rieti 41

Casperia 40

Fiamignano 38

Poggio Bustone 37

Vigor Collevecchio 26

Torricella Sabina 25

Ponzano Romano 14

Torri in Sabina 11

Rocca Valle Turano 7

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA