di Raffaele Passaro

RIETI - Nella nona giornata di campionato, giocata per la prima volta nella stagione in un turno infrasettimanale, vincono ancora le prime tre della classe: la capolista Borgo Quinzio vince in trasferta a Gavignano contro un discreto Ponzano Romano mentre l’Atletico Cantalice porta i 3 punti a casa grazie ad un gol nei minuti finali: contro il Torricella finisce 1-2; ampia vittoria, invece, quella della Gens Cantalupo che, in casa, batte con il risultato di 8-0 il fanalino di coda Rocca Valle Turano.



Scivola Micioccoli: la formazione reatina di mister Attorre viene fermata 1-1 dalla Pol. Poggio Moiano del nuovo mister Ottaviani. Vittoria per 7-1, invece, per l’altra squadra reatina, la Torpedo: i ragazzi di Basilici annientano, al “Gudini”, una decimata Vigor Collevecchio. Torna a vincere l’Atletico Torano che, tra le mura amiche, batte di misura un distratto Torri in Sabina. Seconda vittoria consecutiva, invece, per Poggio Bustone che, in casa, batte di misura Fiamignano. Altra vittoria di misura è quella che ha regalato al Casperia altri 3 preziosi punti: gli aspidi, tra le mura amiche, battono l’ex capolista Montopoli Calcio con il risultato di 1-0. In questa giornata, ha riposato la formazione del Real Vazia.



Le 17 squadre avranno ben poco tempo per riposarsi, poiché già sabato 28 e domenica 29 si scenderà in campo per la decima giornata di ritorno. Solo Poggio Bustone riposerà, in quanto avrebbe dovuto giocare contro l’ormai ritirata formazione reatina del Santa Rufina.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, IX DI RITORNO



Atletico Torano-Torri in Sabina 3-2

2 Di Francesco, Maceroni (A), 2 Di Giuliani (T)

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Partita bella e corretta. Abbiamo giocato molto bene. Purtroppo, siamo crollati solo negli ultimi 10’ del secondo tempo, rischiando anche il pareggio ma, fortunatamente, ciò non è accaduto».

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Abbiamo subìto 3 gol su 3 nostre disattenzioni difensive. Ovviamente, cercheremo di intensificare maggiormente gli allenamenti proprio sulle tattiche di difesa. Infine, vorrei sottolineare che, a fine partita, c’è stato il terzo tempo: la squadra ospitante ci ha regalato un’intera cassa di birra e, tutti insieme, abbiamo brindato e festeggiato, indipendentemente dal risultato finale: questo è il messaggio che vorremmo far passare. Si è creato un bellissimo ambiente e una bella atmosfera».



Casperia-Montopoli Calcio 1-0

Renzi

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Partita maschia ma corretta, giocata bene da entrambe le formazioni. Quest’ultime volevano vincere e hanno fatto di tutto per vincere. Nel primo tempo, siamo stati più concreti mentre nel secondo ci siamo difesi bene, utilizzando le ripartenze in contropiede. La partita è stata arbitrata in maniera positiva dal direttore di gara e, inoltre, vi era una buona cornice di pubblico, venuto ad incitarci nonostante il giorno di festa».

Il Montopoli Calcio non rilascia alcuna dichiarazione



Gens Cantalupo-Rocca Valle Turano 8-0

3 Di Nicola, 2 Fr. Corinaldesi, R.Di Curzio, Spagnolo, Sabatino

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «I nostri avversari erano in 11 contati, perciò ovviamente sono stati penalizzati da questa situazione. Già nel primo tempo eravamo sopra di 6 gol. Nella ripresa, abbiamo gestito di più il pallino di gioco e facendo giocare qualche ragazzo che è stato impegnato di meno fino ad ora. Faccio i complimenti ai miei per la vittoria ma anche agli avversari per la correttezza dimostrata in campo».

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Partita non commentabile: 6 titolari e 4 sostituti a vario titolo assenti. Eravamo 11 contati e a causa di due infortuni nella ripresa abbiamo giocato in 9. Ringrazio i ragazzi presenti che nonostante tutto hanno concluso dignitosamente la partita».



Poggio Bustone-Fiamignano 2-1

2 M.Gentileschi (P), De Sanctis (F)

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Partita bella e giocata contro una buonissima formazione. Nel primo tempo, i nostri avversari hanno attaccato maggiormente, senza però mai creare azioni limpidissime. Noi abbiamo giocato più di rimessa e di contropiede. Proprio in contropiede, Gentileschi ha sfiorato il gol sciupando proprio una buona azione da gol. Al 26’, invece, si è riscattato, siglando un bellissimo gol che ci ha permesso di andare in vantaggio. Al 33’ è arrivato il pareggio avversario: su palla inattiva, la palla è rimasta in area di rigore e, con un tiro debole, un giocatore avversario ha beffato il nostro estremo difensore. 6’ più tardi è arrivato il nostro secondo sorpasso, sempre con Gentileschi, autore di un altro bellissimo gol. Nel secondo tempo, abbiamo attaccato maggiormente noi: abbiamo colpito, infatti, una volta la traversa ed un’altra il palo. Proprio nell’azione del palo, a mio avviso, l’arbitro poteva assegnarci un calcio di rigore in quanto, dopo aver colpito il palo, un nostro giocatore ha tirato in porta e la palla ha colpito, magari involontariamente, il braccio di un nostro avversario. A causa della polvere, l’arbitro non ha notato tutto ciò e non ci ha assegnato il rigore che, a mio avviso, poteva starci. Nonostante ciò, l’arbitraggio odierno è stato ottimo. Sono e siamo felicissimi per il nostro bomber Gentileschi che, dopo un periodo di digiuno, sia tornato al gol e sono ancora più contento che tutto ciò sia avvenuto contro un portiere abile e di lusso come Ferrarese, estremo difensore del Fiamignano. Infine, per concludere, vorrei sottolineare che anche questa volta, come nell’andata, si è creato il terzo tempo: i nostri amici di Fiamignano sono venuti con noi nel cuore del paese per brindare e festeggiare dopo la partita, indipendentemente dal risultato finale: ci ha fatto enormemente piacere. Si è creata una bella atmosfera. Per tali motivi, concludo rinnovando la mia stima e simpatia proprio per i nostri amici di Fiamignano e per tutto il loro gruppo tifosi, risultati molto simpatici e per nulla offensivi durante il match».

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita bella e molto corretta ma, purtroppo, viziata da svariati errori arbitrali. Il secondo gol avversario, infatti, è stato viziato da un nettissimo fuorigioco che il direttore di gara non ha visto. Purtroppo, questi arbitri incattiviscono le partite, anche quelle più tranquille. Noi paghiamo ogni somma per poter affrontare un campionato all’insegna del divertimento e della sportività ma, purtroppo, questi soggetti ci fanno perdere la voglia di giocare e di divertirci. Quest’oggi, l’arbitraggio è stato scandaloso. Concludo facendo i complimenti ai miei ragazzi poiché, nonostante le difficoltà e le assenze odierne, hanno dato il 100% e sono stati fermati solo dalle decisioni del direttore di gara».



Pol.Poggio Moiano-Micioccoli 1-1

S.Sciarra (P), Ometto (M)

Angelo Ottaviani (Allenatore Pol.Poggio Moiano): «Sono subentrato da poco al precedente allenatore. Il mio primo allenamento con la squadra l’ho fatto solo ieri. I ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto. Quest’oggi, purtroppo, ci mancavano alcune pedine. Il primo tempo è stato molto combattuto. Già dopo 5’ potevamo andare in vantaggio ma non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo creato. Successivamente, siamo calati a livello fisico anche a causa del caldo. Infine, abbiamo subìto il gol avversario su rigore ma non abbiamo mollato e siamo riusciti a guadagnarci il rigore, che abbiamo trasformato. Infine, vorrei concludere ringraziando la Presidente Ferri che mi ha cercato e nominato allenatore di questa squadra, che tra l’altro è quella del mio paese; grazie a lei che mi ha dato l’occasione per mettermi in gioco».

Fabio Angeletti (Dirigente Micioccoli): «Partita corretta. Abbiamo sofferto la prima mezz'ora ma, poi, abbiamo preso campo e fatto noi la partita per il tempo restante, con gol su rigore di Ometto. Purtroppo, però, la partita è stata segnata da innumerevoli errori arbitrali da ambo le parti. Ciliegina sulla torta il rigore fischiatoci contro al 95’, derivato da una catena di errori dello stesso arbitro: prima un controfallo impossibile, poi una punizione improbabile e, sugli sviluppi, un calcio di rigore quanto meno dubbio. Fortunatamente, i 22 in campo si sono rivelati molto più diligenti dell'arbitro, portando avanti la partita in una sorta di autogestione ed evitando derive problematiche. Un applauso, quindi, va a tutti i giocatori in campo che, a differenza del direttore di gara, hanno dato il massimo sia sotto il profilo agonistico che comportamentale! Bravi tutti meno uno!».



Ponzano Romano-Borgo Quinzio 0-2

Sallusti, Marinelli

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Abbiamo giocato una partita in modo onesto. I nostri avversari hanno tenuto maggiormente il pallino del gioco, anche se i loro due gol sono stati fatti su palla inattiva. All’inizio del secondo tempo, sul punteggio di 1-0, abbiamo avuto qualche occasione per cercare di pareggiare ma, purtroppo, non le abbiamo sfruttato al meglio. Gli ultimi 35’, però, abbiamo giocato in 10 e da lì è stato tutto più difficile. I miei ragazzi hanno dato tutto e, perciò, gli faccio i miei complimenti».

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Partita difficile, anche perché oramai la stanchezza del caldo e delle tante partite giocaste si fa sentire. Siamo andati in vantaggio nei primi 10’ della prima frazione. Abbiamo creato tantissime occasioni ma, purtroppo, le abbiamo sprecate quasi tutte. La partita è stata a tratti nervosa ma, fortunatamente, si è conclusa bene per entrambe le formazioni».



Torpedo Rieti-Vigor Collevecchio 7-1

6 Simeoni, Francia (T), G.Ammiraglia (V)

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Partita corretta e tranquilla, subito messa sui giusti binari dai miei ragazzi. Dopo soli 20’ già eravamo sopra di tre reti. Faccio i complimenti a Giordano Simeoni perché non è cosa da tutti i giorni segnare 6 reti in un solo match. Faccio i complimenti anche agli avversari per l’educazione ed il modo di comportarsi che hanno dimostrato in mezzo al campo».

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Partita compromessa prima di cominciare: avevamo gli uomini contati ed alcuni che hanno giocato non erano in ottime condizioni e, come se non bastasse, dopo 15’ Mandosi si è infortunato. Volevo ringraziare, a nome della società, chi si è reso disponibile ad affrontare questa trasferta».



Torricella Sabina-Atletico Cantalice 1-2

Giuliangeli (T), A.Dionisi, Liberali

Mauro Pitorri (Capitano Torricella Sabina): «Abbiamo giocato una grande partita, contro la seconda in classifica, passando in vantaggio con un euro gol di Giuliangeli. Purtroppo, abbiamo subìto il pari a seguito di un fallo evidente di carica subìto proprio dal sottoscritto. Nella ripresa, ho avuto un’espulsione diretta per aver tirato la maglia al loro numero 7 a 30 metri dalla porta. Nonostante tutto, siamo riusciti a tenere alla grande senza correre rischi fino al 95', quando abbiamo subìto il gol dell'1-2».

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Bellissima partita ed ottima vittoria, contro una buona squadra, che ci ha messo in difficoltà. Siamo partiti molto bene, collezionando 3 buone e limpide palle gol. Successivamente, però, abbiamo subìto il gol avversario, a mio avviso, un bellissimo gol. Successivamente, ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo pareggiato e così il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 1-1. Nel secondo tempo, è sopraggiunta in noi la voglia di vincere ed abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa i 3 punti. Abbiamo creato qualche palla non limpida e, al 95’ su un calcio d’angolo, abbiamo siglato il gol del sorpasso. E’ una buona vittoria anche in prospettiva delle gare future, sicuramente non semplici, come quella di oggi».



PROGRAMMA GARE; X GIORNATA DI RITORNO

Sabato 28 ore 16.30

Borgo Quinzio-Torricella Sabina

Fiamignano-Gens Cantalupo

Micioccoli-Atletico Torano

Torri in Sabina-Ponzano Romano

Domenica 29 ore 11

Vigor Collevecchio-Real Vazia

Atletico Cantalice-Torpedo Rieti (ore 16.30)

Montopoli Calcio-Pol.Poggio Moiano (ore 16.30)

Rocca Valle Turano-Caspria (ore 16.30)



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 67

Atletico Cantalice 60

Gens Cantalupo 56

Micioccoli, Real Vazia 50

Pol.Poggio Moiano, Atletico Torano 44

Montopoli Calcio 43

Torpedo Rieti 41

Casperia 40

Fiamignano 38

Poggio Bustone 37

Vigo Collevecchio 26

Torricella Sabina 25

Ponzano Romano 14

Torri in Sabina 11

Rocca Valle Turano 7

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



