RIETI - Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Terza categoria, vincono ancora le prime due della classe: la capolista Borgo Quinzio vince, tra le polemiche, contro l’Atletico Torano mentre l’Atletico Cantalice di mister Bruni non risparmia la manita alla formazione tiberina del Ponzano Romano; scivola la Gens Cantalupo che, in casa del Montopoli, non va oltre lo 0-0. Ne approfitta per avvicinarsi il Micioccoli: i ragazzi di mister Attorre, con un gol per tempo, regolano in casa il Casperia.



Vittoria che dà morale quella del Poggio Bustone che, a Mercatello, vince di misura 1-2 contro il fanalino di coda Rocca Valle Turano. Partita con poche emozioni quella vista a Torricella, dove la Torpedo di mister Basilici è riuscita ad imporsi con un secco 0-2. Match clou di giornata era, invece, la sfida tra Fiamignano e Real Vazia, vinta proprio dai ragazzi di mister Vicari con il punteggio di 1-2. Infine, vittoria esterna per la Pol.Poggio Moiano che, in casa del Torri in Sabina, torna a casa con i 3 punti battendo i padroni di casa 1-2. Inoltre, nonostante la vittoria, è notizia di oggi l’esonero dell’allenatore della Pol.Poggio Moiano Marco Romagnoli: da oggi infatti, siederà sulla panchina della squadra della presidente Ferri il mister Angelo Ottaviani.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, VIII DI RITORNO



Atletico Cantalice-Ponzano Romano 5-0

2 A.Dionisi, Dante, Provaroni, G.Patacchiola

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Bellissima vittoria e grande prestazione dei miei ragazzi. Siamo contenti di aver portato a casa questi tre punti. Abbiamo creato moltissime palle gol sia nel primo che nel secondo tempo. Durante il match ho sostituito alcuni giocatori così da far rifiatare qualcuno e far giocare alcuni ragazzi freschi. Ora testa al prossimo match».

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Sapevamo di giocare una trasferta difficile e così è stato. Appunto perché in trasferta, non siamo riusciti a giocare con tantissimi uomini. Complimenti al Cantalice: questi ragazzi meritano il posto che occupano in classifica».



Borgo Quinzio-Atletico Torano 2-1

Marinelli, Autogol (B), A.Mattei (T)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Gara equilibrata ma spesso nervosa. Siamo andati in vantaggio nei primi secondi della prima frazione. Successivamente abbiamo raddoppiato su un loro errore difensivo, che ha portato ad una deviazione di un nostro avversario nella sua stessa porta. Ai nostri avversari è stato annullato il gol del 2-2 su un’azione molto dubbia. Faccio i complimenti al direttore di gara, che è riuscito a portare a termine una gara alquanto nervosa, e ai miei ragazzi, che non si sono fatti innervosire e hanno mantenuto la calma e la concentrazione».

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Partita giocata benissimo. Abbiamo subìto due reti gol in 10’ ma, successivamente, abbiamo fatto noi la partita, accorciando subito le distanze con Alex Mattei. A mio avviso, abbiamo giocato alla pari e, da ciò, ne emerge che i 20 punti di distacco sono bugiardi. Note negative? Tante…ma non vogliamo aggrapparci al comportamento dei nostri avversari, ma a quella figura con la divisa gialla messa dentro il campo. Queste persone sono quelle con l’aria da superiori, capaci di rovinare partite del genere, rigori clamorosi, (e dire clamorosi è poco) non dati, detto anche dalla tifoseria avversaria e dalla squadra avversaria, quindi non siamo noi i pazzi. Ci è stato annullato clamorosamente il gol del pareggio a 10’ dalla fine; inoltre, espulsioni non date ai nostri avversari ma senza pensarci neanche un minuto date ai nostri giocatori; a tal proposito, vorrei dire una cosa: un nostro giocatore è stato espulso per somma di gialli ma, in realtà, lo stesso ragazzo non era già stato ammonito. La partita è stata rovinata. Siamo partiti in 11, abbiamo percorso 150km per cercare di fare qualcosa contro la squadra più forte del campionato ma, nonostante fossimo proprio contati, siamo stati capaci di giocare a calcio e abbiamo fatto capire che non meritiamo il posto in classifica che occupiamo: meritiamo di stare più in alto! Una persona come il signor Serafini, il direttore di gara del match odierno, dovrebbe posare subito cartellini e fischietto. Sarà chiaro che il prossimo anno ci iscriveremo ad altri campionati che non riguardino il Lazio…».



Fiamignano-Real Vazia 1-2

De Sanctis (F), Dessi, Gentili (R)

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita bellissima, combattuta ma corretta. In campo si sono viste due squadre molto preparate e ben messe in campo: i giocatori non si sono di certo risparmiati, hanno dato tutto. Il risultato finale non rispecchia l’andamento della gara: il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Il match è stato deciso e rovinato da alcune decisioni arbitrali errate: ci mancano all’appello almeno due rigore e, inoltre, il direttore di gara non ha espulso il portiere avversario, reo di aver preso il pallone con le mani al di fuori della sua area di porta. Da regolamento, andava espulso!».

Federico Vicari (Allenatore Real Vazia): «E’ stata una bellissima partita. Siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti ma, fortunatamente, siamo stati bravi a pareggiare il conto dei gol prima dello scadere del primo tempo. Nel secondo tempo, poi, siamo riusciti a portarci in vantaggio, terminando il match sul risultato di 1-2. Continuiamo così».



Micioccoli-Casperia 2-0

Ometto, Graziani

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «Dopo il match contro la Gens avevo paura di un calo di concentrazione. Così, fortunatamente, non è stato e siamo stati bravi ed abili a portare i 3 punti a casa. A mio avviso, il nostro impianto è uno dei migliori ma con questo caldo diventa penalizzante. Faccio i complimenti al Casperia: è una squadra ben messa in campo e ben preparata. Infine, faccio i complimenti ai miei ragazzi: sono orgoglioso di averli conosciuti e di poterli allenare e per tutto ciò devo ringraziare il presidente Zamporlini e i dirigenti Angeletti, Deli e Martellucci. Per concludere, note di merito vanno in particolare a Mastroiaco e Mei, il quale si sacrificano e danno il massimo sempre, in ogni partita. L’arbitraggio odierno è stato ottimo e, a proposito di questo, vorrei fare i complimenti a tutti gli arbitri della sezione di Rieti per come arbitrano e per come si stanno formando; molte volte vengono attaccati ma, in realtà, fanno bene il loro lavoro».

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Partita decisa da due nostri errori difensivi. E’ stato un match equilibrato e, a mio avviso, il risultato è bugiardo. Ovviamente, merito ai padroni di casa per averci creduto ed essere stati più cinici. Oggi noi abbiamo dato tutto e di questo sono molto contento. Dispiace per la poca freddezza sotto porta che oggi non abbiamo messo in campo».



Montopoli Calcio-Gens Cantalupo 0-0

Marco Colafigli (Capitano Montopoli Calcio): «Avremmo meritato la vittoria. Abbiamo creato buone occasioni da gol, la più limpida nei minuti finali del secondo tempo. Partita dominata! Vorrei sottolineare l’arbitraggio odierno, a mio avviso ottimo. Infine, concludo sottolineando una nota negativa, ovvero, notare in ogni partita il poco sostengo del nostro gruppo tifosi: questa cosa mi rattrista».

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Partita dura. Siamo rimasti in 10 dal 35’ ed in 9 dal minuto 80. Fino a quando si giocava in 11vs11 il match è stato equilibrato. Dopo la prima espulsione, ci siamo ricompattati ed abbiamo giocato meglio noi, creando alcune buone trame di gioco. Ovviamente, dall’80’ abbiamo rischiato un po’, essendo in 9 uomini. E’ stata una grande prestazione dei miei ragazzi, a cui faccio i miei complimenti: bravi a rimanere concentrati e vogliosi di portare a casa almeno un punto nonostante la situazione sfavorevole».



Torri in Sabina-Pol.Poggio Moiano 1-2

Bruni (T), Zingaretti, G.Massimi (P)

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Sfortuna e disattenzioni hanno portato purtroppo a questa sconfitta che non avremmo meritato. L'episodio della nostra rete annullata è stato decisivo».

Antonio Cicolani (Capitano Pol.Poggio Moiano): «Partita complicata. Non abbiamo avuto un buon approccio iniziale al match e, infatti, sono partiti meglio i nostri avversari. Successivamente ci siamo rialzati ed abbiamo creato alcune buone occasioni, concluse con il gol del vantaggio. Il primo tempo è terminato con poche difficoltà. Nel secondo tempo, hanno giocato sicuramente meglio i nostri avversari che, infatti, si sono guadagnati un calcio di rigore che hanno realizzato e, perciò, hanno pareggiato il conto dei gol. Infine, fortunatamente, su un calcio d’angolo, siamo riusciti a riportarci in vantaggio. Da qual momento abbiamo tenuto bene il campo, riuscendo a difenderci bene e, perciò, devo fare i complimenti alla squadra. Infine, faccio i complimenti all’oramai nostro ex mister Romagnoli: se siamo in questa posizione in classifica è anche merito suo».



Torricella Sabina-Torpedo Rieti 0-2

Simeoni, Fasciolo

Manuele Castellano (Dirigente Torricella Sabina): «Partita giocata a centrocampo. In tutta la partita, abbiamo assistito su azione solamente a 3 tiri per loro ed 1 tiro per noi, tutti neutralizzati con belle parate dei portieri. I loro gol sono arrivati su due palle inattive. Pochi meriti da ambo le parti, anche se loro hanno fatto quel qualcosa in più per conquistare la vittoria».

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Partita giocata in un campo non facile. Sono stati bravi i miei ragazzi a rimanere concentrati e ad aver fatto una buona partita, sfruttando le occasioni create. Bravi tutti. Speriamo di fare un buon finale di stagione».



Rocca Valle Turano-Poggio Bustone 1-2

M.Ricci (R), F.Desideri, A.Battisti (P)

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Peccato, nonostante il primo vero caldo e un paio di eventi extra sportivi ci abbiano accorciato la panchina, i miei ragazzi hanno disputato una buona gara. Con un pizzico di attenzione e determinazione in più avremmo potuto conseguire il pareggio, avvicinando ulteriormente il nostro obiettivo di raggiungere un punteggio in classifica a due cifre. Non sarebbe stato immeritato. Ottimo l'arbitraggio».

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Partita iniziata alle ore 17, in un campo pesante. Nonostante le numerose assenze, abbiamo sottovalutato un po’ questa gara. Siamo andati in vantaggio nel primo quarto d’ora del primo tempo. Nel secondo tempo, abbiamo raddoppiato al 25’, salvo poi subire il gol avversario al 33’, su palla inattiva. Abbiamo attaccato un po’ più noi ma, alla fin fine, la partita è stata equilibrata e molto molto corretta. Portiamo a casa 3 punti che ci fanno bene e danno morale, sia per i ragazzi che per la dirigenza, per tutti gli sforzi e gli impegni che ha fatto in tutta la stagione».



DOMANI SI TORNA IN CAMPO

Inoltre, domani già si ritorna in campo, per il turno infrasettimanale. Tutte le 16 squadre giocheranno domani, mercoledì 25. Solamente il Real Vazia resterà a riposo, in quanto i ragazzi di mister Vicari avrebbero dovuto giocare contro Santa Rufina, da poco ritiratasi dal torneo.



Alle ore 11, scenderà in campo Casperia, che se la vedrà contro l’ex capolista Montopoli Calcio. Alle ore 16.30 giocheranno le restanti squadre: Torri in Sabina sarà ospitata dall’Atletico Torano a Borgorose mentre al “Gudini” di Rieti a sfidare la Torpedo arriverà la Vigor Collevecchio. Trasferta ostica per il fanalino di coda Rocca Valle, che sarà ospitata dalla Gens Cantalupo; il Fiamignano di mister Lucentini sarà ospitato dal Poggio Bustone mentre il Micioccoli di mister Attorre se la vedrà in trasferta contro la Pol.Poggio Moiano. Infine, la capolista Borgo Quinzio sarà di scena a Gavignano contro Ponzano Romano mentre l’Atletico Cantalice scenderà in campo, in trasferta, contro Torricella Sabina.



PROGRAMMA GARE, IX GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 25 ore 11

Casperia-Montopoli Calcio (arbitro Matteucci di Rieti)

Ore 16.30

Atletico Torano-Torri in Sabina (arbitro Turchetti di Rieti)

Gens Cantalupo-Rocca Valle Turano (arbitro Bejan di Rieti)

Poggio Bustone-Fiamignano (a S.Pietro, arbitro Padovano di Rieti)

Pol.Poggio Moiano-Micioccoli (arbitro Trabelsi di Rieti)

Ponzano Romano-Borgo Quinzio (a Gavignano Sabino, arbitro J.Bertini di Rieti)

Torpedo Rieti-Vigor Collevecchio (a Rieti, Gudini, arbitro Aguzzi di Rieti)

Torricella Sabina-Atletico Cantalice (arbitro A.Bertini di Rieti)



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 64

Atletico Cantalice 57

Gens Cantalupo 53

Micioccoli 49

Real Vazia 47

Montopoli Calcio, Pol.Poggio Moiano 43

Atletico Torano 41

Fiamignano, Torpedo Rieti 38

Casperia 37

Poggio Bustone 34

Vigo Collevecchio 26

Torricella Sabina 25

Ponzano Romano 14

Torri in Sabina 11

Rocca Valle Turano 7

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:39



