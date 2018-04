di Raffaele Passaro

RIETI - Tutto è pronto per la giornata numero 8 del girone di ritorno del campionato di Terza categoria. Tante le gare che si giocheranno domani, sabato 21, alle ore 16: la capolista Borgo Quinzio sarà di scena tra le mura amiche contro l’Atletico Torano, mentre una delle sue inseguitrici, il Micioccoli, giocherà al “Gudini” contro Casperia; match intenso e dal risultato non scontato è quello che si giocherà a Brusciano, tra Fiamignano e Real Vazia. Dopo il pareggio interno della scorsa giornata contro la capolista, la Pol.Poggio Moiano riparte dalla trasferta sul campo del Torri in Sabina mentre l’altra squadra reatina, la Torpedo di mister Basilici, sarà impegnata in trasferta contro il Torricella Sabina. Unico match che si giocherà alle ore 16.30 è quello tra la matricola Rocca Valle Turano e Poggio Bustone.



Domenica 22, invece, si giocheranno solo le due restanti sfide: la seconda della classe, l’Atletico Cantalice di mister Bruni, andrà di scena tra le mura amiche contro la formazione romana del Ponzano Romano mentre la Gens di mister Zappaterreno se la vedrà al “Tempesta” contro l’ex capolista Montopoli Calcio.



Intanto, ieri è arrivata l’ufficialità del ritiro dal campionato di terza della società Asd Santa Rufina. Come si legge dal comunicato, «Tutte le gare ancora da disputare, saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario; le squadre che avrebbero dovuto incontrare la menzionata Società, osserveranno un turno di riposo». Per tali motivi, in questa giornata, sarà la Vigor Collevecchio ad osservare il turno di riposo ed a ricevere la vittoria a tavolino.



PROGRAMMA GARE, VIII DI RITORNO

Sabato 21, ore 16

Borgo Quinzio-Atletico Torano (arbitro Serafini di Rieti)

Fiamignano-Real Vazia (a Brusciano, arbitro Scelfo di Rieti)

Micioccoli-Casperia (a Rieti, Gudini, arbitro Mittarelli di Rieti)

Torri in Sabina-Pol.Poggio Moiano (arbitro J.Bertini di Rieti)

Torricella Sabina-Torpedo Rieti (arbitro Siby di Rieti) ore 16.30

Rocca Valle Turano-Poggio Bustone (a Mercatello, arbitro Turchetti di Rieti)

Domenica 22, ore 16.30

Atletico Cantalice-Ponzano Romano (arbitro Bejan di Rieti)

Montopoli Calcio-Gens Cantalupo (arbitro A.Bertini di Rieti)



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 61

Atletico Cantalice 54

Gens Cantalupo 52

Micioccoli 46

Real Vazia 44

Montopoli Calcio 42

Atletico Torano 41

Pol.Poggio Moiano 40

Fiamignano 38

Casperia 37

Torpedo Rieti 32

Poggio Bustone 31

Torricella Sabina 25

Vigor Collevecchio 23

Ponzano Romano 14

Torri in Sabina 11

Rocca Valle Turano 7

20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



