RIETI - Nella VII giornata di ritorno del campionato di Terza categoria, tante le emozioni e i risultati a sorpresa.



Inciampa la capolista Borgo Quinzio che, al 96’, riesce a trovare il gol del pareggio nel match contro la rocciosa Pol.Poggio Moiano. Vince in trasferta la seconda della classe, l’Atletico Cantalice di mister Bruni, che espugna lo stadio di Borgorose, casa dell’Atletico Torano, con un 1-2 che regala certezze e fa morale. Un gol del solito Ometto regala, invece, la vittoria di Micioccoli sul difficile campo di Cantalupo, contro la Gens di mister Zappaterreno. Partita dalle poche emozioni è invece quella tra Ponzano Romano e Torricella Sabina risolta sul finire della ripresa da un rigore del solito D’Ascenzi.



Risultato tennistico, invece, al “Brecciari” di Vazia, dove i ragazzi di mister Vicari hanno schiantato per 6-0 la matricola Rocca Valle Turano. Al “Gudini” di Rieti, invece, non si è giocato il match tra la Torpedo ed il Santa Rufina, poiché quest’ultima non si è presentata al campo. Risultato a sorpresa, invece, a Collevecchio, dove la Vigor si è imposta per 2-0 sul Fiamignano mentre nel derby tra Casperia e Torri in Sabina, i padroni di casa, gli aspidi, si sono imposti con un netto 3-0.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, VII DI RITORNO



Atletico Torano-Atletico Cantalice 1-2

A.Mattei (T), Dante, Caperna (C)

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Siamo stati bravi ad andare in vantaggio noi. Come ogni partita giocata bene e meritata, alla fine, ci viene soffiata via: crollare gli ultimi minuti ci è costato caro. Complimenti al Cantalice, squadra a mio avviso quadrata, al quale non è molto facile fare gol, ma la partita meritavamo di vincerla. Speriamo che finisca anche questo periodo sfortunato».

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Partita molto difficile, poiché sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto forte e che, a mio avviso, meriterebbe di occupare zone più alte in classifica, rispetto a quelle che occupa adesso. Nei primi minuti, loro hanno attaccato maggiormente. Noi siamo stati un po’ timidi ma, nonostante ciò, siamo stati bravi a non concedere ed a contenere le loro offensive. Nonostante ciò, verso la fine del primo tempo, abbiamo subìto l’1-0. Durante l’intervallo abbiamo cercato di mettere a posto alcune cose, cercando di riorganizzarci al meglio per poter disputare un secondo tempo migliore. Così è stato, perché nella ripresa siamo scesi in campo con più grinta e voglia di vincere. Il gol del pareggio l’abbiamo siglato con una bella punizione di Dante e poi, nel finale, abbiamo siglato il gol vittoria con Caperna. Bene così ma ora testa alla prossima gara».



Casperia-Torri in Sabina 3-0

Autogol, Sagoleo, Benzi

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Partita che volevamo vincere a tutti i costi. E’ stata una bella partita, tranquilla e corretta, condita da un buon arbitraggio. Faccio i complimenti al Torri in Sabina: ho visto in campo una buona squadra, ben messa in campo e ben organizzata, che ha giocato un buon calcio con ottime trame di gioco».

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Vittoria avversaria meritata. Questo 3-0 è un risultato che non lascia spazio a scusanti. Quest’oggi abbiamo visto un ottimo Casperia, ben messo in campo e ben organizzato. A loro vanno i miei complimenti. Inoltre, tutto l’Asd Torri in Sabina fa i migliori complimenti al loro portiere, Antonio Mancini. Quest’ultimo, alla non più giovanissima età di 58 anni, si è reso protagonista del match con tre parate splendide, una più bella dell’altra. A mio avviso, ha salvato il risultato. Queste sono le cose belle del calcio, e cioè vedere una persona che lotta e fa di tutto per la propria squadra. Per tali motivi, infatti, tutta la nostra squadra dopo il triplice fischio finale è andata a complimentarsi proprio con Mancini, a nostro avviso il vero vincitore di oggi. Tornando a noi, il nostro progetto continua: cerchiamo e cercheremo di migliorare giorno dopo giorno. Infine, ringrazio i nostri tifosi, i nostri tesserati e tutti coloro che credono nel nostro progetto e che ci sostengono giorno dopo giorno, al di là del risultato».



Gens Cantalupo-Micioccoli 0-1

Ometto

Luca Zappaterreno (Allenatore Gens Cantalupo): «Gara equilibrata nel primo tempo, quando abbiamo creato anche tre/quattro occasioni da gol; poi, il vantaggio degli ospiti ha cambiato tutto: il Micioccoli si è chiuso in difesa ed è stato tutto più difficile».

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «Una bella vittoria, ottenuta contro una squadra di alta classifica, che premia l'impegno e la serietà dei nostri giocatori. Siamo risaliti con tanta voglia di far bene ed il nostro obiettivo è quello di raggiungere il terzo posto. Abbiamo alle spalle una società che ci sostiene in modo encomiabile e possiamo schierare un gruppo di giocatori meravigliosi, dal comportamento eccezionale».



Poggio Bustone-Montopoli Calcio 1-1

Marioni (P), Filippi (M)

Stefano Santori (Presidente Poggio Bustone): «Partita dura e tosta. Siamo andati in vantaggio al 36’ del primo tempo, su un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Al 16’ della ripresa, però, abbiamo subìto il gol del pareggio avversario, avvenuto grazie ad un tiro da fuori area che ha preso alla sprovvista il nostro estremo difensore. Abbiamo creato molte occasioni da gol ma che, purtroppo, non sono state sfruttate al meglio dai nostri giocatori. Anche il Montopoli ha creato alcune occasioni da gol, sicuramente meno rispetto a noi. Quella però più incredibile capitata ai nostri avversari ha portato, dopo un rimpallo fortuito, due giocatori avversari a tu per tu con il nostro estremo difensore che però è stato molto abile a deviare la palla ed a mandarla sul fondo. Per questo “miracolo”, a lui vanno i miei complimenti. Viste le tante occasioni da gol, potevamo sicuramente portare i 3 punti a casa. Nonostante ciò, sapevamo della forza dei nostri avversari, che sono stati primi in classifica per metà campionato. A fine gara, purtroppo, c’è stato un episodio di disordine in campo, che però si è risolto nel miglior modo possibile. Nonostante ciò, personalmente, a prescindere da chi abbia fatto partire questa “scintilla”, porgo le mie scuse da parte di tutta la società e della comunità di Poggio Bustone. Ricordo che, nel match di andata, le due squadre hanno trascorso un amichevole terzo tempo. Peccato che la situazione ci sia sfuggita di mano. La cosa positiva è che il tutto si sia risolto per il meglio»»

Marco Colafigli (Capitano Montopoli Calcio): «Partita equilibrata e corretta, condita da un buon arbitraggio. L’unico errore che l’arbitro ha commesso è stato in occasione dell’azione in cui è stato assegnato il rigore ai padroni di casa, viziata da un netto fuorigioco ma, nonostante questa svista, faccio i complimenti proprio al direttore di gara per come ha arbitrato. Alla fin fine è stata una partita equilibrata e combattuta, perciò il pareggio è giusto. Nel finale si sono surriscaldati gli animi però tutto si è risolto per il meglio».



Pol.Poggio Moiano-Borgo Quinzio 1-1

G.Massimi (P), D.Fioravanti

Marco Romagnoli (Allenatore Pol.Poggio Moiano): «Avevamo meritato la vittoria fino al 96’, ovvero fino al loro gol del pareggio. Nella prima frazione, abbiamo avuto quattro occasioni limpide da gol, purtroppo mal sfruttate. Nella ripresa, nell’ ultima mezz’ora, abbiamo sofferto, anche a causa della stanchezza e, al 96’ da un lancio di 50 metri, abbiamo subìto il loro gol del pareggio. Nelle ultime due gare, abbiamo affrontato la prima e la seconda della classe ed abbiamo buttato, a mio avviso, 4 punti. Peccato».

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «Abbiamo affrontato la partita in maniera meno brillante del solito: eravamo un po’ sottotono. Abbiamo sofferto oltremodo nel primo tempo, forse a causa della stanchezza visto che siamo quasi a fine campionato. Siamo stati bravi, però, a reagire e, nella ripresa, abbiamo giocato meglio. Ci abbiamo creduto fino alla fine, riuscendo proprio agli sgoccioli della seconda frazione a raggiungere il pareggio. Complimenti agli avversari, che ci hanno tenuto testa fino alla fine del match».



Ponzano Romano-Torricella Sabina 1-0

D’Ascenzi

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «Partita molto equilibrata, condizionata sicuramente da un gran caldo. Poche le emozioni viste in campo: i nostri avversari hanno tenuto di più il pallino del gioco, ma noi ci siamo resi più pericolosi nella loro area di porta. Il match si è risolto nel finale, grazie ad un rigore concesso dal direttore di gara per un fallo su D’Ascenzi, realizzato proprio da quest’ultimo. Infine, un pensiero ai ragazzi del Santa Rufina: spero e speriamo di ritrovarli anche il prossimo anno. Ho letto le dichiarazioni del loro Presidente e, sinceramente, mi trovo d’accordo con quanto ha detto. A mio avviso, infatti, si poteva organizzare questo campionato in maniera differente».

Luca Pitorri (Dirigente Torricella Sabina): «Partita non brillante da parte di entrambe le formazioni. Dispiace perdere al 92’ su calcio di rigore».



Real Vazia-Rocca Valle Turano 6-0

Dessi, 2 Morelli, M.Cavolata, 2 Carmesini

Federico Vicari (Allenatore Real Vazia): «Partita subito messa sui binari giusti e conclusa nel migliore dei modi. I ragazzi sono stati bravi ad affrontare questo match con decisione e concentrazione, senza mai sottovalutare l’avversario. Ora, testa alle prossime gare».

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Quest’oggi abbiamo affrontato una squadra nettamente più forte di noi e che ci distacca in classifica di oltre 30 punti. Oggi avevamo tutta la difesa centrale squalificata ed eravamo a corto di uomini, a causa di alcuni ragazzi infortunati. Ovviamente, tutto ciò non avrebbe cambiato l’esito della gara. Abbiamo avuto poche occasioni, mal sfruttate. Poco da aggiungere».



Torpedo Rieti-Santa Rufina

Non disputata, assenza ospiti

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Dispiace, perché avremmo voluto giocare la gara: durante la settimana, ci siamo allenati proprio per giocarla e non per vincerla a tavolino. A mio avviso, quello creato è un buon campionato, organizzato bene dalla Federazione».

Vincenzo Strollo (Presidente Santa Rufina): «Come nella scorsa giornata, non riuscivamo ad arrivare al numero di giocatori necessari per disputare il match. Per tali motivi, abbiamo ritenuto opportuno non giocare».



Vigor Collevecchio-Fiamignano 2-0

M.De Santis, E.Pedacchia

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «La partita è stata molto combattuta, giocata con grinta da ambedue le formazioni. Siamo scesi in campo poco concentrati e molto frettolosi, sbagliando molti palloni facili; questo, ha creato molta confusione in fase offensiva ma siamo stati bravi a concedere poco o niente nella difensiva, terminando il primo tempo a reti inviolate. Nel secondo tempo siamo migliorati, cambiando modulo e qualche interprete; il primo gol viene da un passaggio filtrante di Brunetti per l'ottimo inserimento di De Santis, che fulmina il portiere con un diagonale preciso. Dopo il vantaggio, gli avversari hanno alzato il baricentro e su una palla persa è scaturito il raddoppio, un pallone in verticale a scavalcare la difesa concluso magistralmente con un tiro da 30 metri di Pedacchia, che scavalca il portiere. Complimenti ai ragazzi, che sono stati bravi a soffrire e cinici in zona gol».

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Quest’oggi abbiamo incontrato una squadra molto antisportiva e scorretta. A mio avviso, questa di oggi non è stata una partita di calcio ma una vera e propria caccia all’uomo, che i padroni di casa hanno fatto nei confronti dei nostri calciatori. Inoltre, anche la tifoseria di casa non è stata tranquilla: durante il match, infatti, alcuni sostenitori della Vigor se la sono cominciata a prendere con alcune ragazze ed alcuni ragazzini che fanno parte del nostro gruppo tifosi: atteggiamento vergognoso; inoltre, tutto ciò ha condizionato i nostri ragazzi, che si sono innervositi e preoccupati per ciò che stava avvenendo al di fuori del terreno di gioco. Per quanto riguarda la partita, è stata una sconfitta non giusta. Abbiamo sprecato dieci occasioni nitide da gol mentre loro sono stati molto fortunati nel fare due eurogol: 2 tiri e 2 gol. Nonostante la sconfitta, ora testa alla prossima gara».



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 61

Atletico Cantalice 54

Gens Cantalupo* 49

Micioccoli 46

Real Vazia 44

Montopoli Calcio 42

Atletico Torano 41

Pol.Poggio Moiano 40

Fiamignano 38

Casperia 37

Torpedo Rieti 32

Poggio Bustone 31

Torricella Sabina 25

Vigor Collevecchio 23

Ponzano Romano 14

Torri in Sabina* 11

Rocca Valle Turano 7

Santa Rufina 6

*una partita in meno



PROSSIMA TURNO, VIII DI RITORNO

Sabato 21, ore 16

Borgo Quinzio-Atletico Torano

Fiamignano-Real Vazia

Micioccoli-Casperia

Santa Rufina-Vigor Collevecchio

Torri in Sabina-Pol.Poggio Moiano

Torricella Sabina-Torpedo Rieti

Rocca Valle Turano -Poggio Bustone (ore 16.30)

Domenica 22, ore 16.30

Atletico Cantalice-Ponzano Romano

Montopoli Calcio-Gens Cantalupo

