di Raffaele Passaro

RIETI - Netta vittoria dei ragazzi di mister Vicari, che si impongono sui giocatori del Rocca Valle sia sul piano del risultato (6-0) che su quello del giro e possesso palla.



Partita messa subito bene dai padroni di casa, che vanno in vantaggio dopo soli due giri d’orologio: N.Cavolata, da rimessa laterale offensiva, lancia il pallone in area dove Dessi, lasciato colpevolmente solo, insacca al volo alle spalle di Ricci. Real Vazia che appare in gran forma e sempre pericoloso quando supera la linea di centrocampo; gli ospiti provano a giocare in contropiede. Al 14’ è Morelli ad andare in gol, sfruttando l’ottimo assist di Jonuzi: l’attaccante di casa, lanciato sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con l’estremo difensore ospite e lo spiazza con un preciso piatto destro. Il primo tempo, perciò, si chiude sul punteggio di 2-0.



Secondo tempo che è l’esatta copia del primo: trascorrono, infatti, pochi minuti e Vazia piazza il tris: su un lancio dalle retrovie, ancora Morelli va in gol, entrando in area dalla fascia destra e dopo aver dribblato il difensore e messo il pallone sul primo palo. Vazia totalmente in controllo del match. Tanto è vero che, dopo 3’, cala il poker con lo splendido gol di Cavolata, bravo a tirare una cannonata dal limite dell’area che si spegne nel sette alle spalle di Ricci. Al 16’ è Carmesini, da poco entrato, a siglare il 5-0: l’attaccante sfrutta un ottimo retropassaggio di Jonuzi, si infila in area e piazza il pallone tra difensore e portiere. Gol del tennistico 6-0 arriva allo scadere della ripresa, quando ancora Carmesini, su un lancio dalle retrovie, anticipa Ricci in uscita e lo beffa con un superbo pallonetto: il portiere ospite riesce solo a toccare il pallone con la punta delle dita ma non riesce ad evitare che la palla finisca in rete. Sul finale, Rocca Valle prova a siglare il gol della bandiera ma per due volte Vellucci, a tu per tu con Camara, tira addosso a quest’ultimo, che quest’oggi mantiene la porta inviolata. Al “Comunale” di Vazia, perciò, finisce così: Real Vazia batte Rocca Valle Turano 6-0: i reatini restano al quinto posto con 44 punti, mentre i turanensi al penultimo con 7.



I COMMENTI

Federico Vicari (Allenatore Real Vazia): «Partita subito messa sui binari giusti e conclusa nel migliore dei modi. I ragazzi sono stati bravi ad affrontare questo match con decisione e concentrazione, senza mai sottovalutare l’avversario. Ora, testa alle prossime gare».

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «Quest’oggi abbiamo affrontato una squadra nettamente più forte di noi e che ci distacca in classifica di oltre 30 punti. Oggi avevamo tutta la difesa centrale squalificata ed eravamo a corto di uomini, a causa di alcuni ragazzi infortunati. Ovviamente, tutto ciò non avrebbe cambiato l’esito della gara. Abbiamo avuto poche occasioni, mal sfruttate. Poco da aggiungere».



IL TABELLINO

Real Vazia : Camara, Galasso (dal 1’ st. Di Luzio), N.Cavolata, Faraglia, Micheli, Cavalli, Jonuzi (dal 25’ st. Scappa, A.Cavolata, Dessi (dal 22’ st. Rossi), M.Cavolata (dal 8’ st. Paglia), Morelli (dal 8’ st. Carmesini). All. Federico Vicari

Rocca Valle Turano : C.Ricci, Ferri (dal 18’ st. V.Scipioni), Testa, A.Ricci, Di Giacinto (dal 32’ st. Faraglia), Benvenuti, I.Scipioni, Vollera (dal 35’ st. Rado), Sidiki (dal 17’ st. F.Monaco), Vellucci, Di Mattia (dal 9’ st. Montuori). A disposizione: Angher. All. Andrea Piola

Arbitro : Matteucci di Rieti

Reti : 2’ pt. Dessi, 14’ pt. e 3’ st. Morelli, 6' st. M.Cavolata, 16’ e 43’ st. Carmesini

Note : ammoniti: Micheli (V); angoli: 3-2.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13



