di Raffaele Passaro

RIETI - Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Terza categoria, vince ancora la capolista Borgo Quinzio, vittoriosa in casa 3-0 contro l’arcigna formazione del Casperia; si ferma, momentaneamente, la Gens Cantalupo, la quale dovrà recuperare il derby contro Torri in Sabina a causa di un errore nella comunicazione dell’orario di gioco al direttore di gara. Vince, di misura, l’altra inseguitrice della capolista, l’Atletico Cantalice: i ragazzi di mister Bruni vincono, nel finale, su una buona Pol.Poggio Moiano.



Nella lotta al terzo posto, pareggia, in casa, Micioccoli contro un buon Poggio Bustone mentre, il Real Vazia di mister Vicari, espugna 0-3 il campo dell’ex capolista Montopoli Calcio. In questa giornata, inoltre, si sono verificati 3 pareggi: 1-1 tra la matricola Rocca Valle Turano e la Vigor Collevecchio; 2-2 tra la formazione tiberina del Ponzano Romano e la squadra reatina della Torpedo Rieti e 1-1 tra Torricella Sabina e Atletico Torano. Chiude la lista dei match della sesta giornata, la vittoria a tavolino del Fiamignano: vittoria, arrivata a causa della rinuncia, da parte del Santa Rufina, a giocare il match.



Atletico Cantalice-Pol.Poggio Moiano 1-0

Bernard

Lorenzo Bruni (Allenatore Atletico Cantalice): «Vittoria di misura. Abbiamo affrontato una buona squadra, che ci ha anche creato qualche problema. E’ stata, perciò, una bella partita, corretta ed equilibrata. Nel primo tempo, vi sono state poche azioni degne di nota da entrambe le formazioni. Nel secondo tempo, abbiamo creato qualcosa in più della prima frazione. Verso la fine del match, siamo andati in vantaggio approfittando di una loro disattenzione difensiva. Per noi non è stato facile giocare, a causa di tre fattori che ci hanno condizionato: il grande caldo, l’ottimo gioco dei nostri avversari e la pausa delle vacanze pasquali, che hanno sicuramente interrotto il ritmo che avevamo. Per concludere, faccio i complimenti a miei ragazzi, che ci hanno creduto fino alla fine. Ora, testa alla prossima».

Marco Romagnoli (Allenatore Pol.Poggio Moiano): «Partita molto equilibrata. I nostri avversari, hanno siglato il gol vittoria negli ultimi minuti della ripresa, approfittando di un nostro errore. Inoltre, entrambe le squadre hanno colpito due pali, creando le stesse azioni da gol: per tali motivi, a mio avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».



Borgo Quinzio-Casperia 3-0

Natalini, Del Re, Micarelli

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio): «I miei ragazzi, come al solito, sono scesi in campo con la voglia di lottare e di vincere. Abbiamo incontrato una buona squadra, capace e ben messa in campo. E’ stato un match equilibrato, sbloccato dai ragazzi nel primo tempo. Successivamente, ci è stato annullato un gol 5’ dopo averlo segnato: è stata strana ed inusuale la modalità che l’arbitro ha adottato per annullare il gol, creando sia in campo che al di fuori molta confusione. Nonostante questo imprevisto, abbiamo avuto la forza di reagire, siglando successivamente altri due gol. Questa è sicuramente una vittoria importante, che ci permette di allungare ancora sulle nostre inseguitrici. Altra nota positiva di giornata è che abbiamo portato in gol quest’oggi altri due giocatori della rosa, dimostrando che abbiamo una squadra competitiva, capace ed in perfetta forma».

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Nonostante il risultato rotondo e netto, siamo soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi. Nel primo tempo, siamo andati in svantaggio grazie ad un eurogol di un giocatore avversario. In realtà, il primo tempo si sarebbe potuto chiudere anche sullo 0-0, a mio avviso il risultato più giusto per quello che si è visto nei primi 45’. Abbiamo tenuto testa ad un’ottima squadra: la loro posizione in classifica dice tanto. Nota negativa, a mio avviso, la loro poca sportività: vi sono stati alcuni interventi fallosi molto duri, evitabili a mio avviso. Infine, per concludere, accettiamo la sconfitta e pensiamo subito alla prossima gara, il derby contro Torri in Sabina».



Fiamignano-Santa Rufina

Non disputata, assenza ospiti

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Avremmo preferito vincer sul campo. Dispiace quando si verificano queste cose, ovvero che una società va in difficoltà a livello tale da non poter disputare un match».

Vincenzo Strollo (Presidente Santa Rufina): «Come nella scorsa giornata, non riuscivamo ad arrivare al numero di giocatori necessari per disputare il match. Per tali motivi, abbiamo ritenuto opportuno non giocare».



Micioccoli-Poggio Bustone 1-1

Ometto (M), D.Mostarda (P)

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «Quella vista non è la mia squadra. Di solito, le mie squadre mettono grinta in tutto ciò che fanno. E' mancata la grinta e la lotta su ogni pallone. In settimana, lavoreremo di più. Mancavano all’appello 3 o 4 pedine importanti e qualche ragazzo ha avuto un leggero calo. Ora testa alla prossima».

Armando Santori (Allenatore Poggio Bustone): «Soddisfatto della prestazione. Nonostante qualche assenza, il gruppo è completo e compatto. Pareggio che ci sta stretto, per le occasioni che abbiamo creato».



Montopoli Calcio-Real Vazia 0-3

Nucci, Carmesini, Paglia

Marco Colafigli (Capitano Montopoli Calcio): «Sconfitta rotonda solo nel risultato. Abbiamo affrontato una buonissima squadra. Purtroppo, l’arbitraggio non è stato all’altezza di alcuna categoria di calcio: due, infatti, sono stati gli errori grossolani del direttore di gara, che non ha fischiato fuorigioco nelle azioni che hanno portato a due gol dei nostri avversari. La nostra sconfitta, potrebbe anche essere meritata, a prescindere dall’arbitraggio. Inoltre, le decisioni del direttore di gara, confusionali e decisive ambo le parti, avrebbero potuto surriscaldare gli animi in campo; ciò, fortunatamente, non è avvenuto. Vorrei sottolineare, infatti, la grande correttezza dei 22 giocatori presenti sul terreno di gioco».

Federico Vicari (Allenatore Real Vazia): «Grande prestazione dei ragazzi. Abbiamo giocato una grande partita, su un campo ostico e contro un’ottima squadra».



Ponzano Romano-Torpedo Rieti 2-2

2 D’Ascenzi (P), L.Rosati, E.Silvestri (T)

Samuele Proietti (Vice-Allenatore Ponzano Romano): «I ragazzi ci tenevano tanto a riscattare la brutta prestazione fornita la scorsa giornata, contro l’Atletico Torano. Siamo andati in svantaggio a metà della prima frazione, grazie ad un bellissimo gol da fuori di un giocatore avversario. Successivamente, abbiamo avuto noi il pallino del gioco. Nonostante ciò, siamo riusciti a pareggiare il conto dei gol solo nella ripresa. Sul finale, abbiamo subìto il gol dell’ 1-2 ancora su un tiro da fuori, secondo me da annullare per un controllo con la mano da parte del giocatore avversario. Abbiamo avuto la reazione giusta e siamo riusciti a pareggiare ancora una volta sul finire di gara. Il pareggio, a mio parere, è il risultato più giusto. Infine, per concludere, faccio un augurio speciale ad un nostro tesserato, Gioele Allegrini, che è diventato padre, da poco, di due gemellini».

Luca Basilici (Allenatore Torpedo Rieti): «Partita condizionata dal primo caldo di stagione. Siamo andati due volte in vantaggio e due volte ripresi. Il pareggio, purtroppo, è arrivato nei minuti di recupero, su un calcio da fermo. Purtroppo, abbiamo buttato due punti, anche se gli avversari non hanno rubato nulla. Nota di merito va al ragazzo più giovane del gruppo, Leonardo Rosati, autore di uno splendido gol».



Rocca Valle Turano-Vigor Collevecchio 1-1

Rado (R), Pedacchia (V)

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «I ragazzi si sono espressi a lunghi tratti da squadra. Pur se gli avversari avevano oltre il triplo dei nostri punti, siamo riusciti ad avere una buona superiorità territoriale, anche se non abbiamo sfruttato a dovere due o tre occasioni da gol. Resta un po' di rammarico».

Mirko Boni (Allenatore Vigor Collevecchio): «Partita difficile, per le assenze e per gli infortuni a partita in corso. Nella prima mezz'ora di gioco, ho dovuto fare 3 cambi per infortunio, tra cui un difensore centrale, un esterno e una punta. Questo ha complicato i nostri piani! Siamo passati in vantaggio dopo 20’, poi potevamo raddoppiare con un tiro di Brunetti che ha colpito il palo interno, per poi finire tra le braccia del portiere. Ad inizio ripresa, in contropiede, potevamo finalizzare meglio alcune situazioni; poi, per un quarto d'ora, ci siamo concessi agli avversari, abbassandoci troppo e, dopo alcune azioni pericolose degli avversari, abbiamo subìto il pareggio. Potevano vincere entrambi le formazioni ma il pareggio è sembrato il risultato più giusto».



Torri in Sabina-Gens Cantalupo

Rinviata per un errore dell'Aia nel comunicare l'orario del match all'arbitro. Ostili di Rieti infatti è arrivato al campo intorno alle 13.30 avendo come orario sulla designazione le 14.30. In realtà il match si sarebbe dovuto disputare come da programma Figc alle 16. L'arbitro per impegni di lavoro non sarebbe potuto restare fino a quell'ora, per cui alle 15.15 ha lasciato l'impianto. La società di casa ha comuncato al Pronto Aia il problema: è subito partita la ricerca di un sostituto che però non è stato trovato. Per cui la partita sarà riprogrammata: prima data disponibile mercoledì 17 aprile, altrimenti mercoledì 16 maggio.



Torricella Sabina-Atletico Torano 1-1

Proni (T), De Angelis (A)

Manuele Castellano (Dirigente Torricella Sabina): «Buon inizio di gara dei ragazzi, che hanno creato diverse occasioni ed hanno limitato le avanzate degli avversari. Intorno al 40’, arriva il nostro gol, su un imbucata del nostro 6, Proni, che con la punta anticipa il portiere e la infila in porta. Nel secondo tempo, gli avversari aumentano il caos in campo, che già nel primo tempo avevano tenuto su alti livelli, mandando in confusione l'arbitro e, di conseguenza, anche i nostri ragazzi. Con tale situazione, loro crescono nella prestazione, fino a realizzare il gol del pareggio. Sul finale, in un clima quasi surreale di confusione, entrambe le squadre cercano di conquistare la vittoria, fino al triplice fischio, che mette fine alla confusione».

Dario Di Francesco (Presidente Atletico Torano): «Pareggio ingiusto: troppi errori sotto porta e un rigore clamoroso non dato negli ultimi minuti. Sempre peggio».



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 60

Atletico Cantalice 51

Gens Cantalupo* 49

Micioccoli 43

Real Vazia, Atletico Torano, Montopoli Calcio 41

Pol.Poggio Moiano 39

Fiamignano 38

Casperia 34

Torpedo Rieti 32

Poggio Bustone 30

Torricella Sabina 25

Vigor Collevecchio 20

Torri in Sabina* 13

Ponzano Romano 11

Rocca Valle Turano 7

Santa Rufina 6



PROSSIMO TURNO, VII GIORNATA DI RITORNO

Sabato 14, ore 16

Atletico Torano-Atletico Cantalice

Gens Cantalupo-Micioccoli

Ponzano Romano-Torricella Sabina

Real Vazia-Rocca Valle Turano

Torpedo Rieti-Santa Rufina

Domenica 15 ore 11

Casperia-Torri in Sabina

Vigor Collevecchio-Fiamignano

Poggio Bustone-Montopoli Calcio (ore 16)

Pol.Poggio Moiano-Borgo Quinzio (ore 16)

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



