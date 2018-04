di Raffaele Passaro

RIETI - Gara combattuta quella vista quest’oggi al Gudini di Rieti, tra un Micioccoli apparso spento e un Poggio Bustone grintoso e reattivo terminata 1-1.



Primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni. Micioccoli tenta subito di aprire il match, pressando molto alto i giocatori del Poggio Bustone. Nonostante ciò, sono gli ospiti ad andare in vantaggio, al 16’: sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla trequarti offensiva del Poggio Bustone, è Battisti a servire in area di rigore Rinaldi che, con un preciso piatto destro, insacca alle spalle del portiere di casa. Primo tempo che si conclude con un buon possesso palla di Micioccoli, che tenta invano di riaprire la gara ma, al duplice fischio del direttore di gara, il match si chiude sul punteggio di 0-1.



Secondo tempo subito esplosivo. Dopo solo un giuro d’orologio, Ometto a pareggiare il punteggio a favore dei padroni di casa: il numero 11 approfitta di un bellissimo e smarcante passaggio filtrante di Graziani, che mette l’attaccante a tu per tu con il portiere ospite e lo batte con un preciso diagonale. Dopo questo spunto iniziale, la partita si rimette in equilibrio. Poche le conclusioni, tanti i contrasti a centrocampo. Nel finale, è Poggio Bustone a rendersi pericoloso, con qualche ripartenza insidiosa ma ben controllata dagli uomini di Mister Attorre. Al Gudini di Rieti, perciò, finisce così: Micioccoli 1 Poggio Bustone 1.



I COMMENTI

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «Quella vista oggi non è la mia squadra. Di solito, le mie squadre mettono grinta in tutto ciò che fanno. Proprio oggi, è mancata la grinta e la lotta su ogni pallone. In settimana, lavoreremo di più. Oggi mancavano all’appello 3 o 4 pedine importanti e qualche ragazzo ha avuto un leggero calo. Ora testa alla prossima».

Armando Santori (Allenatore Poggio Bustone): «Soddisfatto della prestazione. Nonostante qualche assenza, il gruppo è completo e compatto. Pareggio che ci sta stretto, per le occasioni che abbiamo creato quest’oggi».



IL TABELLINO

Micioccoli : Aquilini, Colantoni, Deli, Eleuteri (dal 20’ pt. Grillo), Graziani (dal 12’ st. Maiezza), Martini, Mastroiaco, Ometto, Polidori (dal 25’ st. Fernane), Rosati (dal 19’ st. Mei), Thiam (dal 7’ st. Quinzi). A disp. Ranalli, Scappa. All. Roberto Attorre

Poggio Bustone : Barbante, Ianni, Rubimarca, A.Battisti (dal 12’ st. Sampalmieri), F.Desideri, M. Gentileschi (dal 34’ st. Barberini), Piacente (dal 36’ st. R.Desideri), Santori (dal 12’ st. R.Desideri), Rinaldi. A disp. A. Battisti, Pagiusco, D.Mostarda. All. Armando Santori.

Arbitro : Bejan di Rieti

Reti : 1’ st. Ometto (M), 16’ pt. Rinaldi (P)

Note . Ammoniti: Ometto, Mei, Mastroiaco, Martini, Quinzi (M), F.Desideri, Marioni, Rubimarca; angoli: 7-8.

Sabato 7 Aprile 2018



