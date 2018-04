di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo lo stop per le vacanze Pasquali, tornano in campo le squadre di Terza categoria. I ragazzi delle 18 squadre di Rieti e provincia giocheranno domani, sabato 7 aprile, e domenica 8, tutti alle 16.



La capolista Borgo Quinzio giocherà in casa contro Casperia mentre le sue due inseguitrici, Gens Cantalupo ed Atletico Cantalice, se la vedranno rispettivamente contro Torri in Sabina e Pol.Poggio Moiano. Vogliosa di tenere il passo delle prime tre è Micioccoli, che giocherà in casa, al “Gudini” di Rieti, contro Poggio Bustone. L’altra squadra di Rieti, la Torpedo, sarà ospitata a Gavignano Sabino dalla formazione romana del Ponzano Romano, mentre la matricola Santa Rufina sarà ospitata a Brusciano dal Fiamignano di mister Lucentini. Chiude la lista dei match di sabato, il confronto tra Torricella Sabina ed Atletico Torano.



Tre i match in programma per domenica: come già detto, l’Atletico Cantalice sfiderà la Pol.Poggio Moiano, il Real Vazia di mister Vicari se la giocherà in casa del Montopoli Calcio e l’altra matricola, Rocca Valle Turano, giocherà in casa contro la Vigor Collevecchio.



PROGRAMMA GARE, VI DI RITORNO

Sabato 7 aprile, ore 16

Borgo Quinzio-Casperia (arbitro Turchetti di Rieti)

Fiamignano-Santa Rufina

Micioccoli-Poggio Bustone (a Rieti, Gudini, arbitro Bejan di Rieti)

Ponzano Romano-Torpedo Rieti (a Gavignano, arbitro A.Bertini di Rieti)

Torri in Sabina-Gens Cantalupo (arbitro Ostili di Rieti)

Torricella Sabina-Atletico Torano

Domenica 8, ore 16

Atletico Cantalice-Pol.Poggio Moiano (arbitro Scelfo di Rieti)

Montopoli Calcio-Real Vazia (arbitro Aguzzi di Rieti)

Rocca Valle Turano-Vigor Collevecchio (a Mercatello, arbitro Siby di Rieti)



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 57

Gens Cantalupo 49

Atletico Cantalice 48

Micioccoli 42

Montopoli Calcio 41

Atletico Torano 40

Pol.Poggio Moiano 39

Real Vazia 38

Fiamignano 35

Casperia 34

Torpedo Rieti 31

Poggio Bustone 29

Torricella Sabina 24

Vigor Collevecchio 19

Torri in Sabina 13

Ponzano Romano 10

Santa Rufina, Rocca Valle Turano 6

