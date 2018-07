di Raffaele Passaro

RIETI - Ventisei vittorie, cinque pareggi e solo tre sconfitte. Questi i numeri della formazione vincitrice del campionato di Terza categoria di Rieti: l’Asd Borgo Quinzio. La formazione granata, allenata dal mister Tomassetti, che ha mandato in gol ben 16 giocatori su una rosa di 27 uomini, si appresta ora a partecipare al campionato di Seconda categoria, che comincerà in autunno.



«Siamo molto contenti di essere tornati in Seconda categoria» ha dichiarato la presidente della squadra, Tamara Fioravanti. «Da tantissimo la formazione del Borgo Quinzio non ritornava in Seconda da vincente del campionato di Terza. Qualche anno fa, abbiamo giocato in Seconda, però non avevamo vinto il campionato di Terza ma eravamo solo rientrati nel ripescaggio».



Ora, però, è già tempo di pensare al futuro. «Ci stiamo già attivando per preparare al meglio questa nuova esperienza. Sono molto contenta di annunciare che gran parte dei ragazzi, che facevano parte della rosa dell’anno scorso, hanno deciso di rimanere con noi, in questa che noi consideriamo una grande famiglia. Sicuramente il nostro principale obbiettivo è quello di fare il meglio possibile, magari cercando di salvarci e di rimanere a lungo in Seconda. Abbiamo acquisito una buona forma mentis per fare un buon campionato: posso affermare che abbiamo i numeri per farcela! Per quanto riguarda la rosa, abbiamo deciso di seguire il mantra “squadra che vince, non si cambia”, perciò sarà riconfermato sia lo staff tecnico che quello dirigenziale dello scorso anno. Per quanto riguarda la rosa, sicuramente inseriremo nuovi innesti, ma sono felice che ci sarà comunque lo “zoccolo duro” che ha giocato in Terza categoria. Per quanto riguarda il campo, posso dichiarare che non potremo giocare nel nostro campo abituale, in quanto è omologato solo per partite di Terza categoria. Proprio in questi giorni, infatti, stiamo cercando un campo da gioco nei paesi limitrofi. Ovviamente, perciò, giocheremo “fuori casa” anche le partite che avremmo dovuto giocare in casa, ovvero le dovremo giocare in un campo neutro. Speriamo che questo non comporti un’assenza dei nostri tifosi, i quali ci hanno aiutato per tutto il percorso fatto nel campionato della scorsa stagione.

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:08



