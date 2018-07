di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo un campionato a tratti esaltante, specialmente verso il finale quando c’era in ballo il quarto posto, l’Atletico Torano è già pronto ad affrontare l' avventura della stagione 2018/19. Probabilmente sarà una nuova avventura, poiché i tori gialloblù, come sostiene il dirigente della squadra, Roberto Cattivera, potrebbero partecipare al campionato di Seconda categoria.



«Abbiamo fatto domanda per il ripescaggio in Seconda categoria» dice Cattivera. Inoltre, quest’ultimo, fa un bilancio del futuro della formazione del Cicolano: «Abbiamo rinnovato la dirigenza, inserendo 4-5 uomini d’esperienza. Per quanto riguarda la rosa, abbiamo svincolato alcuni giocatori e, nei prossimi giorni, riprenderemo i giocatori che hanno giocato con noi lo scorso anno ma che ora sono svincolati, a causa del loro contratto, di tipo annuale. Infine, sempre per quel che riguarda l’organico, stiamo cercando alcuni giocatori di livello da inserire, come un portiere, un difensore centrale e due attaccanti, uno centrale e uno laterale. È stato confermato, invece, il mister: sarà ancora Remo Amanzi a guidare la squadra».



«Aspettative future ? Beh, se giocheremo in Seconda categoria, l’obiettivo principale sarà quello di terminare la stagione nella parte sinistra della classifica mentre, in caso di partecipazione al campionato di Terza, l’unica cosa da fare è vincere il campionato! Visto il livello della squadra, speriamo di poter giocare in Seconda, se non quest’anno, almeno il prossimo ancora. Siamo, comunque, fiduciosi».

