di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo una stagione esaltante, l’Atletico Cantalice è pronta a partecipare al campionato di Seconda categoria. La formazione bianco-rossa ha già fatto domanda per il ripescaggio e, secondo quello che afferma il presidente della squadra, «abbiamo altissime percentuali di poter giocare in Seconda».



Lo stesso presidente, Alessandro Vannicelli, parla di come sia nato il progetto dell’Atletico Cantalice: «Tutto è nato l’anno scorso. Eravamo quattro amici al bar, a cui è venuta l’idea di creare una squadra di calcio. Abbiamo creato una bella realtà, raccogliendo il consenso di 25-26 giocatori in poco meno di due settimane. Lo scorso anno abbiamo cominciato il campionato di Terza senza essere tra i favoriti. A suon di vittorie, però, abbiamo raggiunto la giusta consapevolezza, cercando di andare avanti, senza porci limiti. Abbiamo raggiunto, pian piano, risultati incredibili ed insperati. Fa piacere vedere la nostra squadra lì in alto».



Ovviamente, il presidente Vannicelli pensa anche al futuro: «Viste le alte percentuali di poter giocare in Seconda categoria, stiamo cercando nuovi innesti di livello, per poter affrontare nella migliore maniera questo campionato. Tutto il nostro staff, sia quello tecnico che quello dirigenziale, è stato riconfermato. A guidare la squadra, perciò, sarà ancora il mister Lorenzo Bruni, che ha fatto un ottimo lavoro lo scorso anno. Aspettative? Speriamo di poter fare un buon campionato, magari cercando di arrivare nei primi dieci posti in classifica. Infine, speriamo di continuare a far crescere questa società, cercando magari di raggiungere alti e prestigiosi obiettivi che, solo un anno fa, quei quattro amici al bar potevano solo sognare».

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



