di Raffaele Passaro

RIETI - Un gol per tempo regala i 3 punti alla formazione allenata da mister Attorre e, così, la formazione reatina consolida la quarta posizione in partita. Una Casperia grintosa ma poo produttiva in avanti quella vista oggi in campo al “Gudini” di Rieti. Per gli ospiti, questo è il decimo stop in stagione.



Primo tempo ricco di intensità a centrocampo, trame di gioco strette e grande pressing. Entrambe le due formazioni si studiano per buona parte della frazione tentando, di tanto in tanto, qualche conclusione da fuori. Tutto ciò accade fino al 28’ quando Ometto, su un bel cross dalla sinistra di Mastroiaco, stacca altissimo in area dal secondo palo e, di testa e in driven shot, insacca la palla sul primo, dopo il tocco del pallone proprio sull’interno del montante. Casperia prova a reagire ma la conclusione più importante arriva al 42’ quando Benzi riceve palla in area di rigore e, a tu per tu con il portiere di casa, tira fuori. Il primo tempo, perciò, si conclude così: Micioccoli 1 Casperia 0.



Secondo tempo ancora molto equilibrato. Casperia ci prova ancora con qualche tiro dal limite, talvolta sfruttando le punizioni dal limite: al 7’, infatti, è Sagoleo a sfiorare il gol con una bella punizione dai 17 metri mentre al 20’ è Benzi a sfiorare il gol, con una potente ma poco precisa conclusione di collo pieno. Nel mentre, al 10’ Micioccoli raddoppia: in contropiede 3vs3 Ometto effettua uno splendido filtrante alto sulla sinistra verso la corrente Cecchetelli che entra in area di rigore ed effettua un ottimo passaggio per Graziani il quale tira il pallone in rete, annullando anche tocco del portiere ospite, bravo ma sfortunato nel non riuscire ad evitare il gol. Al 39’ accade ciò che spezza in due la partita, ovvero la seconda ammonizione a Sagoleo, il quale è costretto ad uscire dal terreno di gioco ed a lasciare i suoi compagni in 10. Da quel momento, il Casperia non riesce più a combattere e Micioccoli gestisce il pallone, talvolta creando alcuni buoni contropiedi ma fallendo negli ultimi 20 metri. Al “Gudini” di Rieti, perciò, finisce così: Micioccoli batte Casperia 2-0.



I COMMENTI

Roberto Attorre (Allenatore Micioccoli): «Dopo il match contro la Gens avevo paura di un calo di concentrazione. Così, fortunatamente, non è stato e siamo stati bravi ed abili a portare i 3 punti a casa. A mio avviso, il nostro impianto è uno dei migliori ma questo caldo questo tesso campo ci penalizza. Faccio i complimenti al Casperia: è una squadra ben messa in campo e ben preparata. Infine, faccio i complimenti ai miei ragazzi: sono orgoglioso di averli conosciuti e di poterli allenare e per tutto ciò devo ringraziare il presidente Zamporlini e i dirigenti Angeletti, Deli e Martellucci. Per concludere, note di merito vanno in particolare a Mastroiaco e Mei, il quale si sacrificano e danno il massimo sempre, in ogni partita. L’arbitraggio odierno è stato ottimo e, a proposito di questo, vorrei fare i complimenti a tutti gli arbitri della sezione di Rieti per come arbitrano e per come si stanno formando; molte volte vengono attaccati ma, in realtà, fanno bene il loro lavoro».

Massimo Petrocchi (Dirigente Casperia): «Partita decisa da due nostri errori difensivi. E’ stato un match equilibrato e, a mio avviso, il risultato è bugiardo. Ovviamente, merito ai padroni di casa per averci creduto ed essere stati più cinici. Oggi noi abbiamo dato tutto e di questo sono molto contento. Dispiace per la poca freddezza sotto porta che oggi non abbiamo messo in campo».



IL TABELLINO

Micioccoli: Cecchetelli (dal 11’ st. Fernane), Colantoni, Eleuteri (dal 8’ st. Thiam), Graziani (dal 17’ st. Mei), Maiezza, Mastroiaco, Miccioni (dal 43’ st. Quinzi), Ometto, Polidori, F.Rosati (dal 35’ st. Scappa), T.Rosati. A disposizione: Ranalli. All. Roberto Attorre

Casperia: Proreschi, Filipponi (dal 25’ st. Stefanini), Papi, Flamini, F.Colletti, Colangeli, Gioia, Benzi, Sapora, Sagoleo, Guarino (dal 15’ st. Renzi). A disposizione: Mancini, Stazi, S.Colletti. All. Massimo Petrocchi

Arbitro: Mittarelli di Rieti

Reti: 28’ pt. Ometto, 10’ st. Graziani

Note: ammoniti: T.Rosati (M), Papi, Sagoleo (x2); espulsi: Sagoleo. angoli: 3-4.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



