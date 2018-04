di Raffaele Passaro

RIETI - Tutto è pronto per la settima giornata del campionato di Terza categoria. A 10 giornate dalla fine della competizione, la situazione è ancora in bilico, con la capolista Borgo Quinzio che tenta la fuga, mentre Gens Cantalupo ed Atletico Cantalice lottano per il secondo posto; intanto, Micioccoli osserva questa bagarre del secondo posto, tentando silenziosamente l’assalto al terzo gradino del podio.



Cinque i match in programma per la giornata di domani, sabato 14: sfida d’alta classifica a Cantalupo, dove la Gens di mister Zappaterreno sfida il Micioccoli di mister Attorre; al “Gudini”, invece, andrà in scena il derby reatino tra la Torpedo Rieti ed il Santa Rufina. Quest’ultima ha rinunciato a giocare le ultime due giornate a causa dei pochi uomini a disposizione, perdendo di fatto entrambi i match a tavolino e, inoltre, le sono stati detratti due punti in classifica come penalizzazione: ora, infatti, la squadra reatina staziona in ultima posizione, con 5 punti all’attivo. A Borgorose, intanto, si assisterà ad un altro match clou, quello tra Atletico Torano ed Atletico Cantalice, ovvero tra rispettivamente il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Forti della netta vittoria esterna ai danni dell’ex capolista Montopoli, sono i ragazzi del Real Vazia, impegnati in casa contro Rocca Valle Turano. Chiude la lista degli anticipi, il match di Gavignano Sabino tra Ponzano Romano e Torricella Sabina.



Domenica di Terza alquanto spezzettata: alle ore 11, giocheranno in casa Casperia e Vigor Collevecchio, rispettivamente contro Torri in Sabina e Fiamignano; alle ore 16, infine, andranno in scena gli ultimi due match in programma: Poggio Bustone ospiterà, sul campo casalingo di S.Pietro, il Montopoli Calcio mentre la capolista Borgo Quinzio sarà di scena tra le mura amiche della Pol. Poggio Moiano. Intanto, ieri è stata resa nota la data di recupero del derby tra Torri in Sabina e Gens Cantalupo, che era stata rinviata per un errore nella comunicazione con il direttore di gara: il match si giocherà il 18 Aprile alle ore 17:30.



PROGRAMMA GARE, VII GIORNATA DI RITORNO

Sabato 14 ore 16

Atletico Torano-Atletico Cantalice (arbitro Mittarelli di Rieti)

Gens Cantalupo-Micioccoli (arbitro Serafini di Rieti)

Ponzano Romano-Torricella Sabina (a Gavignano, arbitro Ostili di Rieti)

Real Vazia-Rocca Valle Turano (arbitro Matteucci di Rieti)

Torpedo Rieti-Santa Rufina (a Rieti, Gudini, arbitro Siby di Rieti)

Domenica 15 ore 11

Casperia-Torri in Sabina (arbitro Bordoni di Rieti)

Vigor Collevecchio-Fiamignano (arbitro Bejan di Rieti)

ore 16

Poggio Bustone-Montopoli Calcio (a S.Pietro, arbitro J.Bertini di Rieti)

Pol.Poggio Moiano-Borgo Quinzio (arbitro Turchetti di Rieti)



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 60

Atletico Cantalice 51

Gens Cantalupo* 49

Micioccoli 43

Real Vazia, Atletico Torano, Montopoli Calcio 41

Pol.Poggio Moiano 39

Fiamignano 38

Casperia 34

Torpedo Rieti 32

Poggio Bustone 30

Torricella Sabina 25

Vigor Collevecchio 20

Torri in Sabina* 13

Ponzano Romano 11

Rocca Valle Turano 7

Santa Rufina 5

*una partita in meno

Venerdì 13 Aprile 2018



