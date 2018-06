RIETI - «Ho ascoltato con molta partecipazione ed interesse la testimonianza di tante donne, imprenditrici e non, che attraverso il loro lavoro quotidiano si impegnano per la crescita sociale ed economica dell’area del cratere, operando in un contesto duramente colpito dal sisma del 2016. Quella di oggi è stata un’importante occasione per parlare di futuro, di rinascita, di ripartenza». Lo ha detto Elisa Perotti, presidente territoriale del Gruppo Giovani imprenditori Unindustria di Rieti, durante l’incontro “Ricostruire a partire da noi: reti di dialogo con le donne del cratere”, organizzato da Lazio Innova oggi a Rieti e al quale ha partecipato l’assessore al Turismo della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi.



«Ho sentito - ha proseguito Elisa Perotti - diverse esperienze emozionanti che dimostrano come, a dispetto delle difficoltà, c’è tanta voglia di fare e di crescere. Nella nostra provincia le imprese femminili sono 4.114 (dati Camera Commercio 2017): si tratta di attività principalmente connesse al settore dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese. Questo è un dato importantissimo, che conferma la forte incidenza dell’imprenditoria femminile nel sistema produttivo. La rinascita di questo territorio passa dalla ripresa economica, dalla ricostruzione di un tessuto produttivo locale basato sul coinvolgimento attivo di tutta la popolazione, a maggior ragione quella femminile.



Il binomio donne-impresa - ha concluso il presidente territoriale del Gruppo Giovani imprenditori Unindustria di Rieti - è molto funzionale per il mercato del lavoro perché una maggiore parità di genere non solo produce società più eque, ma anche un più ampio benessere economico. Infatti, una maggiore occupazione femminile si associa ad un aumento dei redditi familiari e ad una riduzione del rischio di povertà del nucleo familiare. Per quanto riguarda il nostro territorio lancio invece un appello alle istituzioni: ammoderniamo le opere infrastrutturali e rafforziamo le principali direttrici di collegamento, affinché nessun imprenditore si senta solo e isolato nella sua attività, in questo caso nel senso reale del termine».













Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58



