RIETI - Ricerca di terreni agricoli da affittare nell’area del cratere sismico, ma solo per ottenere il contributo economico e reinvestirlo poi su spazi sempre per l’agricoltura, ma in altre province. La denuncia arriva dalla Cia, la Confederazione italiana agricoltori di Rieti. Il bando regionale, infatti, consente di ottenere contributi se almeno il 51 per cento dei terreni di un’azienda è nell’area del cratere sismico del terremoto del 2016. Il risultato segnalato dalla Cia è che vengono chiesti in affitto terreni nel Reatino solo per essere formalmente in regola per avere il contributo.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 7 FEBBRAIO







© RIPRODUZIONE RISERVATA