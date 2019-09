RIETI - Terremoto, la legge speciale dei sindaci. Presentate ad Amatrice le proposte per la ricostruzione da sottoporre al governo: meno lungaggini e più trasparenza. Via libera dal commissario Farabollini al piano di interventi per gli edifici di culto: 31 milioni di euro per la Diocesi di Rieti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, SABATO 21 SETTEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA