RIETI - Legalità, trasparenza e rigore nell’applicazione delle norme. Sono questi i tre principi su cui si articola l’accordo firmato oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con istituzioni e parti sociali e che, nell’ambito delle disposizioni normative già definite, disciplina le procedure da adottare per la Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016. La firma è avvenuta a Rieti, nella sede dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.Il protocollo, composto da 11 articoli, è frutto di un lungo lavoro di concertazione e fa del Lazio la prima regione a aver attuato le previsioni dell’ordinanza commissariale e ad aver costituito il gruppo di lavoro per il monitoraggio sul cosiddetto ‘Durd di congruità’, il documento che attesta l’adeguatezza dei flussi di manodopera in relazione ai lavori da eseguire.La Regione Lazio ha inoltre voluto stabilire ulteriori adempimenti per garantire il lavoro regolare, favorire la continuità occupazionale dei lavoratori nei cantieri, assicurare un corretto e trasparente utilizzo dei finanziamenti pubblici e sostenere la leale concorrenza tra le imprese.