RIETI - «I presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati hanno parlato di tutto, tranne che del terremoto. Hanno parlato di vitalizi, come se i vitalizi fossero più importanti del terremoto. Il terremoto se lo sono scordato. Si devono vergognare». Così ai microfoni di Radio Cusano Campus il sindaco di Amatrice e consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi. «Se ogni tanto non c'è una nuova scossa di terremoto noi veniamo dimenticati - ha aggiunto - Qui c'è una gran parte del centro Italia che sta in sofferenza. I provvedimenti generali furono ottimi, però si sono creati una serie di problemi a cui oggi non vengono date risposte. Se non viene data la priorità a chi ha avuto la distruzione, la gente andrà via».

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01



