RIETI - E’ ripartito da Amatrice il camper della Regione Lazio. A bordo tecnici di Lazio Innova e delle associazioni di categoria illustreranno alle imprese dei 15 Comuni del cratere le opportunità messe a disposizione da Governo nazionale e Regione Lazio. Il governo regionale ha già messo a disposizione circa 27 milioni di euro: bandi Fondo Futuro e microprestiti per esigenze di liquidità, bonus per assunzioni da parte delle Pmi, sostegno a grandi investimenti, agevolazioni finanziarie, fondo di garanzia per le Pmi e la possibilità di accedere a esenzioni fiscali e contributive. Un programma completo in cui specifica attenzione viene data alle imprese agricole, con contributi in conto capitale, incentivi e bonus a sostegno della biodiversità e delle colture biologiche.

“Perché questo pacchetto di misure di aiuto sia veramente efficace è essenziale farlo conoscere alle imprese e aiutarle a cogliere questa opportunità. E in questo senso il camper che riparte è un bel simbolo di un’amministrazione che non sta ad aspettare ma va, in maniera molto concreta, verso gli attori economici dei territori per fornire il proprio supporto – ha dichiarato Gian Paolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo Economico – Una vicinanza che verrò a ribadire di persona tra Rieti e Amatrice nei prossimi giorni, visitando le realtà produttive e incontrando le associazioni di categoria, che in questo passaggio stanno dando un apporto cruciale per il rilancio dell'area”.

