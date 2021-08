Maria Rita Pitoni domani su Rai 1 per riaccendere i riflettori su Amatrice a 5 anni dal sisma

Lunedì 23 Agosto 2021, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 12:42

RIETI - La professoressa Maria Rita Pitoni torna su Rai1 a raccontare la sua esperienza legata al terremoto di Amatrice. A 5 anni di distanza dal sisma, il programma “Dedicato” condotto da Serena Autieri riaccende i riflettori sulle zone dove la terra ha tremato, raccogliendo storie significative tra cui quella della Pitoni, che nel 2016 era dirigente dell’istituto scolastico di Amatrice e molto si è battuta per rilanciare il paese, anche attraverso l’istruzione.



«La gestione della scuola di Amatrice è stata frutto di un grande lavoro di squadra, che ha evidenziato la centralità della scuola nelle comunità sociali, specialmente in quelle ferite. La scuola “aperta sin dal 13 settembre 2016 ha permesso alle famiglie di rimanere sul territorio – commenta la Pitoni – Ringrazio sempre i docenti e gli ata per essere stati sempre presenti con professionalità e amore, un grazie anche a tutti i donatori, la task force del ministero e le associazioni: tutti insieme abbiamo valorizzato il coraggio degli studenti e delle loro famiglie».



Una trasmissione, quella di domani, che segue la scia de “I Nuovi Eroi” andato in onda a maggio e riproposto lo scorso giugno, grazie al quale la storia della Pitoni, tra Amatrice e missioni umanitarie per la Croce Rossa, ha raccolto molto interesse dal pubblico.



Previsto per le 10 di domattina (24 agosto) l’inizio della diretta dagli studi di Rai1, che poi si sposterà proprio ad Amatrice per la messa in memoria delle vittime alla quale parteciperà il presidente del Consiglio Mario Draghi.