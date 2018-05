CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Sono i morti di serie B, quelli provocati dal disastroso terremoto del 2016 ad Amatrice, per i quali rischia di non esserci giustizia perché non è più possibile perseguire i responsabili di case costruite male e senza requisiti antisismici. La storia è quella di una bambina romana di 12 anni e di sua nonna che la notte del sisma non ebbero scampo nel crollo dell’abitazione, presa in affitto dai genitori della ragazzina, dove stavano trascorrendo un periodo di vacanza insieme alla zia, rimasta...