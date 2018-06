di Emanuele Faraone

RIETI - Ieri la lunga discussione delle difese dei sette indagati per i quali, con differenti motivazioni, è stata richiesta sentenza di non luogo a procedere per il processo sul crollo del campanile della chiesa di Accumoli. Mentre le parti civili - familiari e congiunti della famiglia Tuccio - si sono associate alla richiesta di rinvio a giudizio sollecitata dalla Procura della Repubblica di Rieti (sostituti procuratori Rocco Gustavo Maruotti e Lorenzo Francia). Sotto le lenti delle difese - avvocati Carotti, Cari, Cicchetti, Di...