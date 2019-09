LA ONLUS E IL PROGETTO KIMBONDO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti diventa capitale della solidarietà e della beneficenza. Parte grazie all’associazione Onlus “La terrazza dell’infanzia” un nuovo progetto che il prossimo 13 ottobre coinvolgerà tutta la provincia. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per supportare l’ospedale pediatrico di Kimbondo in Congo, a 30 chilometri dalla capitale Kinshasa, vera e propria isola felice per i bambini: un centro pediatrico nato alla fine degli anni ’80, quando il paese era devastato da una guerra che aveva provocato oltre 4milioni di vittime, che vive grazie alle donazioni e all’opera di volontari.La Terrezza dell’Infanzia Onlus ha tra i propri progetti quello del sostentamento dell’ospedale di Kimbondo e, grazie all’interessamento di associati reatini, è stata organizzata una raccolta di fondi per il prossimo 13 ottobre. Al ristorante Colle Aluffi si svolgerà l’evento di beneficenza «A pranzo per Kimbondo» con lo scopo di finanziare le attività della Onlus e tutti coloro che vorranno contribuire potranno acquistare un biglietto che darà diritto a partecipare al pranzo con i responsabili dell’associazione. Il costo per gli adulti è di 35 euro, con riduzioni per i bambini da 20 e 15 euro. Le prenotazioni sono già aperte e sarà possibile riservare un posto all’evento entro l’ultimo fine settimana di settembre (28 e 29 settembre) telefonando ai numeri diretti dell’associazione 328 2714975 oppure 0774 637405.L’evento di beneficenza sarà un’occasione per conoscere meglio la Onlus La Terrazza dell’Infanzia, nata a Palombara Sabina nel 2005 grazie all’entusiasmo di alcuni ragazzi che decisero di dar vita ad un’associazione che si occupasse di realtà problematiche rivolgendo lo sguardo soprattutto ad aree come l’Africa o l’America Latina. Un’associazione nata, in particolare, per sostenere l’infanzia nel mondo ed, in particolare, i bambini orfani e le famiglie disagiate.Per questo i fondatori ed i medici, che saranno presenti anche all’evento reatino, hanno deciso di sostenere il progetto Kimbondo uno degli obiettivi del centro è anche quello di migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione attraverso l’istruzione e l’innalzamento del livello culturale. Partì all’epoca un progetto che prevedeva l’accoglienza di bambini malati, abbandonati dalle famiglie o orfani, allo scopo di assicurare loro un’assistenza medica e socio sanitaria. Da allora sono migliaia i bambini che sono transitati nel centro e, ancora oggi, ci sono famiglie povere che attraversano il paese per portare i figli nella struttura affinché possano sopravvivere. I fondi che verranno raccolti a Rieti serviranno a finanziare strumenti medici e macchinari per l’ospedale, ma anche tablet e strumenti tecnologici per migliorare il livello di istruzione degli ospiti del centro.