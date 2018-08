RIETI - Continuano incessanti i servizi finalizzati alla repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Rieti Antonio Mannoni che hanno portato all’arresto di un noto spacciatore locale.



Una pattuglia della Mobile, transitando nel piazzale antistante la stazione FFferroviaria sottoponeva a controllo di polizia il noto pregiudicato e tossicodipendente S.M. di 33 anni appena sceso da un treno proveniente dalla città di Terni. Nell’occasione il soggetto veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana pertanto veniva accompagnato presso gli uffici dellaMobile per essere sottoposto ad accertamenti più accurati.



A seguito di una perquisizione personale venivano, rinvenute, ben occultate all’interno della scarpa destra, 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina pronte per essere immesse nel mercato reatino nonché la somma di oltre 250 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’illecita attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare consentiva, inoltre, di rinvenire altre due dosi di eroina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione nonché materiale idoneo al confezionamento di dosi di stupefacente. A



l termine dell’attività il soggetto è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, misura successivamente confermata anche dal Gip di Rieti in sede di udienza di convalida dell’arresto.

Gioved├Č 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32



