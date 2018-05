CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Una sorgente nel bel mezzo della carreggiata. Degenera la situazione nel sottopasso ferroviario di Contigliano di via Cipriani, che collega alla superstrada Rieti-Terni. Da anni si registra la fuoriuscita di acqua dalle pareti di cemento armato della struttura, ma nelle ultime settimane l’acqua ha iniziato a uscire anche dal sottosuolo. Uscendo dal paese e imboccando la discesa del sottopasso, ci si imbatte in un’ampia feritoia dove l’asfalto è saltato proprio per la pressione dell’acqua che spinge dal...