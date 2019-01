© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Via libera della Regione Lazio alla variante tecnica per i lavori di adeguamento del tratto laziale della statale 79 «Ternana» fino all'imbocco nord dell'esistente galleria Montelungo, che collega le città di Terni e Rieti.Ne danno notizia, in un comunicato congiunto, gli assessori regionali ai Lavori pubblici e Mobilità, Mauro Alessandri, e alle Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino.«L’autorizzazione regionale segue i pareri favorevoli già espressi al progetto dell’Anas dal Comune di Colli sul Velino e dal Mibact – Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio. Rispetto al progetto precedente - si legge nella nota - si prevedono benefici dal punto di vista dell'impatto ambientale dell'opera, grazie allo spostamento del tracciato sopra la galleria artificiale in fase di costruzione e alla conseguente possibilità di realizzare un rilevato stradale di altezza più contenuta rispetto al progetto iniziale. Una contrazione dei tempi per la realizzazione; un minor costo dell’opera e minori costi di gestione per la manutenzione».