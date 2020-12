Rieti-Terni, aperto il ponte sul Velino: inaugurato l'ultimo tratto

RIETI - Rieti-Terni, inaugurato il ponte sul Velino. Questo consentirà un collegamento tra i due capoluoghi più rapido, intorno ai 20 minuti.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto oggi al traffico l’asta principale dell’ultimo tratto della strada statale 79bis “Ternana”, che rende interamente fruibile l’itinerario Terni-Rieti, alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli e del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio.

Il tratto aperto è lungo circa 3 km e collega la galleria “Valnerina” (lato Umbria) e la galleria di Montelungo (lato Lazio). Il tracciato comprende il ponte sul fiume Velino, lungo circa 500 metri e realizzato con una struttura mista acciaio/cemento armato, e un viadotto a due campate per lo scavalco della viabilità secondaria.

“L’odierna apertura - ha affermato l’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini - è il risultato del forte impegno di Anas e del MIT per includere nell'intervento del lotto laziale anche il completamento del tratto umbro, i cui lavori erano stati interrotti dal 2017 a causa del fallimento dell’impresa esecutrice. Lo sblocco del cantiere ha evitato il rischio di un’opera incompiuta e ci ha consentito di completare l’itinerario Terni-Rieti, che garantisce agli utenti notevoli risparmi sia in termini di tempi di percorrenza che di costi di trasporto”.

I lavori, per un investimento di oltre 20 milioni di euro, riguardano anche la realizzazione dello svincolo di Piediluco e una serie di rami secondari per i collegamenti con la viabilità locale, i centri abitati e l'esistente stazione ferroviaria, che saranno ultimati da Anas nella primavera 2021. Inoltre è in fase di completamento una galleria artificiale.

La sezione stradale dell’ultimo tratto della Terni-Rieti è a carreggiata unica, con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di 10,5 metri. Il transito sarà provvisoriamente consentito a velocità ridotta fino al termine del cantiere.

«.È un'opera di grande valore simbolico per me, qui ho fatto il Commissario al terremoto. Questa è un'opera che metterà in collegamento le aree interne del Paese e che garantirà lo sviluppo del territorio. Questa zona diventerà più competitiva e attrattiva per il turismo che avrà un rilancio verticale grazie al vaccino. Ci sarà un recupero veloce del turismo perchè la gente tornerà a viaggiare e ne ha una gran voglia». Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione dell'inaugurazione del tratto finale della superstrada Terni- Rieti.

«Quest'opera è un segnale importante, anche a livello europeo, che siamo capaci di fare. È una vittoria di

tutti e di unità. Una vittoria di una comunità». Lo sottolinea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione dell'inaugurazione del tratto finale del collegamento Terni- Rieti.

