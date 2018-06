CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - La galleria della Rieti-Terni, «e non solo quella»: il deputato reatino pentastellato Gabriele Lorenzoni mette in cima alla lista delle priorità le infrastrutture, «perché qui negli anni si è costruito poco e male. Ma ora ne potrò parlare con l’amico Danilo Toninelli: lui è il nuovo ministro alle Infrastrutture e io sono l’unico deputato eletto nella maggioranza del collegio». Il primo banco di prova per il parlamentare reatino è stata la galleria della...