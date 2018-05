di Alessandra Lancia

RIETI - C'era - e c’è tuttora - un rischio sicurezza altissimo nella galleria Valnerina, quel primo tunnel lungo quasi 4 chilometri sulla statale 79 - la Rieti-Terni - che per quattro anni e tre mesi ci ha portato nel capoluogo umbro in dieci minuti, bypassando le curve di Marmore. La via di fuga per gli automobilisti in caso di incendio o incidente, ricavata non accanto alle corsie stradali ma praticamente nel soffitto del tunnel, presenta infatti due profili di rischio molto importanti. Il primo è quello della tenuta...